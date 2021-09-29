«Тоттенхэму» интересен трансфер Кулусевски

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29 сентября 2021, 15:40

«Тоттенхэм» заинтересован в подписании полузащитника «Ювентуса» , сообщает The Sun.

21-летний шведский хавбек стал реже выходить на поле при Массимилиано Аллегри. По информации источника, лондонский клуб может сделать предложение о трансфере Деяна уже в январе.

Помочь трансферу может новый спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи, ранее занимавший аналогичную должность в «Юве».

Ранее появлялась информация об интересе к Кулусевски со стороны другого европейского топ-клуба.