Нигматуллин: «Думаю, удовольствия на Кипре у Дзюбы будет немного»

Бывший вратарь сборной России прокомментировал слухи о том, что нападающий может перейти в клуб «Кармиотисса», который выступает в чемпионате Кипра.

Понятно, что на закате карьеры футболисты играют в разных клубах, далеко не в самых интересных. У меня последний клуб тоже такой был — израильский, который шел на последнем месте. Но больше чем, как мучения, я это не назову.

Понятно, что Артему карьеру хочется продлить, хочется поиграть — это нормально. Но думаю, что удовольствия на Кипре будет немного, учитывая уровень клуба и чемпионата в целом.