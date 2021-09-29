«Тоттенхэму» интересен трансфер Кулусевски

«Тоттенхэм» заинтересован в подписании полузащитника «Ювентуса» Деяна Кулусевски, сообщает The Sun.
21-летний шведский хавбек стал реже выходить на поле при Массимилиано Аллегри. По информации источника, лондонский клуб может сделать предложение о трансфере Деяна уже в январе.
Помочь трансферу может новый спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи, ранее занимавший аналогичную должность в «Юве».
Ранее появлялась информация об интересе к Кулусевски со стороны другого европейского топ-клуба.
Кулусевски - амбициозный 21-летний футболист, который хочет регулярно играть в основном составе. Не знаю трансфер возможен или нет, но аренда вполне вероятный вариант. Швед талантлив, удачи.
Кулусевски - амбициозный 21-летний футболист, который хочет регулярно играть в основном составе. Не знаю трансфер возможен или нет, но аренда вполне вероятный вариант. Швед талантлив, удачи.