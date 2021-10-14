Голкипер «Милана» Меньян пропустит 10 недель после операции

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вчера, 18:34

Голкипер «Милана» из-за травмы выбыл на более продолжительный срок, чем предполагалось ранее.

Футболист перенес операцию на левом запястье после повреждения связки. В связи с проблемами с сосудами к ладьевидной кости был прикреплен транспедикулярный винт.

Таким образом, по оценкам врачей вратарь пропустит десять недель. Клуб уже приобрел голкипера на замену Меньяну.