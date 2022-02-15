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Хабиб: «Я хочу, чтобы Роналду остался в „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 18:47

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о слухах с потенциальным уходом нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

Я собираюсь поговорить с Роналду. Когда он перешел из «Реала» в «Ювентус», он сказал мне об этом за пару месяцев до трансфера. То же самое было, когда он перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», поэтому я спрошу у него о его будущем.

Честно говоря, я хочу, чтобы Роналду остался в МЮ. У «Манчестер Юнайтед» сильная молодая команда, и я думаю, что в следующем году они станут большой проблемой для всех клубов.

Напомним, что Хабиб и Роналду тесно общаются.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:12, ред.
Рон останется там где откуда для мира стал тем кем стал !!!
протон
протон
сегодня в 18:56
Последняя игра была ужасная, ибо Роналду не умеет играть единственного форварда в 4-3-3
Он всю жизнь ищет свободные зоны, путая защитников.
А тут он просто играл наконечника.
Не понимаю я метания Рангника со схемами.
Я прям уверен, что эти люди выберут Почетино, а не кудесника из Аякса.
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