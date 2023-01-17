Промес тренируется с молодёжным составом «Спартака»

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вчера, 18:53

Форвард «Спартака» тренируется в манеже с молодёжным составом команды.

Голландец будет заниматься с молодёжкой до 27 января, пока основная команда не улетит на сбор в Турцию. После этого голландец будет работать с персональным тренером

Ранее сообщалось, что «Спартак» не взял Промеса на зимние сборы из-за проблем игрока с законом в Нидерландах.