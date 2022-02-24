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ЦСКА в полном составе вылетел в Москву

вчера, 18:19

Пресс-служба ЦСКА объявила о завершении сбора в Турции и вылете команды в Москву.

Команда завершила тренировочные сборы и возвращается в Москву в полном составе.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:54
Ждём в целости и сохранности наших ребят.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 19:47
Ну и молодцы!
shlomo
shlomo
вчера в 19:44
Наверное уже прилетели...:)
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 19:41
Ну все ..теперь трудовые будни начнутся
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:39
Ждём встречи со Спартаком.
pomor45
pomor45
вчера в 19:36
Какой интерес преследуют пиндосы, налагая санкции на ЦСКА? Это же смешно.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:29
К дерби должны были хорошо подготовиться. Примерное представление о ЦСКА есть. А вот Спартак тренера Ваноли - это пока загадка. Тем интереснее. Ждём в субботу увлекательной с интригой и голами.
drug01
drug01
вчера в 19:26
Ждём с нетерпением
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:15
Вот и отлично, Дерби не за горами.
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:08
Скоро начнут негры бразильские бежать
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:07
Ну и хорошо
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:04
Ждём армейцев в Москве...
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:56
Что из Зенита уже убегают?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:54
Леги потом по домам расползутся...
протон
протон
вчера в 18:53
Информации о прилёте ещё не было, но весь состав в самолёте
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:50, ред.
После того как соболев выступил против защиты детей и жителей Донбасса я определился на 100% за кого буду болеть!
соболеву просто призрение!!!
В игре пусть будет ничья, а тварь... никогда не желал ни одному игроку плохого, но это после этого не человек.
Мaлик
Мaлик
вчера в 18:49
Наверное уже прилетели...:)))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 18:45
вот и прекрасно
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 18:42
Ну и хорошо.
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:34
Это радует
cska59
cska59
вчера в 18:32
Вот и хорошо.
lotsman
lotsman
вчера в 18:26
Пора начинать чемпионат.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:26
Все по плану
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:22
Пора домой, в субботу игра со СпаМом, удачи нам.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:20
Ну наконецто дождались!😜
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