Троссард — футболист «Арсенала»

Нападающий «Брайтона» Леандро Троссард перешел в «Арсенал».
Футболист подписал с клубом долгосрочный контракт, выступать за «канониров» он будет под номером 19. В текущем сезоне АПЛ Троссард забил 7 голов и отдал 2 голевых паса в 16 поединках.
Нападающий «Брайтона» Леандро Троссард перешел в «Арсенал».
Футболист подписал с клубом долгосрочный контракт, выступать за «канониров» он будет под номером 19. В текущем сезоне АПЛ Троссард забил 7 голов и отдал 2 голевых паса в 16 поединках.
Главное, чтобы нормально смог заиграть у пушкарей.
Есть все шансы стать чемпионом уже в этом сезоне 👌🏽
Главное, чтобы нормально смог заиграть у пушкарей.
Есть все шансы стать чемпионом уже в этом сезоне 👌🏽