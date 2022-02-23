Арбитр Федотов: «РФС подставил Мешкова, назначив его на „Спартак“ — ЦСКА»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о назначении РФС Виталия Мешкова главным арбитром центрального матча 19-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА.
Буду внимательно наблюдать за работой Мешкова. Его назначили главой при РФС по работе с молодыми арбитрами. Мне было бы очень интересно посмотреть, что он будет делать в таком матче. Если будут какие-то ошибки, то может ли такой человек, будучи действующим арбитром ФИФА, быть назначенным на такой пост?
По силам ли Мешкову справиться с такой игрой? Считаю, что нет! В случае, если он не справится, буду проецировать эту ошибку РФС с целью разобраться, почему такого арбитра назначают на работу с молодыми судьями. Сейчас у Мешкова двойная ответственность. Он должен доказать, что действительно является арбитром ФИФА и способен обучать молодых людей. Юный судья должен смотреть на Мешкова и говорить: «Да, вот он меня многому научит».
Здесь я вижу проблему только в РФС. Не понимаю, для чего они назначили Мешкова на такой матч. Ему будет очень тяжело.
Насколько сложно судьям настраиваться к дерби «Спартак» — ЦСКА? Простому арбитру это несложно. Зная статус Мешкова, ему будет сложнее. Это не простой судья, а работник РФС, который будет работать с молодыми арбитрами. Сейчас любая его ошибка будет проецироваться в РФС.
Кому бы еще доверили судить такой матч? Я бы не говорил без ошибок. По большому счету, Мешкова сейчас подставили. Дерби могли провести Левников и Иванов. Но им предстоит работа в Лиге Европы. Если их не брать, то дерби мог обслужить Кукуян. Раз его внесли в список арбитров ФИФА, то пусть и работает на больших матчах. Этими действиями РФС подставил Мешкова. Теперь у него нет права на ошибку.
Один уж написал: "Не надо ошибаться" и ему видимо не известно что не ошибается тот кто ничего не делает!
Один уж написал: "Не надо ошибаться" и ему видимо не известно что не ошибается тот кто ничего не делает!
вот цирк то будет.....
вот цирк то будет.....
П.С. У Федотова "зуб" на РФС, вот он и ищет чёрную кошку даже там, где её нет.
П.С. У Федотова "зуб" на РФС, вот он и ищет чёрную кошку даже там, где её нет.