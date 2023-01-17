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Промес тренируется с молодёжным составом «Спартака»

вчера, 18:53

Форвард «Спартака» Квинси Промес тренируется в манеже с молодёжным составом команды.

Голландец будет заниматься с молодёжкой до 27 января, пока основная команда не улетит на сбор в Турцию. После этого голландец будет работать с персональным тренером

Ранее сообщалось, что «Спартак» не взял Промеса на зимние сборы из-за проблем игрока с законом в Нидерландах.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:22
А у нас в Спартаке есть на это другая пословица - не слушай народных голландских пословиц ! ))
ABir
ABir
вчера в 22:06
Нельзя Промесу никак в страну, где применение наркотиков разрешено законом. Надежнее оставаться в России, а там и дело у голландского правосудия может переквалифицироваться по вновь открывшемся обстоятельствам.
adekvat
adekvat ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:50
Мастером по порошкам ? Чему он их научит?
pomor45
pomor45
вчера в 20:42
Для молодых это чревато криминальным рецидивом.
112910415
112910415
вчера в 20:03
не было бы счастья, да несчастье помогло !
молодым полезно такое соседство !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:57
Ну хоть подтянет пацанов на новый уровень.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 19:50
Налаживает рынок сбыта - не зря же столько денег вбухал в порошок
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:14, ред.
Ни чего еще ни кем не доказано , обвинение не поедьявлено...а столько шума. Да гей-голландцы и европа все будут делать , что бы его оплевать. Так и с Бальде было. Вся командо тест не прошла , а его одного за то что он в России наказали....Ни чего удивительного и правильно , что не поехал...
makkie
makkie
вчера в 19:13
Для молодых это отличный опыт потренироваться бок о бок с таким мастером, как Промес.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:06
...главное чтобы не совратил , траву курить - сперме вредить,
народная голландская пословица ...!!!
Сварожич
Сварожич
вчера в 18:58
Может быть чему то научит молодежь.... главное что бы хорошему научил...
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:54
Хорошо - пускай вдохновляет молодых.
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