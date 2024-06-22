«Лацио» интересуется нападающим из чемпионата Швеции

Нападающий Виктор Дуканович имеет шансы перейти в «Лацио».
Этим летом игрока пытался подписать «Брюгге» за 6 миллионов евро, но команда из Стокгольма ответила отказом.
Ранее сообщалось, что «орлы» близки к трансферу игрока «Хатайспора».
Нападающий Виктор Дуканович имеет шансы перейти в «Лацио».
Этим летом игрока пытался подписать «Брюгге» за 6 миллионов евро, но команда из Стокгольма ответила отказом.
Ранее сообщалось, что «орлы» близки к трансферу игрока «Хатайспора».
короче, клуб продолжит балансироваться в лимбе посредственности.
короче, клуб продолжит балансироваться в лимбе посредственности.