Мбаппе стал лучшим французским футболистом сезона по версии France Football

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признан лучшим французским игроком сезона 2022/23 по версии журнала France Football.
24-летний форвард забил 41 гол за «Пари Сен-Жермен» в прошедшей кампании, также на счету игрока 8 мячей за сборную Франции на ЧМ-2022.
Мбаппе в третий раз в карьере получил эту награду.
Есть чуток.)
Есть чуток.)
Уверенность, - это хорошо..., а вот самоуверенность..., ну ты понял.)
" Во-вторых, я не сказал, что Мбаппе вообще не получит ЗМ. Он пока не достоин ЗМ."
Чёт я не наблюдаю в твоём первом комменте слова "ПОКА..." Может быть невнимательно читаю ? )
Кроме того, ушёл Месси..., и кто теперь будет достоин ЗМ ? Холланд ? Не получит он, ибо за сборную хреновую выступает.
Уверенность, - это хорошо..., а вот самоуверенность..., ну ты понял.)
" Во-вторых, я не сказал, что Мбаппе вообще не получит ЗМ. Он пока не достоин ЗМ."
Чёт я не наблюдаю в твоём первом комменте слова "ПОКА..." Может быть невнимательно читаю ? )
Кроме того, ушёл Месси..., и кто теперь будет достоин ЗМ ? Холланд ? Не получит он, ибо за сборную хреновую выступает.
Как знать, как знать... Над Бензема всю карьеру подтрунивали - пеньком кривоногим называли..., а оно в оконцовке вон как вышло...
Как знать, как знать... Над Бензема всю карьеру подтрунивали - пеньком кривоногим называли..., а оно в оконцовке вон как вышло...
С каких это пор Камерунец стал Французом?
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А где написано, что он француз? Он гражданин Франции, играет во французском клубе, входит в состав французской сборной. Он французский игрок, игрок Франции. Но нигде не написано, что он по национальности француз.
С каких это пор Камерунец стал Французом?
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А где написано, что он француз? Он гражданин Франции, играет во французском клубе, входит в состав французской сборной. Он французский игрок, игрок Франции. Но нигде не написано, что он по национальности француз.
Там уже в начале нулевых этнических французов было с гулькин хрен...
А по Парижу сейчас так и вовсе ... бродят одни мулаты, чайна, да афро...
Там уже в начале нулевых этнических французов было с гулькин хрен...
А по Парижу сейчас так и вовсе ... бродят одни мулаты, чайна, да афро...