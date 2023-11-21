Клубы АПЛ хотят подписать Малкома

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вчера, 15:13

Нападающий «Аль-Хиляля» может продолжить карьеру в Англии.

По данным источника, команды из Английской Премьер-Лиги намерены предпринять попытку подписать бразильца в январе 2024 года.

Однако «Аль-Хиляль» будет отклонять любые предложения по трансферу Малкома.