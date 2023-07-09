Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2023/2024

Бонуччи может перейти в команду, которую возглавил Пирло

вчера, 19:11

Защитник Леонардо Бонуччи может покинуть «Ювентус» этим летом.

Туринский клуб считает заработную плату игрока (12 млн евро до уплаты налогов) слишком высокой, а главный тренер команды Массимилиано Аллегри не рассчитывает на футболиста.

Бонуччи может перейти в «Сампдорию», которую возглавил его бывший одноклубник Андреа Пирло. Команда из Генуи будет выступать в Серии В в сезоне 2023/24.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Наполи» планирует усилиться японским защитником
Сегодня, 08:25
Стало известно, хочет ли Дибала остаться в «Роме»
Сегодня, 08:13
СлухиУго Льорис может перейти в «Милан» или ПСЖ
Сегодня, 00:47
СлухиРоналду убеждает перейти в «Аль-Наср» полузащитника «Порту»
Сегодня, 00:18
СлухиНападающий «Челси» перейдёт в «Унион» Берлин на правах аренды
Вчера, 23:49
Тиаго Силва разговаривал с Дибалой о переходе в «Челси»
Вчера, 22:27
Сортировать
Все комментарии
hq4avc29ptqb
hq4avc29ptqb
вчера в 22:24
Бонуччи проще в МЛС податься или к арабам
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 21:45
Если Ювентус не может потянуть его зарплату, то что уж говорить о Сампдории.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:45
Вот этот трансфер уже более вероятен, нежели те слухи, которые связывали его с Ньюкаслом.
В Сампе скорее всего будет серьезная чистка состава, так что такой опытный игрок как Лео, точно бы помог молодым парням! У него огромный опыт и лидерские качества и это помогло бы не только молодым игрокам, а даже Пирло! Вот только данный переход будет зависеть и от финансовых запросов самого Лео. Не думаю что в Сампе смогут разбрасываться деньгами, учитывая то, что в СерииВ явно не будет больших спонсорских контрактов.....
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:55
Для Сампдории потянет
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:53
Бонусом своё уже отыграл
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:53
Ну ему и на пенсию уже можно лыжи вострить
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:51
Для его возраста зарплата великовата
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 