Промес тренируется с молодёжным составом «Спартака»

Форвард «Спартака» Квинси Промес тренируется в манеже с молодёжным составом команды.
Голландец будет заниматься с молодёжкой до 27 января, пока основная команда не улетит на сбор в Турцию. После этого голландец будет работать с персональным тренером
Ранее сообщалось, что «Спартак» не взял Промеса на зимние сборы из-за проблем игрока с законом в Нидерландах.
молодым полезно такое соседство !
молодым полезно такое соседство !
народная голландская пословица ...!!!
народная голландская пословица ...!!!