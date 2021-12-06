«Севилья» и «Ливерпуль» готовы арендовать Артура

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вчера, 12:23

Полузащитник «Ювентус» , по слухам, покинет команду уже этой зимой. Бразилец не впечатлил боссов туринской команды. Для игрока подыскивают новый клуб. «Севилья» и «Ливерпуль» заинтересованы в подписании футболиста. Оба клуба готовы взять хавбека в аренду с последующим выкупом за 30 млн евро.