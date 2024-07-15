Аргентина стала победителем Кубка Америки, обыграв в финале Колумбию

Сборная Аргентины стала победителем Кубка Америки, одолев в финале Колумбию 1:0.
Единственный гол забил Лаутаро Мартинес на 112-й минуте в дополнительное время.
Форвард аргентинцев Лионель Месси не смог доиграть встречу из-за травмы и был заменен на 66-й минуте.
Аргентина выиграла данный трофей в 16-й раз в истории. Аргентинцы вышли на чистое первое место по этому показателю, опередив Уругвай.
Однако, вот и Кубок Америки тоже отшумел.
Жаль расставаться с ним.
Колумбия быстро вошла в игру..
Начиная примерно с 6-7 минуты она уже выкатывала перед чемпионами мира и обладателями КА довольно серьёзные проблемы, решать которые аргам приходилось напряжением всех сил.
Не допускать дело до стопроцентных моментов у своих ворот им в основном удавалось, но ценой этого для них стало почти полное отсутствие атакующего конструктива в течение длительного времени.
Ничего особенного не создал и Месси, ему приходилось низко опускаться
в поисках мяча и не столько разгонять и завершать, сколько начинать атаки, хотя и это получалось не очень, а в середине второго тайма он травмировался, причём сам, и вынужден был покинуть поле. На лавке плакал..
Но- что характерно- ещё до травмы Месси арги смогли несколько переломить игру, да и после неё отнюдь не скисли, не потерялись в разразившихся жёстких стыках и продолжали гнуть свою линию, тогда как силы колумбийцев постепенно иссякали.
Бороться Колумбия, впрочем, продолжала и даже пыталась иногда атаковать,
в том числе и в экстра-таймах, но в её действиях участились косяки и недоработки, причём во всех линиях, что в конечном счёте и привело
к единственному голу в матче.
Аргентина защитила титул и забрала Кубок в 16-й раз..
Победу эту она заслужила, заработала, сказался опыт и, возможно, лишний день отдыха перед финалом.
Всё же полуфиналы надо бы играть в один день..
Однако, вот и Кубок Америки тоже отшумел.
Жаль расставаться с ним.
Колумбия быстро вошла в игру..
Начиная примерно с 6-7 минуты она уже выкатывала перед чемпионами мира и обладателями КА довольно серьёзные проблемы, решать которые аргам приходилось напряжением всех сил.
Не допускать дело до стопроцентных моментов у своих ворот им в основном удавалось, но ценой этого для них стало почти полное отсутствие атакующего конструктива в течение длительного времени.
Ничего особенного не создал и Месси, ему приходилось низко опускаться
в поисках мяча и не столько разгонять и завершать, сколько начинать атаки, хотя и это получалось не очень, а в середине второго тайма он травмировался, причём сам, и вынужден был покинуть поле. На лавке плакал..
Но- что характерно- ещё до травмы Месси арги смогли несколько переломить игру, да и после неё отнюдь не скисли, не потерялись в разразившихся жёстких стыках и продолжали гнуть свою линию, тогда как силы колумбийцев постепенно иссякали.
Бороться Колумбия, впрочем, продолжала и даже пыталась иногда атаковать,
в том числе и в экстра-таймах, но в её действиях участились косяки и недоработки, причём во всех линиях, что в конечном счёте и привело
к единственному голу в матче.
Аргентина защитила титул и забрала Кубок в 16-й раз..
Победу эту она заслужила, заработала, сказался опыт и, возможно, лишний день отдыха перед финалом.
Всё же полуфиналы надо бы играть в один день..
Из-за Кордобы и Карраскаля, конечно..
Обидно, что Хорхе, выйдя на замену во втором экстра-тайме, удачно влился
в игру и отметился тремя обостряющими передачами.
Одной из них, на 110', по позиции левого инсайда он вывел на ворота Борре, тот обязан был забивать, но так долго примеривался к мячу, что его успели накрыть.
А ведь забей он, могло бы иначе всё сложиться..
Из-за Кордобы и Карраскаля, конечно..
Обидно, что Хорхе, выйдя на замену во втором экстра-тайме, удачно влился
в игру и отметился тремя обостряющими передачами.
Одной из них, на 110', по позиции левого инсайда он вывел на ворота Борре, тот обязан был забивать, но так долго примеривался к мячу, что его успели накрыть.
А ведь забей он, могло бы иначе всё сложиться..