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ЭСК признала ошибочным пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»

вчера, 21:32
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Член Экспертно‑судейской комиссии (ЭСК) РФС Николай Левников рассказал, что арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ против «Спартака».

ЭСК признала, что в первом моменте с падением Зобнина нарушения правил не было, момент несложный, особенно с точки зрения просмотра на мониторе. В игре, согласен с Алексеем Николаевым, судье, может быть, было трудно увидеть все детали единоборства, но при подходе к монитору он должен был посмотреть, может быть, чуть дольше и убедиться, что контакт защитника с телом нападающего несущественный, падение игрока команды «Спартак» началось не от контакта, он сам подгибает ноги, складывается и падает. Не всякий физический контакт является основанием для назначения 11‑метрового удара. Здесь комиссия единогласно признала, что судья ошибся, VAR правильно его подзывал, он должен был изменить свое решение.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 13:02
Иванов не дал пенальти на Соболеве, когда защитник чуть не оторвал голову Александру.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 10:48
Сразу после того, как снимут подаренные. Боюсь только, что Спартак сразу окажется внизу таблицы
cska1948
cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 09:40
Разве в игре с ДМ вам Иванов не вернул ОДНО очко? И разве это в первый раз?
Сп62
Сп62
сегодня в 08:54
Контакт несущественный, наступ несущественный, рука несущественная и т.д. Всё это определяется субъективно судьёй в поле и разные судьи трактуют эти понятия по-своему. Пока существует футбол всегда будут разные мнения в оценке того, либо другого эпизода. Для того, чтобы сузить коридор мнений у судей, необходимо чаще проводить среди арбитров семинары по трактовке спорных моментов.
Сп62
Сп62
сегодня в 07:44
А отобранные очки у Спартака кто вернёт?
Rupertt
Rupertt
сегодня в 03:45
Сейчас ещё победу Динамо присудят.
Землянин
Землянин
вчера в 23:48, ред.
По совокупности, возможно, с Соболевым простил в первом тайме
Gahi
Gahi
вчера в 22:59
Ошибку призналии и что, какие выводы и наказание ждут арбитра, в любом случае от этого "Динамо" не легче.
sova147
sova147
вчера в 22:51
Ошибки бывают разные, но иногда лучше позже признать это дорого стоит. Жаль результат не изменишь
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 22:47, ред.
Да все знают что пенки не было! Но...когда спартачи говорили что Иванов не судья все ухмылялись над его ошибками и твердили что это "заговор против народной"! Получите, распишитесь и ждите своей команды и ....Иванова!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:44
Хоть Иванов мой земляк, но истина дороже, Сергей Сергеича надо бы понизить в категории, лишить его международной аккредитации.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:43
Верните три очка Динамо
Giovanny
Giovanny
вчера в 21:55, ред.
Иванова нужно дисквалифицировать пожизненно. Он прекрасно видел, что пенальти нет.
Борисыч1
Борисыч1
вчера в 21:50
Ну и какие выводы будут по исходу матча, по мерам к Иванову, к Зобнину? Отменят ли жёлтую Дасе?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:48
Опять французское "остроумие на лестнице".
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:40
Надоть судить всех и вся по Чесноку!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:40
И Соболева не удалили...и пенальти левый поставили....
Потому как пока одни отмечают столетний юбилей...вторые проводят "встречи" с судейским корпусом....
протон
протон
вчера в 21:38
Реально судить нынче Спартак тяжкое дело. Огромное давление как "за" так и "против". Ошибёшься в пользу соперника, Спартак такой гул поднимает, что мелким стрессом не обойдёшься. Ошибёшься в пользу Спартака, сразу посыпатся сотни обвинений в том, что секта всех купила)) Бывшие владельцы Спартака - Федун-Зарема, настолько высоко подняли планку истерии, что мне реально немного жаль тех судей, кого назначают судить игры кб.
Гость
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