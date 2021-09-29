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«Тоттенхэму» интересен трансфер Кулусевски

29 сентября 2021, 15:40

«Тоттенхэм» заинтересован в подписании полузащитника «Ювентуса» Деяна Кулусевски, сообщает The Sun.

21-летний шведский хавбек стал реже выходить на поле при Массимилиано Аллегри. По информации источника, лондонский клуб может сделать предложение о трансфере Деяна уже в январе.

Помочь трансферу может новый спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи, ранее занимавший аналогичную должность в «Юве».

Ранее появлялась информация об интересе к Кулусевски со стороны другого европейского топ-клуба.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
29 сентября в 17:35
Летом Фабио Паратичи был назначен футбольным директором «шпор», ранее занимая аналогичную должность в Ювентусе. И итальянец хочет подписать Кулусевски, когда в январе снова откроется трансферное окно(Паратичи большой поклонник шведской международной сборной). В прошлом сезоне Кулусевски сыграл за Ювентус 47 матчей во всех турнирах, но боролся за игровое время в сезоне 2021/22. Бывший игрок Пармы только играл один матч Серии А своей команды с тех пор, как Аллегри вернулся в качестве тренера.
Кулусевски - амбициозный 21-летний футболист, который хочет регулярно играть в основном составе. Не знаю трансфер возможен или нет, но аренда вполне вероятный вариант. Швед талантлив, удачи.
shlomo2
shlomo2
29 сентября в 15:43
Ну осталось только распродать Юве для полного счастья
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