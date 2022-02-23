Арбитр Федотов: «РФС подставил Мешкова, назначив его на „Спартак“ — ЦСКА»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о назначении РФС Виталия Мешкова главным арбитром центрального матча 19-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА .

Буду внимательно наблюдать за работой Мешкова. Его назначили главой при РФС по работе с молодыми арбитрами. Мне было бы очень интересно посмотреть, что он будет делать в таком матче. Если будут какие-то ошибки, то может ли такой человек, будучи действующим арбитром ФИФА , быть назначенным на такой пост?

По силам ли Мешкову справиться с такой игрой? Считаю, что нет! В случае, если он не справится, буду проецировать эту ошибку РФС с целью разобраться, почему такого арбитра назначают на работу с молодыми судьями. Сейчас у Мешкова двойная ответственность. Он должен доказать, что действительно является арбитром ФИФА и способен обучать молодых людей. Юный судья должен смотреть на Мешкова и говорить: «Да, вот он меня многому научит».

Здесь я вижу проблему только в РФС . Не понимаю, для чего они назначили Мешкова на такой матч. Ему будет очень тяжело.

Насколько сложно судьям настраиваться к дерби «Спартак» — ЦСКА ? Простому арбитру это несложно. Зная статус Мешкова, ему будет сложнее. Это не простой судья, а работник РФС , который будет работать с молодыми арбитрами. Сейчас любая его ошибка будет проецироваться в РФС .