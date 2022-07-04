Гаттузо включил Баринова в свой шорт-лист в «Валенсии»

Полузащитник «Локомотива» может перейти в «Валенсию». Агент Тимур Гурцкая утверждает, что 25-летний хавбек интересен лично новому главному тренеру испанского клуба .

Точно знаю, что он есть в шорт-листе Гаттузо. Я лично с Рино разговаривал. Но, честно говоря, не представляю, чтобы сегодня российский игрок поехал в Испанию.

Гаттузо правда знает Баринова? Конечно, Рино приезжал в Москву. И у нас были мечты, чтобы он зашел главным тренером в российский клуб. Он очень хорошо знает чемпионат России, естественно, хорошо знает Диму. Даже несколько раз вживую смотрел «Локомотив». Просто на сегодняшний день плохо представляю приезд российского игрока в Испанию.

Он опытный парень. Если его фамилия появилась на трансферном рынке, значит, его что-то не устраивает в «Локомотиве». Но пока мы не слышим от руководства «Локомотива», что они готовы его продать.

Кажется, что они очень хотят продать? У них очень красивая логика. Такое красивое кино, когда они говорят: «Мы сделаем так, как хочет игрок. Пойдем навстречу заслуженному футболисту, капитану команды, который приводил к чемпионству». Но на самом деле ты же понимаешь, что тогда нужно отпустить его, и бесплатно. Они же за него еще просят какие-то большие деньги.