«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Саутгемптоном»

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вчера, 23:37

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде обыграл «Саутгемптон» со счетом 2:1.

На 13-й минуте счет во встрече открыл защитник хозяев Натан Редмонд. Мерсисайдцы ответили голами Такуми Минамино на 27-й и Жоэля Матипа на 67-й.

В турнирной таблице «Ливерпуль» идет на 2-м месте (89 очков), «Саутгемптон» — на 15-й позиции (40).