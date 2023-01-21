«Челси» подписал вингера Мадуеке из ПСВ

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сегодня, 09:14

Вингер ПСВ перешёл в «Челси».

Контракт с 20-летним игроком молодёжной сборной Англии подписан на 7,5 лет с возможностью продления на ещё один год. Футболист будет выступать под 10-м номером.