Языджи заявил, что забил свой самый красивый гол правой ногой в карьере

Полузащитник ЦСКА поделился эмоциями после победы в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги против «Нижнего Новгорода» (1:0).

Сегодня было очень сложно играть, но я настолько счастлив, что сегодня все отдали всё до последней капли, все отдали свое сердце ради этой победы, рад за своих партнеров по команде. Мы счастливы.

Я верил, что мы победим, я постоянно открывался, бегал, старался создавать моменты. Моему счастью не было предела, когда удалось забить. Это был самый красивый мой гол правой ногой, потому что он был забит на последней минуте.