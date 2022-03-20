«Крылья Советов» вырвали победу у «Сочи»

«Сочи» уступил «Крыльям Советов» (2:3) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.
В составе хозяев отличились Георгий Мелкадзе (80’) и Артем Макарчук (83’). За гостей забивали Максим Глушенков (45+1’), Юрий Горшков (79’) и Антон Зиньковский (90+1).
«Крылья Советов» идут на 7-м месте (32 очков), «Сочи» занимает 4-е место (38 очков).
Вот это матчище! Если первый тайм смотрелся спокойно и немного сонно до гола Глушенкова, то второй пролетел на одном дыхании. Сочинцы прямо таки резво наказали КС за расслабон при 0:2, и это круто - будет урок.
Но каков Зиньковский! Лучший, просто лучший!
Всех болельщиков КС с победой! Сочи спасибо за игру
В меньшинстве с 0:2 отыгрались и атаковать пытались в концовке. Макарчук отличился вне сомнений - и гол второй забил и удар Зиньковского накрыть не смог. Не завидую. А так, кроме Зиньковского, сегодня и Попов молодец. Две голевых дорогого стоят))
Вот это матчище! Если первый тайм смотрелся спокойно и немного сонно до гола Глушенкова, то второй пролетел на одном дыхании. Сочинцы прямо таки резво наказали КС за расслабон при 0:2, и это круто - будет урок.
Но каков Зиньковский! Лучший, просто лучший!
Всех болельщиков КС с победой! Сочи спасибо за игру
В меньшинстве с 0:2 отыгрались и атаковать пытались в концовке. Макарчук отличился вне сомнений - и гол второй забил и удар Зиньковского накрыть не смог. Не завидую. А так, кроме Зиньковского, сегодня и Попов молодец. Две голевых дорогого стоят))