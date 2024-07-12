Онугха рассказал, какие клубы из России ему могли бы подойти

Нападающий «Вайле» ответил на вопрос о подходящей ему команде РПЛ .

Какие клубы РПЛ мне больше всего подходят? «Спартак». В последний год у команды много ходит мяч по штрафной: навесы, прострелы. То есть заточенность на это есть. А там уже зависит от нападающих, как они эти моменты реализуют.

«Зенит» тоже в этом списке. Там постоянно грузят на Матео Кассьерру, он стал лучшим бомбардиром РПЛ . При этом он много и не забил, моментов ему создали предостаточно.

«Локомотив», когда с условным Артёмом Дзюбой, – подходит. Когда его на поле нет, то у команды немножечко другой стиль уже. Потому что с большим форвардом тяжело играть в более мобильный футбол.