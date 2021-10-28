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«Венеция» представила четвёртый комплект формы

вчера, 23:36

Пресс-служба «Венеции» презентовала четвертый комплект формы на текущий сезон.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 13:17
"Венеция" играть-то собирается? Или только красивое показывать?
Вы в футбол тут играете?
Нет, мы только майки показываем.
Красивое.
galem72
galem72
сегодня в 12:19
С их игрой им 2 формы — потолок! А этот вариант только на подиум отправить. ))
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 07:27
Неплохо. Только зачем столько?
ДСА
ДСА
сегодня в 06:47
Тратят деньги на ветер.
Gahi
Gahi
сегодня в 02:19
Главное чтобы физические кондиции команды были достаточно хорошими, чтобы выглядеть в этой футболке достойно в каждой игре, когда её будут одевать. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:14
Куда им столько!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:42
Норм форма
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:24
Может, играть в ней лучше будут? Правда, четвёртый комплект, далёкий резерв...
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 00:09
Форма офигенная, как и город. Еще бы у клуба игра получалась бы нормальной
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:04
Очень даже хорошо 👍
beefs
beefs
вчера в 23:52
Играть нужно лучше...
Cat01
Cat01
вчера в 23:43
Скромно но красиво
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