Шунин — о Яшине: «Рад, что смог обогнать величайшего вратаря в истории»

Вратарь отреагировал на то, что сумел обогнать по количеству матчей за «Динамо» легендарного голкипера Льва Яшина. Игра 18-го тура РПЛ против «Факела» (1:1) стала для Шунина 359-й в составе московского клуба.

Во‑первых, мне было очень тяжело догнать Льва Ивановича Яшина и, конечно же, это отличное достижение. Рад, что смог догнать и обогнать величайшего вратаря в истории.

Было ли волнение? Нет, я старался не думать об этом. В голове мысли только об игре, непростых погодных условиях, тяжелом сопернике. Здесь всем командам, тем более лидерам, непросто. Мы ехали сюда с мыслью, что нужно выйти и показать свой максимум. Просто выйти поиграть в футбол не получится, и поле не позволит, и соперник непростой. Мы вели, но не сумели удержать победу. Но при этом уходим в зимний отпуск, если не ошибаюсь, в тройке. Есть над чем работать, а сейчас просто нужно насладиться компанией семей и друзей.