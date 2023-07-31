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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2023/2024

Мбаппе получит от ПСЖ бонус за лояльность

сегодня, 10:17

ПСЖ должен будет выплатить нападающему Килиану Мбаппе крупную сумму.

Если до 1 августа форвард останется футболистом парижан, ПСЖ обязан будет выплатить ему 60 млн евро в качестве бонуса за лояльность.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 15:27
Ему о ЗМ нужно думать, а не о бонусе за лояльность, у Саудитов денег ещё много, а у него лет на получение высшей индивидуальной награды всё меньше, вообще, поражает жадность людей - ты уже заработал на хорошую жизнь себе и нескольким поколениям вперёд, может уже и надо подумать о величии?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:17
Аферисты пилят деньги шейхов.
xajaks
xajaks
сегодня в 15:12
Не вижу лояльности
sihafazatron
sihafazatron ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 13:18
Очень жаль, что нет этой рубрики. И это не из-за своего комментария снизу, а в целом всегда нравился народный обозреватель, поднимало настроение. Надеюсь вернёте эту рубрику
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 12:31
А может и он вернётся... Неудержимые встретятся... Хе.. https://pbs.twimg.com/media/FyIi77XWwAkyGaW?format=webp&name=small
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 12:01
Доброго дня. На данный момент данной рубрики нет, поэтому смысла отмечать комментарии данным хэштегом уже нет.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 12:00
)
abuefftagir
abuefftagir
сегодня в 11:50
Африку рулит,Путин бесплатно зерно раздаёт, тут негретенок шантажирует третий год два футбольных клуба...ужас какой то 😱😱😱
firewing
firewing
сегодня в 11:36
Перейти можно и 2-го августа...
ДСА
ДСА
сегодня в 11:31
Получит бонус и опять начнет нудить об уходе.
112910415
112910415
сегодня в 11:28
хорошо бы добавить бонус за лояльность к бонусам !
shlomo
shlomo
сегодня в 11:04
Так он и будет игроком ПСЖ 1 августа, и бонус за лояльность получит. ПСЖ пытается всякими способами схитрить, чтобы не платить ему деньги. Ну почему Килиан должен от них отказываться, вы уж извините, ну вы сами год назад ползали перед ним, подключали Макрона, и засыпали его деньгами и жирными бонусами) Теперь пришло время платить, и никто вместо ПСЖ этого не должен делать, тем более Реал Мадрид.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:58
Парижанам легче сегодня разорвать сним контракт
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:57
Поэтому он досихпор не ушел бонус за лояльность захотел
агент_Смит
агент_Смит
сегодня в 10:51
02 августа уйдёт)))
Alex12357
Alex12357
сегодня в 10:51
Хороший пинок под одно место за лояльность!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:44
Шел 2067 год, шейхи платят по 60 млн в год Мбаппе за лояльность
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 10:41
.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:37
Бугага.
В сравнении с Мбаппе Мавроди был просто безусый юнец)))
МбапММ какое-то...
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 10:31
60 лямов, мне бы до конца жизни хватило.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 10:31
Эти дураки всё платят. И смех и грех.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 10:29
Какие качества проявились конкретно
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:23
у Килиана начался один из самых длинный дней в жизни!))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 10:19
Всё дело, как всегда в бабках... Ну а герб целовать - это святое....
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