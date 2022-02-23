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Семак: «Ракицкий готов к игре с „Бетисом“. Участие Караваева под вопросом»

вчера, 20:51
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из игроков сыграет в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Бетисом».

Ракицкий готов к игре. Участие Караваева под вопросом. У нас есть ещё день, чтобы принять решение. Но думаю, что оба будут готовы. Конечно, мы допускали много ошибок в обороне в первом тайме первой игры. В перерыве перестроили.

Юри Альберто адаптируется. У него есть шанс сыграть в старте. У Одоевского тоже есть шанс выйти завтра с первых минут. И у него, и у Кержакова есть свои плюсы. Примем решение по вратарю завтра с утра.

Ранее стало известно, сколько фанатов поддержат «Зенит» в матче с «Бетисом».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:55
это всё в корне меняет (не в корне)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:20, ред.
В отсутствии дельной защиты единственный способ не припозориться - это играть смело...не прижиматься к воротам..ибо терять то по большому счёту нечего...счёт первого матча сам погонит вперёд...если конечно Богданыч якорь не навесит...в желании не пропустить много и сохранить репутацию...(хотя куда уж репутационней)))
По мне так лучше борзо отыграть и в итоге получить леща...чем трусливо толпиться у своей штрафной отбивая мячик куда не попадя и в итоге так же проиграть...
Главное психологический фактор...
Если Зенит будет видеть перед собой непобедимую команду которая крупно обыгрывает Валенсию и ушатывает Барсу в гостях - то всё..сливай воду...
А если команду примерно схожую по стоимости игроков у которой запросто можно отыграть 2 мяча..как в Питере...у которой меньший опыт игр в еврокубках...которая даже не чемпион...и у которой свои проблемы с составом - то да...можно и покуражиться....

Как бы там ни было Зенит играет не с ПСЖ...ни с МС.а с вполне уровневой командой...и любой результат кроме победы будет расцениваться как провал...
Кто бы что ни говорил после матча...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:07
Ракицкий был сам не свой в первом тайме.
Сп62
Сп62
вчера в 21:02
Миллер подскажет, кого и куда поставить.
drug01
drug01
вчера в 21:01
Это уже лучше
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:00
Ну это не панацея.... посмотрим как сыграет
протон
протон
вчера в 20:52
Богданыч, только поставь молодого в рамку, сил нет смотреть на Кержакова.
И будем верить, что чудеса случатся
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