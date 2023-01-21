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«Челси» подписал вингера Мадуеке из ПСВ

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Stalker-ato
Stalker-ato ответ протон (раскрыть)
сегодня в 14:49
так правого защитника в команде нет толкового,может они будут переделывать вингеров в защитников,я не могу знать,но скупают точно вы заметили по принципу-всё,что блестит берем.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:38, ред.
Судя по фото в Голландии проблема...с джинсами...
Носят по очереди перекраивая под себя.....
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 12:36
Игрок с невылеченной травмой это усиление на перспективу?
Вполне возможно, но и другая сторона медали - станет из-за одной травмы "хрустальным"...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 12:17
Это усиление на перспективу, и Челси сейчас особо не до того чтобы разбрасываться потенциальными пополнения находясь на коне и в седле.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:15
Подозрительное приобретение травмированного игрока..
Будем надеяться времени на лечение у Челси есть.....
Elliada
Elliada
сегодня в 11:08
Не сразу заметил футболиста. Футболка, джинсы и кроссовки синие, как и дорожка. Сам черный, как и пол.
Брулин
Брулин
сегодня в 11:07
Очередного травмата взяли
Если Челси и возьмёт трофей в этом сезоне, то только как лучший состав в лазарете
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:03
Хорошее приобретение на долгий срок. Удачи.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 10:58
Челси активно стал строит команду на будущее
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 10:41
Как то Челси слишком много игроков берёт и на одни и те же позиции. В полузащите уже не то что переизбыток а слишком много вингеров. В команде требуется усиление и в других позициях но руководство упорно скупляет полузащитников. И их уже слишком много. Это с учётом того что сейчас в команде имеется довольно таки неплохая линия полузащиты. Главное правильно распорядиться со всем этим усилением. Теперь всё зависит от тренера. Так как руководство уже все необходимое зделали для усиление команды.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:33, ред.
Купили за 35 млн.евро. В ПСВ был хорош, разрывал правый фланг атаки в свои 18-19 лет. Позже травмировался. Посмотрим, каков будет после возвращения в Англию.
P.S. Пулишича из команды пока никуда не дели (и не денут, т.к. вновь травмировался и вылетел больше чем на 2 месяца), поэтому Мадуэке никак не может играть под 10 номером.
протон
протон
сегодня в 09:39
За весь прошлый сезон 3+3 в эрдивизии. В лучшем случае это просто перспективный вингер, который приходит сидеть на скамейке.
Но Челси позицией футболиста особо не заморачивается) Тащит все, что блестит) Поэтому в клубе 15 ЦЗ и 0,5 нападающих.
Посмотрим к чему вся эта сборная солянка которую готовит Американец, приведет.
Не знаю как можно тратить деньги на лево и на право на ноунеймов лишь для того чтоб уничтожить наследие Абрамовича. Это сулит катастрофой. Если Челси выиграет премьер лигу в следующим году, значит Американец не такой уж и провальный.
протон
протон
сегодня в 09:35
По ходу Поттер в мантии-невидимке ограбил Волшебный банк «Гринготтс»
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:24
Солидный по сроку контракт для молодого игрока...
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