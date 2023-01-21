«Челси» подписал вингера Мадуеке из ПСВ

Вингер ПСВ Нони Мадуеке перешёл в «Челси».
Контракт с 20-летним игроком молодёжной сборной Англии подписан на 7,5 лет с возможностью продления на ещё один год. Футболист будет выступать под 10-м номером.
Вингер ПСВ Нони Мадуеке перешёл в «Челси».
Контракт с 20-летним игроком молодёжной сборной Англии подписан на 7,5 лет с возможностью продления на ещё один год. Футболист будет выступать под 10-м номером.
Носят по очереди перекраивая под себя.....
Носят по очереди перекраивая под себя.....
Вполне возможно, но и другая сторона медали - станет из-за одной травмы "хрустальным"...
Вполне возможно, но и другая сторона медали - станет из-за одной травмы "хрустальным"...
Будем надеяться времени на лечение у Челси есть.....
Будем надеяться времени на лечение у Челси есть.....
Если Челси и возьмёт трофей в этом сезоне, то только как лучший состав в лазарете
Если Челси и возьмёт трофей в этом сезоне, то только как лучший состав в лазарете
P.S. Пулишича из команды пока никуда не дели (и не денут, т.к. вновь травмировался и вылетел больше чем на 2 месяца), поэтому Мадуэке никак не может играть под 10 номером.
P.S. Пулишича из команды пока никуда не дели (и не денут, т.к. вновь травмировался и вылетел больше чем на 2 месяца), поэтому Мадуэке никак не может играть под 10 номером.
Но Челси позицией футболиста особо не заморачивается) Тащит все, что блестит) Поэтому в клубе 15 ЦЗ и 0,5 нападающих.
Посмотрим к чему вся эта сборная солянка которую готовит Американец, приведет.
Не знаю как можно тратить деньги на лево и на право на ноунеймов лишь для того чтоб уничтожить наследие Абрамовича. Это сулит катастрофой. Если Челси выиграет премьер лигу в следующим году, значит Американец не такой уж и провальный.
Но Челси позицией футболиста особо не заморачивается) Тащит все, что блестит) Поэтому в клубе 15 ЦЗ и 0,5 нападающих.
Посмотрим к чему вся эта сборная солянка которую готовит Американец, приведет.
Не знаю как можно тратить деньги на лево и на право на ноунеймов лишь для того чтоб уничтожить наследие Абрамовича. Это сулит катастрофой. Если Челси выиграет премьер лигу в следующим году, значит Американец не такой уж и провальный.