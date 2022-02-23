Семак: «Ракицкий готов к игре с „Бетисом“. Участие Караваева под вопросом»

Главный тренер «Зенита» рассказал, кто из игроков сыграет в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Бетисом».

Ракицкий готов к игре. Участие Караваева под вопросом. У нас есть ещё день, чтобы принять решение. Но думаю, что оба будут готовы. Конечно, мы допускали много ошибок в обороне в первом тайме первой игры. В перерыве перестроили.

Юри Альберто адаптируется. У него есть шанс сыграть в старте. У Одоевского тоже есть шанс выйти завтра с первых минут. И у него, и у Кержакова есть свои плюсы. Примем решение по вратарю завтра с утра.