Онана не исключает возможность перехода в топ-клуб

Защитник «Эвертона» высказался о своем возможном будущем. Ранее к игроку проявляли интерес «Арсенал» и «Челси».

Я вижу себя, с Божьей помощью, в одном из самых больших клубов мира.

Я помню, как был поражен публикой на «Стэмфорд Бридж» (игрок тогда выступал за «Лилль» — прим. Soccer.ru). Пройдя через это, я сделал Премьер-Лигу одной из своих целей.

Играть в этом чемпионате — одно удовольствие, потому что здесь никогда не бывает «проходных матчей». Здесь только большие команды, и это добавляет сложности. Это то, что заставляет меня двигаться вперед.