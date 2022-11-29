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Нигматуллин: «Думаю, удовольствия на Кипре у Дзюбы будет немного»

вчера, 19:06

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал слухи о том, что нападающий Артем Дзюба может перейти в клуб «Кармиотисса», который выступает в чемпионате Кипра.

Понятно, что на закате карьеры футболисты играют в разных клубах, далеко не в самых интересных. У меня последний клуб тоже такой был — израильский, который шел на последнем месте. Но больше чем, как мучения, я это не назову.

Понятно, что Артему карьеру хочется продлить, хочется поиграть — это нормально. Но думаю, что удовольствия на Кипре будет немного, учитывая уровень клуба и чемпионата в целом.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 20:19
Вот Руслан сказал : "что удовольствия на Кипре будет немного", но мне почему то не вериться!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:15
НЕ аргумент.Будет играть-будет обожаем тамошними сельчанами,как "первый парень на деревне".Может встречаться с Кокошей и куролесить,а если и зряплата устраивает,то пребывание на курорте можно и продлевать,с согласия противной стороны-работодателя(чуть не написал правильно-РАБОВЛАДЕЛЬЦА).
Гость
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