ЭСК признала ошибочным пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»

Член Экспертно‑судейской комиссии (ЭСК) РФС Николай Левников рассказал, что арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ против «Спартака».
ЭСК признала, что в первом моменте с падением Зобнина нарушения правил не было, момент несложный, особенно с точки зрения просмотра на мониторе. В игре, согласен с Алексеем Николаевым, судье, может быть, было трудно увидеть все детали единоборства, но при подходе к монитору он должен был посмотреть, может быть, чуть дольше и убедиться, что контакт защитника с телом нападающего несущественный, падение игрока команды «Спартак» началось не от контакта, он сам подгибает ноги, складывается и падает. Не всякий физический контакт является основанием для назначения 11‑метрового удара. Здесь комиссия единогласно признала, что судья ошибся, VAR правильно его подзывал, он должен был изменить свое решение.
Потому как пока одни отмечают столетний юбилей...вторые проводят "встречи" с судейским корпусом....
Потому как пока одни отмечают столетний юбилей...вторые проводят "встречи" с судейским корпусом....