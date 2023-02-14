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Российский игрок «Бейтара» Морозов может стать футболистом сборной Израиля

вчера, 23:16

Российский защитник «Бейтара» Григорий Морозов может стать игроком сборной Израиля. У футболиста есть паспорт этой страны. Информацию прокомментировал пресс-атташе Федерации футбола Израиля Барзель Шломи.

На данный момент Григорий Морозов является одним из многих игроков, за которыми наблюдает профессиональный штаб в преддверии квалификации в марте. Но мы пока что не знаем, сможет ли он играть за сборную или нет.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:02
Хвост огромный в кабинет
Из людей, пожалуй, ста
Мишке там сказали "нет"
Ну а мне - "пожалуйста"
Он кричал: Ошибка тут
Это, говорит, я - еврей!
А ему говорят: "Не шибко тут!
Выйди, вон, из дверей!" 🤣🤣🤣
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:43
Если он еврей, то это безусловно его право.
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 05:23
Можно только посочувствовать сборной Израиля, если так. Гриша Привозов - это нечто ((
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:46
Если возьмут ,можно и поиграть.
drug01
drug01
вчера в 23:45
За сборную Израиля это тоже не плохо
Гость
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