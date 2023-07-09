Бонуччи может перейти в команду, которую возглавил Пирло

Защитник Леонардо Бонуччи может покинуть «Ювентус» этим летом.
Туринский клуб считает заработную плату игрока (12 млн евро до уплаты налогов) слишком высокой, а главный тренер команды Массимилиано Аллегри не рассчитывает на футболиста.
Бонуччи может перейти в «Сампдорию», которую возглавил его бывший одноклубник Андреа Пирло. Команда из Генуи будет выступать в Серии В в сезоне 2023/24.
В Сампе скорее всего будет серьезная чистка состава, так что такой опытный игрок как Лео, точно бы помог молодым парням! У него огромный опыт и лидерские качества и это помогло бы не только молодым игрокам, а даже Пирло! Вот только данный переход будет зависеть и от финансовых запросов самого Лео. Не думаю что в Сампе смогут разбрасываться деньгами, учитывая то, что в СерииВ явно не будет больших спонсорских контрактов.....
В Сампе скорее всего будет серьезная чистка состава, так что такой опытный игрок как Лео, точно бы помог молодым парням! У него огромный опыт и лидерские качества и это помогло бы не только молодым игрокам, а даже Пирло! Вот только данный переход будет зависеть и от финансовых запросов самого Лео. Не думаю что в Сампе смогут разбрасываться деньгами, учитывая то, что в СерииВ явно не будет больших спонсорских контрактов.....