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Арбитр Федотов: «РФС подставил Мешкова, назначив его на „Спартак“ — ЦСКА»

вчера, 18:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА26.02.2022 в 19:00 Не начался

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о назначении РФС Виталия Мешкова главным арбитром центрального матча 19-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА.

Буду внимательно наблюдать за работой Мешкова. Его назначили главой при РФС по работе с молодыми арбитрами. Мне было бы очень интересно посмотреть, что он будет делать в таком матче. Если будут какие-то ошибки, то может ли такой человек, будучи действующим арбитром ФИФА, быть назначенным на такой пост?

По силам ли Мешкову справиться с такой игрой? Считаю, что нет! В случае, если он не справится, буду проецировать эту ошибку РФС с целью разобраться, почему такого арбитра назначают на работу с молодыми судьями. Сейчас у Мешкова двойная ответственность. Он должен доказать, что действительно является арбитром ФИФА и способен обучать молодых людей. Юный судья должен смотреть на Мешкова и говорить: «Да, вот он меня многому научит».

Здесь я вижу проблему только в РФС. Не понимаю, для чего они назначили Мешкова на такой матч. Ему будет очень тяжело.

Насколько сложно судьям настраиваться к дерби «Спартак» — ЦСКА? Простому арбитру это несложно. Зная статус Мешкова, ему будет сложнее. Это не простой судья, а работник РФС, который будет работать с молодыми арбитрами. Сейчас любая его ошибка будет проецироваться в РФС.

Кому бы еще доверили судить такой матч? Я бы не говорил без ошибок. По большому счету, Мешкова сейчас подставили. Дерби могли провести Левников и Иванов. Но им предстоит работа в Лиге Европы. Если их не брать, то дерби мог обслужить Кукуян. Раз его внесли в список арбитров ФИФА, то пусть и работает на больших матчах. Этими действиями РФС подставил Мешкова. Теперь у него нет права на ошибку.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:20
Всё будет нормально если федун не вмешается или уже не вмешался.
ABir
ABir
вчера в 21:47
Вот пусть и докажет свою профпригодность
Loko57
Loko57 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:42
Логика не в том что Мешков не может совершить ошибку, а в том что любой его промах раздуют до вселенских масштабов, как это обычно и бывает.
Один уж написал: "Не надо ошибаться" и ему видимо не известно что не ошибается тот кто ничего не делает!
Сп62
Сп62
вчера в 21:16
А что, есть судьи, которые не допускают ошибки? Может это Федотов?
112910415
112910415
вчера в 21:00
а кто обещал, что легко будет ..
pomor45
pomor45
вчера в 20:52
Чья бы корова мычала? Зачем СОККЕР даёт место этому самозванному эксперту судейства, изгнанному за полную судейскую некомпетентность.
Izmar
Izmar
вчера в 20:29
Федотова вышвырнули вон из судейства за непрофессионализм, а он еще что-то про других вякает.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:59
Букв много , но туману еще больше.
drug01
drug01
вчера в 19:56
не надо спешить делать выводы
legys
legys
вчера в 19:53
мешок кормится и у одних и у вторых.....как "судить" будет?!?
вот цирк то будет.....
протон
протон
вчера в 19:32
Выучил правила, но не понимает сути игры
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:29
Молодым нужно доверять
Futurista
Futurista
вчера в 19:23
Матч ЦСКА - Спартак это подстава для любого судьи по определению)...
cska1948
cska1948 ответ Loko57 (раскрыть)
вчера в 19:12
И в чём логика? В том, что арбитр обучающий молодёжь не имеет права на собственную ошибку? Ерунда! Даже допустив ошибку в судействе дерби, Мешков может её приводить в пример, как НЕ надо судить!
П.С. У Федотова "зуб" на РФС, вот он и ищет чёрную кошку даже там, где её нет.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:11
Ну если не может,то и наступит расплаты.Смажем тебе суставы жиром и выпустим на следующий матч,вместо Мешка. Покупай ходунки.
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:10
Ясно было сразу что Мешков не потянет.
shlomo
shlomo ответ David Young (раскрыть)
вчера в 19:01
Все работает как нужно...Вы молодцы!
beefs
beefs
вчера в 18:58
а зачем ошибаться, а если ошибется ему нельзя учить молодых судей,,..
Loko57
Loko57
вчера в 18:58
Логичное рассуждение.
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