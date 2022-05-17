«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Саутгемптоном»

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде обыграл «Саутгемптон» со счетом 2:1.
На 13-й минуте счет во встрече открыл защитник хозяев Натан Редмонд. Мерсисайдцы ответили голами Такуми Минамино на 27-й и Жоэля Матипа на 67-й.
В турнирной таблице «Ливерпуль» идет на 2-м месте (89 очков), «Саутгемптон» — на 15-й позиции (40).
Минамино с очередным голом, рад за него. Не пойму почему Юрген не даёт ему больше игрового времени...
Основа отдохнула, впереди два важных матча
Минамино с очередным голом, рад за него. Не пойму почему Юрген не даёт ему больше игрового времени...
Основа отдохнула, впереди два важных матча
Что характерно, радовались после матча, как-будто все в их руках. Но ведь так оно и есть - все в руках красных - в руках СтивиДжи и Коута.
Спасибо Ливерпуль за интригу до последнего момента! Что может быть лучше?)
Что характерно, радовались после матча, как-будто все в их руках. Но ведь так оно и есть - все в руках красных - в руках СтивиДжи и Коута.
Спасибо Ливерпуль за интригу до последнего момента! Что может быть лучше?)
Возможно, это будет легендарно. Посмотрим.
Возможно, это будет легендарно. Посмотрим.