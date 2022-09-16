«Я уже не удивляюсь ничему в „Спартаке“». Канчельскис — об Эшуорте

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном назначении Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».
Я уже перестал удивляться. В «Спартаке» работают люди, далёкие от футбола. Они все хотят кого-то удивить. И удивляют, то четвертым, то пятым местом, а то и десятым. Им нравится, наверное, так издеваться над болельщиками «Спартака», над клубом. Они просто изгаляются. Что им можно сказать? Это назначение ничего им не даёт.
Специалист из первого дивизиона английской лиги, вы серьезно? Они уже не знают, что им делать. Я думаю, что через полгода опять будет какая-то смена. Будут искать, кто виноват. Я уже не удивляюсь ничему в «Спартаке». Мне кажется, уже все смеются над их глупыми решениями. Жалко клуб с такими традициями. Но что поделать, если руководители далеки от футбола. И рассказывают о футболе, когда мяч из космоса видели.
"Ты прости меня, родная, что творю я — сам не знаю,
Просто, очень плохо без тебя.
Незнакомые все лица, а душе моей не спится,
Дни я проколачиваю зря.
Незнакомые все лица, а душе моей не спится,
Дни я проколачиваю зря.
Нету от меня покоя, знаю, но я всё устрою..."
"Ты прости меня, родная, что творю я — сам не знаю,
Просто, очень плохо без тебя.
Незнакомые все лица, а душе моей не спится,
Дни я проколачиваю зря.
Незнакомые все лица, а душе моей не спится,
Дни я проколачиваю зря.
Нету от меня покоя, знаю, но я всё устрою..."