ЦСКА в полном составе вылетел в Москву

Пресс-служба ЦСКА объявила о завершении сбора в Турции и вылете команды в Москву.
Команда завершила тренировочные сборы и возвращается в Москву в полном составе.
Пресс-служба ЦСКА объявила о завершении сбора в Турции и вылете команды в Москву.
Команда завершила тренировочные сборы и возвращается в Москву в полном составе.
соболеву просто призрение!!!
В игре пусть будет ничья, а тварь... никогда не желал ни одному игроку плохого, но это после этого не человек.
соболеву просто призрение!!!
В игре пусть будет ничья, а тварь... никогда не желал ни одному игроку плохого, но это после этого не человек.