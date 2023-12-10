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Шунин — о Яшине: «Рад, что смог обогнать величайшего вратаря в истории»

вчера, 17:21
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Вратарь Антон Шунин отреагировал на то, что сумел обогнать по количеству матчей за «Динамо» легендарного голкипера Льва Яшина. Игра 18-го тура РПЛ против «Факела» (1:1) стала для Шунина 359-й в составе московского клуба.

Во‑первых, мне было очень тяжело догнать Льва Ивановича Яшина и, конечно же, это отличное достижение. Рад, что смог догнать и обогнать величайшего вратаря в истории.

Было ли волнение? Нет, я старался не думать об этом. В голове мысли только об игре, непростых погодных условиях, тяжелом сопернике. Здесь всем командам, тем более лидерам, непросто. Мы ехали сюда с мыслью, что нужно выйти и показать свой максимум. Просто выйти поиграть в футбол не получится, и поле не позволит, и соперник непростой. Мы вели, но не сумели удержать победу. Но при этом уходим в зимний отпуск, если не ошибаюсь, в тройке. Есть над чем работать, а сейчас просто нужно насладиться компанией семей и друзей.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 00:02
Доброго Здоровья pomor!
Яшин не стоял в воротах, он играл. Он так сам говорил и всякий раз поправлял тех, кто говорил, что он стоИт.
pomor45
pomor45 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:25
Какую там десятую часть? Какие достижения? Яшин в воротах стоял, работал, потел, а эти нынешние, что в воротах, что в поле, пребывают, отбывают номер.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:16, ред.
Хотелось бы возразить Антону Владимировичу: Ты хотя бы выиграй десятую часть того, что смог выиграть Лев Иванович, а потом говори что, смог обогнать величайшего вратаря в истории и потом уже хвались о своих достижениях и рекордах, а пока Ты никто и звать тебя никак, а нет совсем забыл, да простят меня болельщики Динамо и модераторы soccera зовут тебя Антошка-Ладошка. Болейте за своих, а не против чужих!
shur
shur ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 20:05
...у нас в Рос истории только Акинфеюшка на память идёт, nomber one!!!
shur
shur ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:02
...да уж, перегнать эко дело, а вот быть полезным,стабильным,
а не с какой ноги встал, пошла игра или нет и плюшки пропускать
какие непопадя,эх Шуня тебе Иваныча-космос!!!
a-league
a-league
вчера в 19:19
Та ситуация, когда лучше бы было промолчать
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 18:59
ну да, при Яшине было по 40 матчей за сезон, кубок СССР по 20 матчей, а если еврокубки посчитать ещё
karnager
karnager ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 18:59
Тот, кто чпокал бывшую Тимати))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:26
Личное достижение останется личным достижением. Для него это событие.
112910415
112910415
вчера в 18:11
правда, качество немножко разное
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:58
Ну пока что только обошел по играм, но Яшин есть и останется Яшиным.
drug01
drug01
вчера в 17:36
Вошёл в историю Футбола России!
pomor45
pomor45
вчера в 17:29
Яшина он перегнал. Ну, перегнул парень. Загнул на радостях. Кто он и кто Яшин.
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