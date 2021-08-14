Кавазашвили: «Отмена лимита на легионеров будет смертельным ударом»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию, что в России могут отменить лимит на иностранцев.

Отмена лимита на легионеров будет смертельным ударом по нашему футболу и по сборной России прежде всего. Если сейчас у нас мизерное количество талантливых воспитанников, играющих в основных составах, то после принятия этого дурацкого решения мы вообще их потеряем. Тогда будут радоваться те люди, которые приглашают в клубы иностранцев, те, кто получает большие откаты от каждого иностранного футболиста в РПЛ . Вот к чему стремятся наши дорогие руководители футбола.