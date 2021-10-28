«Венеция» представила четвёртый комплект формы

Пресс-служба «Венеции» презентовала четвертый комплект формы на текущий сезон.
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Публикация от Venezia FC (@veneziafc)
Публикация от Venezia FC (@veneziafc)
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Нет, мы только майки показываем.
Красивое.
Вы в футбол тут играете?
Нет, мы только майки показываем.
Красивое.