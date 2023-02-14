Российский игрок «Бейтара» Морозов может стать футболистом сборной Израиля

Российский защитник «Бейтара» может стать игроком сборной Израиля. У футболиста есть паспорт этой страны. Информацию прокомментировал пресс-атташе Федерации футбола Израиля Барзель Шломи.

На данный момент Григорий Морозов является одним из многих игроков, за которыми наблюдает профессиональный штаб в преддверии квалификации в марте. Но мы пока что не знаем, сможет ли он играть за сборную или нет.