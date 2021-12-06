«Севилья» и «Ливерпуль» готовы арендовать Артура

Полузащитник «Ювентус» Артур Мело, по слухам, покинет команду уже этой зимой. Бразилец не впечатлил боссов туринской команды. Для игрока подыскивают новый клуб. «Севилья» и «Ливерпуль» заинтересованы в подписании футболиста. Оба клуба готовы взять хавбека в аренду с последующим выкупом за 30 млн евро.
По информации СМИ, Артур будет готов рассмотреть любое из этих предложений, он хочет получать больше игрового времени в новой команде.
Короче, очередня утятина от фичаджес, сил читать эти выдумки уже практически нет... =((
Короче, очередня утятина от фичаджес, сил читать эти выдумки уже практически нет... =((