Клубы АПЛ хотят подписать Малкома

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком может продолжить карьеру в Англии.
По данным источника, команды из Английской Премьер-Лиги намерены предпринять попытку подписать бразильца в январе 2024 года.
Однако «Аль-Хиляль» будет отклонять любые предложения по трансферу Малкома.
Мы посмеёмся вместе, если его купит другой арабский толстосум, которому принадлежит МС или ещё один араб, владеющий Ньюкаслом.
Мы посмеёмся вместе, если его купит другой арабский толстосум, которому принадлежит МС или ещё один араб, владеющий Ньюкаслом.