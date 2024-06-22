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«Лацио» интересуется нападающим из чемпионата Швеции

вчера, 12:47

Нападающий Виктор Дуканович имеет шансы перейти в «Лацио».

Этим летом игрока пытался подписать «Брюгге» за 6 миллионов евро, но команда из Стокгольма ответила отказом.

Ранее сообщалось, что «орлы» близки к трансферу игрока «Хатайспора».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 14:44
Лацио не готова платить больше 7 млн.
короче, клуб продолжит балансироваться в лимбе посредственности.
Вещий
Вещий
вчера в 13:14
Интересно и сколько же Лацио за него предложила, что почти договорились.
drug01
drug01
вчера в 13:07
Лацио надо усилить атаку
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