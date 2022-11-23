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Роналду может перейти в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии

вчера, 12:56

Нападающий Криштиану Роналду может оказаться в саудовском клубе «Аль-Наср».

Ранее форвард подтвердил, что летом ему поступало предложение из Саудовской Аравии, но тогда он ответил отказом. Новое предложение очень близко к летнему. Теперь обстоятельства изменились, и футболист, похоже, готов согласиться на переход.

Вчера португалец покинул «Манчестер Юнайтед».

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протон
протон
вчера в 19:29
Давид Оспина, Талиска, Альваро (Вильярреал, Марсель), Луис Густаво (41 матч за сборную Бразилии), Венсан Абубакар (сборная Камеруна), Джалолиддин Машарипов (сборная Узбекистана) и несколько других крепких легионеров. Неплохая компания.
Не знаю как поступит Роналду, но закончить карьеру в Спортинге было бы красиво: в Европе, на виду у футбольной общественности. С деньгами у него и так все в порядке.
112910415
112910415
вчера в 17:47
предельно заманчивый вариант )
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:33
Если Португалия дойдёт до полуфинала .И Роналду забьёт минимум 5 голов тогда за Роналду топ клубы будут в очереди стоять .
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Кьянти (раскрыть)
вчера в 16:16
Достойно ушел. Он завершал карьеру даже если его не удалили и выиграли бы чм. Суть в том что он понял что может не потянуть и завершил карьеру
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 15:22
Не пойдет..
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:59
Уже все Наср на португальца.
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 14:59, ред.
Интересно на что решится сам футболист - бабла срубить перед завершением карьеры или пойти в клуб по проще и остаться играть в футбол в европе?
Elliada
Elliada
вчера в 14:58
Где бы он не оказался, желаю новому клубу терпение и понимание того, что сами виноваты, что его пригласили
ssspartak
ssspartak
вчера в 14:37
Во-во, туда ему, всё правильно. Там ему и место. В Европе своё он отыграл уже. Сезон-два и завяжет с футболом
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 14:35
Вчера португалец покинул «Манчестер Юнайтед».
Не выгнали, а сам покинул? Ради Аль-Насра? Им тоже в любви признался?
Agamaga........
Agamaga........ ответ barcamilan (раскрыть)
вчера в 14:32
😀
barcamilan
barcamilan
вчера в 14:16
кристинка интересна только каким то насрам
Dosiaa
Dosiaa
вчера в 13:39
Перейти к арабам, заключить жирнейший контракт, купить МЮ
Кьянти
Кьянти ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 13:27
А Зидан, как ушел-то, при всем уважении. Его удали в финале, сборная проиграла. Такое себе завершение карьеры
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 13:24
Зачем уходить из Европы?
rhskmz
rhskmz
вчера в 13:17
А может все таки в МЛС ?
К Бекхему и Руни ?
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 13:13
Что какой-то клуб заинтересован в игроке или сделал ему предложееие не значит, что Роналду может там оказаться. Иначе каждый день можно писать, что он где-то окажется. Возможно и в Химках или в Балтике.
shlomo
shlomo
вчера в 13:08
Круто! А жеребьевка плей-офф ЛЧ уже была? Я забыл, на кого попал "Аль-Наср". Кто помнит?....:)))))))

Он вроде не бедный человек, но 240 лямов за 2 года , это вау...))) .... интересно , это уже чистыми ? Я думаю он пойдет туда просто что бы быть первым футболистом которому платят такую ЗП...так сказать еще один рекорд )))

Ну а так что, закат такой великой карьеры получился смазанным…Увы, не все походу умеют как Зидан уйти...
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 13:06
Каждый день по 5 таких новостей, никто не знает куда он перейдет, а может и вообще карьеру закончит после чм.
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