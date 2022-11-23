Роналду может перейти в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии

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вчера, 12:56

Нападающий может оказаться в саудовском клубе «Аль-Наср».

Ранее форвард подтвердил, что летом ему поступало предложение из Саудовской Аравии, но тогда он ответил отказом. Новое предложение очень близко к летнему. Теперь обстоятельства изменились, и футболист, похоже, готов согласиться на переход.

Вчера португалец покинул «Манчестер Юнайтед».