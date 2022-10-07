«Реал» попытается приобрести Холанда летом 2024 года

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вчера, 16:37

«Реал» не оставляет попыток подписать нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Сливочные» намерены совершить эту сделку летом 2024 года. Ранее главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола заявил, что в договоре норвежца нет пункта о переходе в мадридский клуб, а сам футболист счастлив выступать за МС . Тем не менее, у «Реала» есть информация, что через 2 года Холанда можно будет выкупить за 180 миллионов евро. К этому моменту истечет срок соглашения нападающего Карима Бензема с «Реалом».

«Сливочные» хотят убедить норвежца в том, что жизнь и работа в столице Испании намного привлекательнее, чем в Манчестере.