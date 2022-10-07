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«Реал» попытается приобрести Холанда летом 2024 года

вчера, 16:37

«Реал» не оставляет попыток подписать нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Сливочные» намерены совершить эту сделку летом 2024 года. Ранее главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола заявил, что в договоре норвежца нет пункта о переходе в мадридский клуб, а сам футболист счастлив выступать за МС. Тем не менее, у «Реала» есть информация, что через 2 года Холанда можно будет выкупить за 180 миллионов евро. К этому моменту истечет срок соглашения нападающего Карима Бензема с «Реалом».

«Сливочные» хотят убедить норвежца в том, что жизнь и работа в столице Испании намного привлекательнее, чем в Манчестере.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:59
Размывается новая мыльная опера "Реал Холланд"...каждый день мусолят эти новости....
Придет время все всё узнаем
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:14
Опять чьи-то больные фантазии.
3_DEIVID_5
3_DEIVID_5 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 18:04
В первую очередь надо бомбить Англию.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 17:57
летом 2024 года не будет ни Холанда, ни Испании. разбомбих всех
ДСА
ДСА
вчера в 17:56
Сейчас лишь бы просто ляпнуть для рекламы.
Бoрат
Бoрат
вчера в 17:47, ред.
Переход в любой другой клуб из Манчестера Сити будет шагом назад.

Горожане показывают космический футбол, пожалуй сильнейшая команда мира на данный момент.

Сейчас их всеподавляющее превосходство и доминирование по всем фронтам напоминает Барселону десятилетней давности.

И я буду очень рад, если этот состав и с этим тренером возьмут Лигу Чемпионов и не раз и станут такими же легендарными.

Не вижу ни одной объективной причины, которая может этому помешать.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:04
Надеюсь обломятся
vedevas_93
vedevas_93
вчера в 16:53
повелись на чебурашку которая реал использовала, теперь придется надеяться на множество других переменных и трансфер будет сильно дороже
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 16:45
Уже Зенит берет
gk6xbh7ae68s
gk6xbh7ae68s
вчера в 16:38
Вряд ли это удастся сделать
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