«Реал» попытается приобрести Холанда летом 2024 года

«Реал» не оставляет попыток подписать нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
«Сливочные» намерены совершить эту сделку летом 2024 года. Ранее главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола заявил, что в договоре норвежца нет пункта о переходе в мадридский клуб, а сам футболист счастлив выступать за МС. Тем не менее, у «Реала» есть информация, что через 2 года Холанда можно будет выкупить за 180 миллионов евро. К этому моменту истечет срок соглашения нападающего Карима Бензема с «Реалом».
«Сливочные» хотят убедить норвежца в том, что жизнь и работа в столице Испании намного привлекательнее, чем в Манчестере.
Горожане показывают космический футбол, пожалуй сильнейшая команда мира на данный момент.
Сейчас их всеподавляющее превосходство и доминирование по всем фронтам напоминает Барселону десятилетней давности.
И я буду очень рад, если этот состав и с этим тренером возьмут Лигу Чемпионов и не раз и станут такими же легендарными.
Не вижу ни одной объективной причины, которая может этому помешать.
Горожане показывают космический футбол, пожалуй сильнейшая команда мира на данный момент.
Сейчас их всеподавляющее превосходство и доминирование по всем фронтам напоминает Барселону десятилетней давности.
И я буду очень рад, если этот состав и с этим тренером возьмут Лигу Чемпионов и не раз и станут такими же легендарными.
Не вижу ни одной объективной причины, которая может этому помешать.