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Бояринцев: «Спасти „Спартак“ от провального столетия может лишь результат»

10 августа 2021, 15:00
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев оценил шансы московского клуба в ответном матче квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики».

Безусловно, преимущество «Бенфики» после первого матча очевидно. «Спартаку» будет очень сложно отыграть два мяча, но нет ничего невозможного. Можно выстроить игру на быстрых ответных атаках, сыграть в низком или среднем блоке, хорошо и плотно обороняться, перехватывать мячи. Если удастся забить первыми, то всё может перевернуться, тем более сейчас отменили правило выездного гола.

Всегда есть шансы, но должна быть какая-то тренерская мысль. Ни в коем случае нельзя отказываться от дальнейшей борьбы. «Спартаку» будет важно продолжить выступление в еврокубках. Нельзя допускать мысли, что сегодня можно сыграть спустя рукава, не поставить задачу проходить дальше. «Спартак» в любом случае будет стараться добиться положительного результата, но для этого всё-таки нужны какие-то перестроения. Нельзя играть в открытый футбол, как в первом матче.

Спасти «Спартак» от провального столетия может только результат. Да, хорошо провели сборы, очень радужно, было сказано много лестных слов, но слишком много выдано авансов — отсюда и такое разочарование по началу чемпионата. Всё поправимо: надо перестраиваться, искать другие варианты усиления игры. Только результат может развернуть ситуацию, других вариантов нет. Наверное, команде сейчас психологически тяжеловато, но кроме результата «Спартак» ничего не спасёт. Если сегодня будет положительный исход матча, который в итоге не даст путёвку выхода в Лигу чемпионов, то это в любом случае будет очень полезно для команды в психологическом плане.

Ответный матч с «Бенфикой» пропустят два ключевых игрока «Спартака».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ makkie (раскрыть)
10 августа 2021 в 22:05
Шифруютс просто. Для начала расслабятся, потом с судьями наперевес попрут.
Если только Зарема не пустит всё псу под хвост...
oFANATo
oFANATo
10 августа 2021 в 20:38
Всё идёт к провальному столетию клуба.
Ironigor
Ironigor
10 августа 2021 в 16:18
Да уж, учитывая всё что происходит внутри руководства клуба и выступлений команды в чемпионате и Европе, ничего хорошего к юбилею ждать не приходится.
ДАША Д
ДАША Д
10 августа 2021 в 15:50
Надежды по большому счету нет.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ makkie (раскрыть)
10 августа 2021 в 15:33
А логика в чем? Он же владелец этого клуба! Зачем ему удешевлять свои активы?
makkie
makkie ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
10 августа 2021 в 15:15
Ты же, Валера, кричал, что на столетие Спартак тянуть с первых туров будут.
Ну и что, тянут? Очень заметно? И соперники расступаются, да?
Плохой из тебя эксперт, выходит)
mihaluch
mihaluch
10 августа 2021 в 15:14
    makkie
    makkie
    10 августа 2021 в 15:14
    Федун сделает всё, чтобы изгадить 100-летие клуба.
    Для него чем хуже дела у Спартака, тем лучше для него.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    10 августа 2021 в 15:09
    Надо вплотную заняться судьями, без них никак...
    Strashniy
    Strashniy
    10 августа 2021 в 15:02
    Ничего уже не спасет.
    Гость
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