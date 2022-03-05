Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Языджи заявил, что забил свой самый красивый гол правой ногой в карьере

сегодня, 22:47
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи поделился эмоциями после победы в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги против «Нижнего Новгорода» (1:0).

Сегодня было очень сложно играть, но я настолько счастлив, что сегодня все отдали всё до последней капли, все отдали свое сердце ради этой победы, рад за своих партнеров по команде. Мы счастливы.

Я верил, что мы победим, я постоянно открывался, бегал, старался создавать моменты. Моему счастью не было предела, когда удалось забить. Это был самый красивый мой гол правой ногой, потому что он был забит на последней минуте.

Все новости
Алдонин: «Желаю Языджи стать лидером ЦСКА»
Сегодня, 23:16
Гбамен не собирается уходить из ЦСКА из-за сложившейся в мире ситуации
Сегодня, 23:02
А. Березуцкий: «Мы контролировали ход встречи и до удаления, и после»
Сегодня, 22:36
Кержаков: «Получалось противостоять ЦСКА даже в меньшинстве»
Сегодня, 22:11
Червиченко: «„Динамо“ выглядит предпочтительнее, чем „Спартак“»
Сегодня, 20:06
Баженов: «„Динамо“ — фаворит матча против „Спартака“»
Сегодня, 18:38
Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 23:19
Верю, что в ЦСКА тебе ещё предстоит сделать джентльменский хет ---трик ( левой, правой, головой). Удачи.
drug01
drug01
сегодня в 23:06
Так держать
stanichnik
stanichnik
сегодня в 22:54
Бог даст не последний
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 