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«Севилья» и «Ливерпуль» готовы арендовать Артура

вчера, 12:23

Полузащитник «Ювентус» Артур Мело, по слухам, покинет команду уже этой зимой. Бразилец не впечатлил боссов туринской команды. Для игрока подыскивают новый клуб. «Севилья» и «Ливерпуль» заинтересованы в подписании футболиста. Оба клуба готовы взять хавбека в аренду с последующим выкупом за 30 млн евро.

По информации СМИ, Артур будет готов рассмотреть любое из этих предложений, он хочет получать больше игрового времени в новой команде.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:50
Ну да, в Ливерпуле он будет гораздо больше получать времени игрового. Наивный бразильский паренек.
shlifen
shlifen
вчера в 13:38
Севилья ещё ладно, но какой ей-богу Ливерпуль?? Артур пол-сезона стабильно поломанный в далеко не самых атлетичных Примере и Серии А. Когда же он здоров, он вообще не обостряет игру , просто набивая статистику контроля мяча. Никого из тройки лидеров АПЛ Артур усилить просто не способен. А для Севильи 30 лимонов это дороговато будет.
Короче, очередня утятина от фичаджес, сил читать эти выдумки уже практически нет... =((
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:37
Нужно договариваться.
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