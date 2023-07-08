Мбаппе стал лучшим французским футболистом сезона по версии France Football

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вчера, 09:31

Нападающий ПСЖ признан лучшим французским игроком сезона 2022/23 по версии журнала France Football.

24-летний форвард забил 41 гол за «Пари Сен-Жермен» в прошедшей кампании, также на счету игрока 8 мячей за сборную Франции на ЧМ -2022.

Мбаппе в третий раз в карьере получил эту награду.