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«Ростов» не стал подписывать контракт с Глушаковым

вчера, 22:37

Полузащитник Денис Глушаков покинул расположение «Ростова».

Футболист на протяжении месяца поддерживал форму с командой на сборах.

В конце января игрок покинул костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
сегодня в 15:30
- Ну не берут тебя "на работу" в клубы РПЛ и ФНЛ - не надо отчаиваться. Есть сотни, тысячи молодых ребятишек, которые хотят научиться играть в футбол, и которым нужны опытные наставники. Может Денису стоит перейти на другой уровень? И детям польза, и он сам "при делах", а авторитет и слава сами придут, если будет делать на совесть свою работу. По-моему так...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:08
Пора найти другую работу.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 06:21
Глушак, иди в баню!
112910415
112910415
сегодня в 05:59, ред.
иное выглядело бы очень странно )
f29uws5xvgze
f29uws5xvgze
сегодня в 04:40
Жаль что не подписали, можно было дать ему шанс
ABir
ABir
сегодня в 00:34
Тяжеловато уже Денису, не 17 лет уже
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:02
Лайк за текст В.Дюнина к песне Ю.Антонова "Несёт меня течение".
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:51
...да уж!
drug01
drug01
вчера в 22:49
Что-ж размялся пора и баньку протопить! Он без работы не будет!
shur
shur
вчера в 22:44
...Ветер,ветер,ветер бродяга!
Без следа развеет Дэна дым!
Пеплом,пеплом станет бумага,
В бане, в парной посидим...!!!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:40
Пока Денис только покидает расположения клубов , пора найти пристанище...)
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