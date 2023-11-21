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Клубы АПЛ хотят подписать Малкома

вчера, 15:13

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком может продолжить карьеру в Англии.

По данным источника, команды из Английской Премьер-Лиги намерены предпринять попытку подписать бразильца в январе 2024 года.

Однако «Аль-Хиляль» будет отклонять любые предложения по трансферу Малкома.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:41
- Ценю ваше чувство юмора. "Поржали" всей компанией ... Вот бы за Дзюбой все так "охотились" ...
stanichnik
stanichnik ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 18:29
Доброго Здоровья Хиромант!
Мы посмеёмся вместе, если его купит другой арабский толстосум, которому принадлежит МС или ещё один араб, владеющий Ньюкаслом.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 18:11
Даже Апловцы следят за саудовской лигой. Футбол в СА растет стремительно!!
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:54
- Англичане хотят деньгами перебить Саудитов в борьбе за Малкома? Это уже даже не смешно...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:33
Они интересуются пока он не стал "почетным" Крисом. В таком чемпионате, где все игры выставочные он быстро станет неинтересным. Поэтому они и поспешили. Но видимо зря, т.к. арабам деньги не нужны, даже если за него 100 млн предложить, они не отпустят. Дорогая игрушка им самим нужна.
Интерес
Интерес
вчера в 16:14
Кто их после цен арабов купит? Только "новые арабы" из Мелкобритании.И говорили не про 20ков,что их не купят,а про монстров футбольного цеха.
протон
протон
вчера в 15:16
А говорили, что игроки, перешедшие в СА, - уже не игроки. что сбитые летчики. что завершили свою карьеру футбольную. Рубен Невешом интересуется Арсенал, ну вот уже и Малком в АПл
Гость
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