Хабиб: «Я хочу, чтобы Роналду остался в „Манчестер Юнайтед“»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о слухах с потенциальным уходом нападающего из «Манчестер Юнайтед».

Я собираюсь поговорить с Роналду. Когда он перешел из «Реала» в «Ювентус», он сказал мне об этом за пару месяцев до трансфера. То же самое было, когда он перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», поэтому я спрошу у него о его будущем.