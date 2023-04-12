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Назначены арбитры на матчи 23-го тура Российской Премьер-Лиги

вчера, 16:32

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 23-го тура РПЛ.

15 апреля (суббота)

«Крылья Советов» – «Химки»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Сергей Каруненко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Игорь Низовцев; VARПавел Кукуян; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Игорь Синер.

«Динамо» – «Пари НН»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Алексей Лапатухин; VARАлексей Амелин; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Андрей Бутенко.

«Сочи» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Арам Петросян; резервный судья – Сергей Куликов; VAR Иван Сиденков; AVAR – Варанцо Петросян; инспектор – Алексей Резников.

«Урал» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Цыганок; VARЯн Бобровский; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Сергей Зуев.

«Торпедо» – «Спартак»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья – Евгений Буланов; VARКирилл Левников; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Николай Левников.

16 апреля (воскресенье)

«Оренбург» – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Роман Милюченко; резервный судья – Николай Волошин; VARЯн Бобровский; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Сергей Мартынов.

«Факел» – «Ахмат»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Алексей Воронцов; резервный судья – Олег Соколов; VARИван Сиденков; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Юрий Баскаков.

«Ростов» – «Зенит»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Владимир Москалёв; VARПавел Кукуян; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Вячеслав Харламов.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 22:11
Кстати, инспектировать судей в поле и на ВАР (здесь К.Левников) будет Н.Левников. А потом на ЭСК папа будет рассуждать о непредвзятом судействе сына. А говорят рука руку не моет.
pomor45
pomor45 ответ Giovanny (раскрыть)
вчера в 21:03
Отправили на пару туров привести опыт в порядок. Слишком, уж, он его захламил.
pomor45
pomor45 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 21:00
Это банальная мания преследования. Неплохо, между прочим, умеют лечить.
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:41
А кого, как не лучшего арбитра, надо назначать на матч первой и второй команды чемпионата? Может арбитра из первенства водокачки?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:30
На Кубок на ВАР Безбородов . В чемпе на ВАР Левников . Серьёзно су.......дьи взялись за Спартак ! )))
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:25
Ну и ладно,все те же и недовольные.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:33
Не успел Зенит проиграть1 матч...при Карасёве...как его тут же через тур опять втыкают...на матч Зенита...вдруг опять прокатит...)))
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 18:27, ред.
У Мешкова деньги кончились, выпустили подзаработать. Мешков и 2 армянина на матче Сочи - жаль Краснодар.
протон
протон
вчера в 18:24
Карась для зенита это похороны, ещё против Ростова Карпина.. надо не давать поводов вообще никаких в штрафной.
ДСА
ДСА
вчера в 18:16
Карасёва на убой поставили.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:37
Интересно ,что тур грядущий нам готовит.... в плане судейства???
lotsman
lotsman
вчера в 17:07
На матч Ростов - Зенит и Карасёв, и Москалёв, и Кукуян. Какое усиленное внимание, обалдеть))
Giovanny
Giovanny
вчера в 17:00, ред.
Почему нет опытного Сергея Иванова? Или его поставят на следующий матч спартака?
Гость
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