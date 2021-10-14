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Голкипер «Милана» Меньян пропустит 10 недель после операции

вчера, 18:34

Голкипер «Милана» Мик Меньян из-за травмы выбыл на более продолжительный срок, чем предполагалось ранее.

Футболист перенес операцию на левом запястье после повреждения связки. В связи с проблемами с сосудами к ладьевидной кости был прикреплен транспедикулярный винт.

Таким образом, по оценкам врачей вратарь пропустит десять недель. Клуб уже приобрел голкипера на замену Меньяну.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 02:34
Скорейшего выздоровления.
протон
протон
вчера в 22:12
Новости итальянских клубов.
НАПОЛИ: Ди Лоренцо набил на ноге кубок че2020. Манолас остаётся, потому что думает, что будет основным когда Кулибали уедет на КАФ
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ИНТЕР: Корреа бревно за 30 млн. турка кто нибудь видел с первого тура?
РОМА: Мауру нужен правый защитник сампы Берешиньски, потому что пропускают на уровне второй десятки.
ЛАЦИО: топовый Луис Альберто потерялся в сарриболе.

МИЛАН: к последнему часу: шестеро убитых, семь раненых.
Боевые действия не останавливаются ни на минуту. Пятеро остаются в заложниках.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 20:13
Первый воротчик африканской расы который очень хорош! Скорейшего выздоровления, Мик!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 19:37
Не везёт Милану с голкиперами,один ушёл,второй быстро травмировался. А ведь если честно,то для дебютанта смотрелся довольно таки прилично.это вам не туринский поляк. Очень жаль,что всё так случилось... 2 месяца это сильно оптимистично,там же ещё реабилитация,она порой может быть разной по времени.
Бак5
Бак5
вчера в 19:27
Отличный вратарь получше Долларумы здоровья ему
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:54
Это почти завершение карьеры....печально...
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:46
Потеря!Парень вписался в команду
Gahi
Gahi
вчера в 18:36
Здоровья и скорейшего возвращения в команду. Удачи
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