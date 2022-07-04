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Гаттузо включил Баринова в свой шорт-лист в «Валенсии»

04 июля 2022, 18:30

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может перейти в «Валенсию». Агент Тимур Гурцкая утверждает, что 25-летний хавбек интересен лично новому главному тренеру испанского клуба Дженнаро Гаттузо.

Точно знаю, что он есть в шорт-листе Гаттузо. Я лично с Рино разговаривал. Но, честно говоря, не представляю, чтобы сегодня российский игрок поехал в Испанию.

Гаттузо правда знает Баринова? Конечно, Рино приезжал в Москву. И у нас были мечты, чтобы он зашел главным тренером в российский клуб. Он очень хорошо знает чемпионат России, естественно, хорошо знает Диму. Даже несколько раз вживую смотрел «Локомотив». Просто на сегодняшний день плохо представляю приезд российского игрока в Испанию.

Он опытный парень. Если его фамилия появилась на трансферном рынке, значит, его что-то не устраивает в «Локомотиве». Но пока мы не слышим от руководства «Локомотива», что они готовы его продать.

Кажется, что они очень хотят продать? У них очень красивая логика. Такое красивое кино, когда они говорят: «Мы сделаем так, как хочет игрок. Пойдем навстречу заслуженному футболисту, капитану команды, который приводил к чемпионству». Но на самом деле ты же понимаешь, что тогда нужно отпустить его, и бесплатно. Они же за него еще просят какие-то большие деньги.

Ранее Баринов оценил свои шансы на переход в команду из Европы.

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Все комментарии
Евгений Сибель
Евгений Сибель ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
07 июля в 18:21
Грузинская фэмили
Bensurr
Bensurr
05 июля в 16:43
Бредятина
Baggio R.
Baggio R. ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
04 июля в 22:13
Это фамилия мегрельского происхождения. Распространена в Грузии и Абхазии. Имеет одинаковую форму у обладателей и женского, и мужского пола.
112910415
112910415
04 июля в 20:49
тот самый маленький шанс ?
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
04 июля в 20:48
Приветствую!А ЖК любит получать почти в каждой игре!
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
04 июля в 20:47
Кто? ГурцкаЯ?)))
Leha-ha50
Leha-ha50
04 июля в 19:45
Никогда не понимал восторгов от игры Баринова. Очень средний игрок . Да , удар у него поставлен отлично, все же остальное на среднем уровне . Очень часто ошибается в отборе, с пасом тоже не все хорошо, дриблингом совсем не владеет . Очередной распиаренный игрок, до звезды точно не дотянет.
Субъективное мнение.
95-shishani-95
95-shishani-95
04 июля в 19:05, ред.
Тимур ГурцкАЯ? Это сестра Дианы Гурцкой что ли?
Шуnя771
Шуnя771
04 июля в 19:04
Он не травмирован?
asraeil
asraeil
04 июля в 18:37
Если это не утятина, то очень рад за Диму.
Гость
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