ЭСК признала ошибочным пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»

Член Экспертно‑судейской комиссии (ЭСК) РФС Николай Левников рассказал, что арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ против «Спартака».

ЭСК признала, что в первом моменте с падением Зобнина нарушения правил не было, момент несложный, особенно с точки зрения просмотра на мониторе. В игре, согласен с Алексеем Николаевым, судье, может быть, было трудно увидеть все детали единоборства, но при подходе к монитору он должен был посмотреть, может быть, чуть дольше и убедиться, что контакт защитника с телом нападающего несущественный, падение игрока команды «Спартак» началось не от контакта, он сам подгибает ноги, складывается и падает. Не всякий физический контакт является основанием для назначения 11‑метрового удара. Здесь комиссия единогласно признала, что судья ошибся, VAR правильно его подзывал, он должен был изменить свое решение.