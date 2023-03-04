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Онана не исключает возможность перехода в топ-клуб

вчера, 21:38

Защитник «Эвертона» Амаду Онана высказался о своем возможном будущем. Ранее к игроку проявляли интерес «Арсенал» и «Челси».

Я вижу себя, с Божьей помощью, в одном из самых больших клубов мира.

Я помню, как был поражен публикой на «Стэмфорд Бридж» (игрок тогда выступал за «Лилль» — прим. Soccer.ru). Пройдя через это, я сделал Премьер-Лигу одной из своих целей.

Играть в этом чемпионате — одно удовольствие, потому что здесь никогда не бывает «проходных матчей». Здесь только большие команды, и это добавляет сложности. Это то, что заставляет меня двигаться вперед.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:08
Ну , что Амаду дерзай помолясь.
48undzk2zak9
48undzk2zak9
вчера в 22:08
Желание хорошее смелее меняй команду
Гость
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