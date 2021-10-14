Голкипер «Милана» Меньян пропустит 10 недель после операции

Голкипер «Милана» Мик Меньян из-за травмы выбыл на более продолжительный срок, чем предполагалось ранее.
Футболист перенес операцию на левом запястье после повреждения связки. В связи с проблемами с сосудами к ладьевидной кости был прикреплен транспедикулярный винт.
Таким образом, по оценкам врачей вратарь пропустит десять недель. Клуб уже приобрел голкипера на замену Меньяну.
НАПОЛИ: Ди Лоренцо набил на ноге кубок че2020. Манолас остаётся, потому что думает, что будет основным когда Кулибали уедет на КАФ
ЮВЕ: Проблемы с латиносами, из-за матчей сборной, Дибала возможно не успеет восстановиться к матчу с Ромой.
ИНТЕР: Корреа бревно за 30 млн. турка кто нибудь видел с первого тура?
РОМА: Мауру нужен правый защитник сампы Берешиньски, потому что пропускают на уровне второй десятки.
ЛАЦИО: топовый Луис Альберто потерялся в сарриболе.
МИЛАН: к последнему часу: шестеро убитых, семь раненых.
Боевые действия не останавливаются ни на минуту. Пятеро остаются в заложниках.
НАПОЛИ: Ди Лоренцо набил на ноге кубок че2020. Манолас остаётся, потому что думает, что будет основным когда Кулибали уедет на КАФ
ЮВЕ: Проблемы с латиносами, из-за матчей сборной, Дибала возможно не успеет восстановиться к матчу с Ромой.
ИНТЕР: Корреа бревно за 30 млн. турка кто нибудь видел с первого тура?
РОМА: Мауру нужен правый защитник сампы Берешиньски, потому что пропускают на уровне второй десятки.
ЛАЦИО: топовый Луис Альберто потерялся в сарриболе.
МИЛАН: к последнему часу: шестеро убитых, семь раненых.
Боевые действия не останавливаются ни на минуту. Пятеро остаются в заложниках.