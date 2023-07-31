Мбаппе получит от ПСЖ бонус за лояльность

ПСЖ должен будет выплатить нападающему Килиану Мбаппе крупную сумму.
Если до 1 августа форвард останется футболистом парижан, ПСЖ обязан будет выплатить ему 60 млн евро в качестве бонуса за лояльность.
ПСЖ должен будет выплатить нападающему Килиану Мбаппе крупную сумму.
Если до 1 августа форвард останется футболистом парижан, ПСЖ обязан будет выплатить ему 60 млн евро в качестве бонуса за лояльность.
В сравнении с Мбаппе Мавроди был просто безусый юнец)))
МбапММ какое-то...
В сравнении с Мбаппе Мавроди был просто безусый юнец)))
МбапММ какое-то...