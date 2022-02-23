Семак: «Ракицкий готов к игре с „Бетисом“. Участие Караваева под вопросом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из игроков сыграет в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Бетисом».
Ракицкий готов к игре. Участие Караваева под вопросом. У нас есть ещё день, чтобы принять решение. Но думаю, что оба будут готовы. Конечно, мы допускали много ошибок в обороне в первом тайме первой игры. В перерыве перестроили.
Юри Альберто адаптируется. У него есть шанс сыграть в старте. У Одоевского тоже есть шанс выйти завтра с первых минут. И у него, и у Кержакова есть свои плюсы. Примем решение по вратарю завтра с утра.
Ранее стало известно, сколько фанатов поддержат «Зенит» в матче с «Бетисом».
По мне так лучше борзо отыграть и в итоге получить леща...чем трусливо толпиться у своей штрафной отбивая мячик куда не попадя и в итоге так же проиграть...
Главное психологический фактор...
Если Зенит будет видеть перед собой непобедимую команду которая крупно обыгрывает Валенсию и ушатывает Барсу в гостях - то всё..сливай воду...
А если команду примерно схожую по стоимости игроков у которой запросто можно отыграть 2 мяча..как в Питере...у которой меньший опыт игр в еврокубках...которая даже не чемпион...и у которой свои проблемы с составом - то да...можно и покуражиться....
Как бы там ни было Зенит играет не с ПСЖ...ни с МС.а с вполне уровневой командой...и любой результат кроме победы будет расцениваться как провал...
Кто бы что ни говорил после матча...
По мне так лучше борзо отыграть и в итоге получить леща...чем трусливо толпиться у своей штрафной отбивая мячик куда не попадя и в итоге так же проиграть...
Главное психологический фактор...
Если Зенит будет видеть перед собой непобедимую команду которая крупно обыгрывает Валенсию и ушатывает Барсу в гостях - то всё..сливай воду...
А если команду примерно схожую по стоимости игроков у которой запросто можно отыграть 2 мяча..как в Питере...у которой меньший опыт игр в еврокубках...которая даже не чемпион...и у которой свои проблемы с составом - то да...можно и покуражиться....
Как бы там ни было Зенит играет не с ПСЖ...ни с МС.а с вполне уровневой командой...и любой результат кроме победы будет расцениваться как провал...
Кто бы что ни говорил после матча...