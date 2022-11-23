Роналду может перейти в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии

Нападающий Криштиану Роналду может оказаться в саудовском клубе «Аль-Наср».
Ранее форвард подтвердил, что летом ему поступало предложение из Саудовской Аравии, но тогда он ответил отказом. Новое предложение очень близко к летнему. Теперь обстоятельства изменились, и футболист, похоже, готов согласиться на переход.
Вчера португалец покинул «Манчестер Юнайтед».
Не знаю как поступит Роналду, но закончить карьеру в Спортинге было бы красиво: в Европе, на виду у футбольной общественности. С деньгами у него и так все в порядке.
Не знаю как поступит Роналду, но закончить карьеру в Спортинге было бы красиво: в Европе, на виду у футбольной общественности. С деньгами у него и так все в порядке.
Не выгнали, а сам покинул? Ради Аль-Насра? Им тоже в любви признался?
Не выгнали, а сам покинул? Ради Аль-Насра? Им тоже в любви признался?
К Бекхему и Руни ?
К Бекхему и Руни ?
Он вроде не бедный человек, но 240 лямов за 2 года , это вау...))) .... интересно , это уже чистыми ? Я думаю он пойдет туда просто что бы быть первым футболистом которому платят такую ЗП...так сказать еще один рекорд )))
Ну а так что, закат такой великой карьеры получился смазанным…Увы, не все походу умеют как Зидан уйти...
Он вроде не бедный человек, но 240 лямов за 2 года , это вау...))) .... интересно , это уже чистыми ? Я думаю он пойдет туда просто что бы быть первым футболистом которому платят такую ЗП...так сказать еще один рекорд )))
Ну а так что, закат такой великой карьеры получился смазанным…Увы, не все походу умеют как Зидан уйти...