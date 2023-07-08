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Мбаппе стал лучшим французским футболистом сезона по версии France Football

вчера, 09:31

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признан лучшим французским игроком сезона 2022/23 по версии журнала France Football.

24-летний форвард забил 41 гол за «Пари Сен-Жермен» в прошедшей кампании, также на счету игрока 8 мячей за сборную Франции на ЧМ-2022.

Мбаппе в третий раз в карьере получил эту награду.

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Все комментарии
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 21:00
Претенденты на золотой мяч..Месси, Мбаппе,Холанд.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:05
Подарили приз чтобы остался в Париже
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:49
"Решил придраться к словам? "

Есть чуток.)
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:45
Решил придраться к словам? Я написал, что Мбаппе не дорос до ЗМ. Это значит, что ЗМ ему пока не светит. Может, в этом сезоне он покажет мастер-класс. за который ему дадут ЗМ, но пока нет. До этого года он ни разу не был в тройке претендентов на ЗМ, хот уже 5-6 лет о нем говорят, как об одного из лучших.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:34, ред.
"Уверен, если бы не было бы Роналду, то Бензема..."

Уверенность, - это хорошо..., а вот самоуверенность..., ну ты понял.)



" Во-вторых, я не сказал, что Мбаппе вообще не получит ЗМ. Он пока не достоин ЗМ."

Чёт я не наблюдаю в твоём первом комменте слова "ПОКА..." Может быть невнимательно читаю ? )
Кроме того, ушёл Месси..., и кто теперь будет достоин ЗМ ? Холланд ? Не получит он, ибо за сборную хреновую выступает.
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:32
Во-первых, большую часть карьеры в Реале Бензема был подносчиком мяча для Роналду. Уверен, если бы не было бы Роналду, то Бензема раньше выиграл бы ЗМ и не один. Во-вторых, я не сказал, что Мбаппе вообще не получит ЗМ. Он пока не достоин ЗМ.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:25
Не достоин ЗМ ?
Как знать, как знать... Над Бензема всю карьеру подтрунивали - пеньком кривоногим называли..., а оно в оконцовке вон как вышло...
lotsman
lotsman
вчера в 11:25, ред.
Alex12357 194 / 267сегодня в 10:34
С каких это пор Камерунец стал Французом?
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А где написано, что он француз? Он гражданин Франции, играет во французском клубе, входит в состав французской сборной. Он французский игрок, игрок Франции. Но нигде не написано, что он по национальности француз.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:19, ред.
Сразу видно, что товарищи некоторые ни разу не были во Франции.
Там уже в начале нулевых этнических французов было с гулькин хрен...
А по Парижу сейчас так и вовсе ... бродят одни мулаты, чайна, да афро...
Alex12357
Alex12357
вчера в 10:34
С каких это пор Камерунец стал Французом?Выходит если Еврей родился в Китае -то он Китаец?-Абсурд ,да и только!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:51
Сстолько забить это чтото!
Elliada
Elliada
вчера в 09:42
Единственная награда от France Football, которую может получить Мбаппе. До ЗМ не дорос.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 09:38
А что, есть другие варианты?
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