Хабиб: «Я хочу, чтобы Роналду остался в „Манчестер Юнайтед“»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о слухах с потенциальным уходом нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».
Я собираюсь поговорить с Роналду. Когда он перешел из «Реала» в «Ювентус», он сказал мне об этом за пару месяцев до трансфера. То же самое было, когда он перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», поэтому я спрошу у него о его будущем.
Честно говоря, я хочу, чтобы Роналду остался в МЮ. У «Манчестер Юнайтед» сильная молодая команда, и я думаю, что в следующем году они станут большой проблемой для всех клубов.
Напомним, что Хабиб и Роналду тесно общаются.
Он всю жизнь ищет свободные зоны, путая защитников.
А тут он просто играл наконечника.
Не понимаю я метания Рангника со схемами.
Я прям уверен, что эти люди выберут Почетино, а не кудесника из Аякса.
Он всю жизнь ищет свободные зоны, путая защитников.
А тут он просто играл наконечника.
Не понимаю я метания Рангника со схемами.
Я прям уверен, что эти люди выберут Почетино, а не кудесника из Аякса.