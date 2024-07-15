Аргентина стала победителем Кубка Америки, обыграв в финале Колумбию

1721016573

вчера, 07:09

Сборная Аргентины стала победителем Кубка Америки, одолев в финале Колумбию 1:0.

Единственный гол забил на 112-й минуте в дополнительное время.

Форвард аргентинцев не смог доиграть встречу из-за травмы и был заменен на 66-й минуте.

Аргентина выиграла данный трофей в 16-й раз в истории. Аргентинцы вышли на чистое первое место по этому показателю, опередив Уругвай.