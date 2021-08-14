Кавазашвили: «Отмена лимита на легионеров будет смертельным ударом»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию, что в России могут отменить лимит на иностранцев.
Отмена лимита на легионеров будет смертельным ударом по нашему футболу и по сборной России прежде всего. Если сейчас у нас мизерное количество талантливых воспитанников, играющих в основных составах, то после принятия этого дурацкого решения мы вообще их потеряем. Тогда будут радоваться те люди, которые приглашают в клубы иностранцев, те, кто получает большие откаты от каждого иностранного футболиста в РПЛ. Вот к чему стремятся наши дорогие руководители футбола.
Когда в исполкоме РФС отсутствуют настоящие профессиональные футболисты, ветераны, а приходят туда бизнесмены, то они думают только о том, как профинансировать те структуры, где можно получить большие откаты. Везде думают только о деньгах, а на честь и достоинство — плевать. Сегодня мы ругаем Черчесова за провал на Евро, а потом поспешно назначаем Карпина, который тоже может с треском провалиться. Никто на ошибках не учится, они опять наступают на те же грабли. В общем, пускай принимают такое решение, если хотят убить российский футбол.
Напомним, что отмена лимита на легионеров — это не единственные возможные реформы в российском футболе.