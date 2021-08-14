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Кавазашвили: «Отмена лимита на легионеров будет смертельным ударом»

сегодня, 15:20

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию, что в России могут отменить лимит на иностранцев.

Отмена лимита на легионеров будет смертельным ударом по нашему футболу и по сборной России прежде всего. Если сейчас у нас мизерное количество талантливых воспитанников, играющих в основных составах, то после принятия этого дурацкого решения мы вообще их потеряем. Тогда будут радоваться те люди, которые приглашают в клубы иностранцев, те, кто получает большие откаты от каждого иностранного футболиста в РПЛ. Вот к чему стремятся наши дорогие руководители футбола.

Когда в исполкоме РФС отсутствуют настоящие профессиональные футболисты, ветераны, а приходят туда бизнесмены, то они думают только о том, как профинансировать те структуры, где можно получить большие откаты. Везде думают только о деньгах, а на честь и достоинство — плевать. Сегодня мы ругаем Черчесова за провал на Евро, а потом поспешно назначаем Карпина, который тоже может с треском провалиться. Никто на ошибках не учится, они опять наступают на те же грабли. В общем, пускай принимают такое решение, если хотят убить российский футбол.

Напомним, что отмена лимита на легионеров — это не единственные возможные реформы в российском футболе.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:23
Сказать по правде, нормального выхода нет.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 16:22
В этой теме болельщик Зенита негодует что Соболев получает 2 евроляма в год)) Что-то он не привёл почему-то в пример игроков Зенита которые получают намного больше))
Впрочем понятно почему он именно так написал
poodle
poodle
сегодня в 16:20
как буд-то с лимитом у нас дела идут хорошо,вообще не вижу перспектив,ни в ЕК,ни в сборной,зато наши получают лямы,и зачем им ехать куда-нибудь,за границу они и так могут поехать побухать и позагорать,зачем им там работать,ещё языки учить надо,и зепешка не та,нет смысла...
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 16:15
А вот это беда бедовая !!!)
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 16:13
Со всем согласен кроме всё нужно начинать с самых низов !Сначала надо нечисть выгнать с РФС и поставить людей кто действительно понимает в футболе и радеет за него! Но это думаю невозможно! Этих присосок только дихлофосом вытравить оттуда можно!
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 16:07
Дед Анзор по ходу не понимает что наш футбол уже убит муДько и лимитом!
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 16:05
лимит зло а ещё злее зарплаты российских якобы звёзд почему Соболев выбил себе ни зха что 2 ляма да тут всё просто потому что он с паспортом и теперь ему почихать на игру будет делать вид что играет точно так же всю свою игровую карьеру проводит и Дзюба а если бы не было лимита играл бы в Арсенале или Томи или стремился переехать в сильный чемпионат а так у них паспортистов всё удалась житуха и вы Кавазашвиллли хотите что бы и дальше было так же нет хватит
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:03
Зарплаты у наших игроков точно упадут.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 16:00
вот присосался из прошлого века когда уже вас таких старомодных вообще не будут спрашивать мнения сиди и смотри футбол на Матче и радуйся жизни и нечего тут мутить воду
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 15:50
Смертельным ударом по кошельку агентов
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:47
В данный момент никакой разницы не будет присутствие или отсутствие лимита на легионеров.
Первая и самая главная задача для поднятия уровня российского футбола, это детские школы и академии, которые должны производить качественный продукт, выпускать и давать клубам качественных молодых игроков. Но даже при наличии и постройки новых детских школ , это ничего не даст. Нужны качественные тренера для работы в этих школах, но в тех условиях и многих нюансах которые сейчас существуют в этих школах, всё будет также оставаться в плачевном состоянии. Нужно полностью менять систему и подготовку молодёжи и тренерского состава, всю финансовую составляющую, в том числе и зарплаты тренерам . И пока в России не заработает система детско - юношеских школ в правильном её понимании , и не будет ими выпускаться качественный продукт ( игроки) которые будут востребованы и конкурентными для легионеров за которые платятся огромные деньги 💰 , ничего хорошего не будет. А лимит это уже второстипенно . Думаю всё нужно начинать с самых низов , это как строительство дома, если нет фундамента, крышу ставить рано и не начто !!!
Как-то так, это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:45, ред.
Однобокое рассмотрение ситуации: люди, которые получают откаты от контрактов иностранных футболистов сменят людей которые получают откаты от контрактов российских футболистов - товар получающий наценку при прочих равных за наличие российского паспорта. Либо же те же люди переклассифицируются на продажу легионеров, убирая из графы цена "плату за паспорт". Ситуация, конечно, может измениться в том, что "Зенит" наконец то выйдет из группы ЛЧ, а "Спартак" купит правого защитника и займет второе место в группе Лиги Европы. Но в целом мало что поменяется. Пора уже смириться, что этим миром правят деньги и использовать это. Скажу тривиальную вещь - единственный способ это заставить команды стремиться заработать, а не осваивать грамотно бюджеты. Пускай как "Ракув" костьми ложатся в Лиге Конференций и изучают современный скоростной футбол, чтобы победить любой ценой "Бенфику" и получить деньги от прохода в группу Лиги Чемпионов. Пускай рубятся за первые места в РПЛ, чтобы получить за это вознаграждение и право играть в еврокубках, чтобы поднять там евро. Тогда и на откаты денег не останется и будут брать только тех, кто нужен команде. А пока будут говорить "ну зачем нам эта Лига Конференций, не так уж много мы от нее получим" а футболисты не стремится сыграть в топовых чемпионатах для лучшего дохода - так и будет. А бюджетные деньги только в детский и юношеский спорт и то под строгий контроль.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 15:41
Сколько людей, столько и мнений...
David Young
David Young
сегодня в 15:36
Всё не так просто.
протон1
протон1
сегодня в 15:31
Пора перемен. хватит Анзор настрадались . лимит давно надо было отменять.
LOpp
LOpp
сегодня в 15:23
Ну с лимитом то наша сборная блистает))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:22
Сразу всё наладится
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:21
Снова анзорик принял лишнее.
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