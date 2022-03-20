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«Крылья Советов» вырвали победу у «Сочи»

20 марта 2022, 18:29
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 3Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Сочи» уступил «Крыльям Советов» (2:3) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

В составе хозяев отличились Георгий Мелкадзе (80’) и Артем Макарчук (83’). За гостей забивали Максим Глушенков (45+1’), Юрий Горшков (79’) и Антон Зиньковский (90+1).

«Крылья Советов» идут на 7-м месте (32 очков), «Сочи» занимает 4-е место (38 очков).

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ nikoladolgov (комментарий удален) (раскрыть)
20 марта 2022 в 21:15
Зачем давить финансового спасителя?
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
20 марта 2022 в 20:57
Спасибо от коней
Gahi
Gahi
20 марта 2022 в 19:39
Молодцы, хороший матч выдали команды, ну а Крылья Советов показали характер и заслуженно одержали победу. Удачи
Ironigor
Ironigor
20 марта 2022 в 19:37
Супер Осинькин⚡, супер Крылья !!!
С ПОБЕДОЙ КС !!!
SHMEL258
SHMEL258
20 марта 2022 в 19:19
Матч боевой, обе команды хорошо смотрелись. Крылья с победой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 марта 2022 в 19:17, ред.
Крылья удивляют..
Приятно удивляют...
9 последних игр - лишь 1 поражение....
У ПСЖ результат хуже..)))
particular
particular
20 марта 2022 в 19:12, ред.
Достойный вояж КС на курорт! Растудыть твою в качель!!!
112910415
112910415
20 марта 2022 в 19:02
это они мощно !
протон
протон
20 марта 2022 в 19:01
Отличный матч! Если по накалу событий и борьбы таким были бы все матчи РПЛ, то были бы в тройке лучших лиг)))
Вот это матчище! Если первый тайм смотрелся спокойно и немного сонно до гола Глушенкова, то второй пролетел на одном дыхании. Сочинцы прямо таки резво наказали КС за расслабон при 0:2, и это круто - будет урок.
Но каков Зиньковский! Лучший, просто лучший!
Всех болельщиков КС с победой! Сочи спасибо за игру
В меньшинстве с 0:2 отыгрались и атаковать пытались в концовке. Макарчук отличился вне сомнений - и гол второй забил и удар Зиньковского накрыть не смог. Не завидую. А так, кроме Зиньковского, сегодня и Попов молодец. Две голевых дорогого стоят))
A.S.A
A.S.A
20 марта 2022 в 18:57
Крылья молодцы, бились до конца и победили. Чесно говоря, думал что после ухода Сергеева крылышки с трудом будут забивать, а оказалось что нет,есть кому забивать в Крыльях
Байкал-38.
Байкал-38.
20 марта 2022 в 18:52
Неожиданный результат.
ДАША Д
ДАША Д
20 марта 2022 в 18:51
Шикарный получился матч, особенно в конце.
Рефери
Рефери ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
20 марта 2022 в 18:44
+
Cat01
Cat01
20 марта 2022 в 18:43
Молодцы! Так играть дальше!!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
20 марта 2022 в 18:38, ред.
Сочи сыграл вничью с «Крыльями Советов» (2:2) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.
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Не ничья, а победа КС
95-shishani-95
95-shishani-95
20 марта 2022 в 18:37, ред.
С победой самарских Крыльев Советов и самарских болельщиков!!! Вот это концовку выдали эти команды. С 79-й минуты забили целых 4 гола. После такого матча, победа становится ценнее и слаще, чем в обычном рядовом матче. К примеру, взять матч Реал Мадрид и Атлетико Мадрид в финале Лиги Чемпионов УЕФА, когда Серхио Рамос забил на 90+ минуте, в итоге, Реал Мадрид вырвал победу в экстра-таймах. Такие победы надолго запоминаются. Поэтому, Крылья Советов могут быть довольно своей игрой в сегодняшнем матче. И отдельно, почему Георгий Мелкадзе не может закрепиться в каком-нибудь клубе, ведь забивает нормально.
1viking17
1viking17
20 марта 2022 в 18:34
Крылья с красивой победой!!!
Caniggia
Caniggia
20 марта 2022 в 18:33
Эх, жаль не смог посмотреть, видимо, игра жаркая была!
memphis
memphis
20 марта 2022 в 18:30
Осинькин - лучший тренер РФПЛ!
Leha-ha50
Leha-ha50
20 марта 2022 в 18:30
Концовка -просто огонь была.
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