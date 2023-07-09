Бонуччи может перейти в команду, которую возглавил Пирло

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вчера, 19:11

Защитник может покинуть «Ювентус» этим летом.

Туринский клуб считает заработную плату игрока (12 млн евро до уплаты налогов) слишком высокой, а главный тренер команды не рассчитывает на футболиста.

Бонуччи может перейти в «Сампдорию», которую возглавил его бывший одноклубник . Команда из Генуи будет выступать в Серии В в сезоне 2023/24.