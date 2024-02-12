«Ростов» не стал подписывать контракт с Глушаковым

Полузащитник Денис Глушаков покинул расположение «Ростова».
Футболист на протяжении месяца поддерживал форму с командой на сборах.
В конце января игрок покинул костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге.
Полузащитник Денис Глушаков покинул расположение «Ростова».
Футболист на протяжении месяца поддерживал форму с командой на сборах.
В конце января игрок покинул костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге.
Без следа развеет Дэна дым!
Пеплом,пеплом станет бумага,
В бане, в парной посидим...!!!!!
Без следа развеет Дэна дым!
Пеплом,пеплом станет бумага,
В бане, в парной посидим...!!!!!