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Троссард — футболист «Арсенала»

сегодня, 18:58

Нападающий «Брайтона» Леандро Троссард перешел в «Арсенал».

Футболист подписал с клубом долгосрочный контракт, выступать за «канониров» он будет под номером 19. В текущем сезоне АПЛ Троссард забил 7 голов и отдал 2 голевых паса в 16 поединках.

Троссард — футболист «Арсенала»

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 22:10
Пошёл на повышение 💪
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 21:53
Контракт был на исходе, купили явно не за дорого.
Главное, чтобы нормально смог заиграть у пушкарей.
Есть все шансы стать чемпионом уже в этом сезоне 👌🏽
Romeo 777
Romeo 777 ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 21:51
Так а смысл в этой «мести»? Челси захотели Мудрика и выложили 70 млн.евро Шахтеру. После покупки украинца, смысла не было покупать еще и бельгийца.
Live_r_pool
Live_r_pool
сегодня в 21:34
Добротный игрок, удачи в составе пушкарей, но не во встречах со скаузерами, YNWA!
DXTK
DXTK
сегодня в 21:18, ред.
А говорили что его хочет купить Поттер в Челси с которым вместе в Брайтоне работали, или это месть Арсенала синим за то что те Мудрика купили.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:11
Клыкастый пушкарь...)
Elliada
Elliada ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 20:48
Думает, что станет чемпионом с Арсеналом
Ziza Woor
Ziza Woor
сегодня в 19:48
Троссард однозначно усилит Арсенал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:10
А КАКОЙ РАДОСТНЫЙ НА ФОТО!...
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