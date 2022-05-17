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«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Саутгемптоном»

вчера, 23:37
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде обыграл «Саутгемптон» со счетом 2:1.

На 13-й минуте счет во встрече открыл защитник хозяев Натан Редмонд. Мерсисайдцы ответили голами Такуми Минамино на 27-й и Жоэля Матипа на 67-й.

В турнирной таблице «Ливерпуль» идет на 2-м месте (89 очков), «Саутгемптон» — на 15-й позиции (40).

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Все комментарии
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
сегодня в 01:35
Было бы символично если Сити и в АПЛ 79ется прям на концовке как в ЛЧ
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:50
Даже резервным составом справились. Молодцы.
beefs
beefs
сегодня в 00:42
С победой, жаль что золото уплыло...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:21
С волевой победой красных, молодцы!
Минамино с очередным голом, рад за него. Не пойму почему Юрген не даёт ему больше игрового времени...
Основа отдохнула, впереди два важных матча
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:09
Провозглашение чемпиона в АПЛ переносьтся на последний тур.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 00:07
Победа есть.
протон
протон
сегодня в 00:05
Чемпионскаий характер, чемпионская команда! Сколько таких игр вытаскивали без лидеров и в чемпе и в кубке, вспоминается Арсенал.
Что характерно, радовались после матча, как-будто все в их руках. Но ведь так оно и есть - все в руках красных - в руках СтивиДжи и Коута.
Спасибо Ливерпуль за интригу до последнего момента! Что может быть лучше?)
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 00:03
С победой Ливерпуль! Еще один, еще один матч.
Jake Fellop
Jake Fellop
вчера в 23:58
Ливер возьмёт ЛЧ, но не АПЛ...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:56, ред.
С победой мерсисайдский клуб и болельщиков! Без лидеров атаки выиграли этот важнейший матч. Вот это мощный сезон проходит в Английской Пример Лиге. Борьба за чемпионство вплоть до последнего игрового дня. Ну что, сумеет ли Ливерпуль увезти титул чемпиона АПЛ из под носа Манчестер Сити, как это сделали горожане, выиграв титул у "красных дьяволов"?! Надеюсь, что в итоге Ливерпуль выиграет АПЛ этого сезона в упорной борьбе в концовке последнего матча, как и Манчестер Сити тогда у Куинз Парк Рейнджерса. Клопп продел отличную работу в этом сезоне. Теперь, впереди два финала, можно сказать. Пусть Стивен Джеррард принесёт Ливерпулю титул чемпиона АПЛ, хотя бы в роли тренера другой команды.
L. F. С.
L. F. С.
вчера в 23:53
Последний тур, Стивен Джеррад, Коутиньо, Ингс...
Возможно, это будет легендарно. Посмотрим.
Муслим90
Муслим90
вчера в 23:45
И основу поберегли и 3 очка набрали. Отличный результат. Молодцы!!!
Migelito
Migelito
вчера в 23:44
С победой всех красных. Аткинсон нечто, конечно, ну да ладно. Что еще от него ожидать. Интрига до последнего тура, это очень круто
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 23:43
МС чемпион!
faneng
faneng
вчера в 23:42
Надеюсь, Ливерпуль станет чемпионом!
Gahi
Gahi
вчера в 23:40
Молодцы, оставили интригу на последней тур, кто станет чемпионом. Удачи
drug01
drug01
вчера в 23:40
Так держать
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:40
С победой Ливерпуль!!!
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