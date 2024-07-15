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Аргентина стала победителем Кубка Америки, обыграв в финале Колумбию

вчера, 07:09

Сборная Аргентины стала победителем Кубка Америки, одолев в финале Колумбию 1:0.

Единственный гол забил Лаутаро Мартинес на 112-й минуте в дополнительное время.

Форвард аргентинцев Лионель Месси не смог доиграть встречу из-за травмы и был заменен на 66-й минуте.

Аргентина выиграла данный трофей в 16-й раз в истории. Аргентинцы вышли на чистое первое место по этому показателю, опередив Уругвай.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:01
Я в экспрессе ставил на Испанию и Аргентину. Оба выиграли свои матчи. Как я уже говорил, Лаутаро созрел для капитанства, он и Интере капитан. Месси надо уходить и передать более молодым игрокам дорогу. Выиграл всё, что мог. Теперь надо красиво уходить.
112910415
112910415
вчера в 12:35
это правильно и круто
ESY
ESY ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 12:05
    матос
    матос ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 11:36
    Карвахаль более достоин за минувший сезон , а у остальных всё впереди!
    матос
    матос
    вчера в 11:34
    Аргентину с чемпионством! НО ЗМ Месси НЕ ДАВАТЬ --- НЕ Заслужил совсем , никакущий возрастной игрун!
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 11:17
    Молодцы, защитили титул. Испания и Аргентина - сильнейшие сборные мира, будет интересно между ними матч посмотреть.
    Incredulous
    Incredulous ответ ESY (раскрыть)
    вчера в 10:25
    Так же как и вам нет дела до сборной Аргентины в целом.
    Kosmos58
    Kosmos58 ответ ESY (раскрыть)
    вчера в 10:08
    Меся? Не знаю ...
    амурец
    амурец
    вчера в 10:05
    ESY а в чем был задет Месси? Поясните пожалуйста
    Amellus Amellus
    Amellus Amellus
    вчера в 10:01
    Вроде новости о КА, но это не так. Новости о гноме и лишь немного о КА.
    И что-то весьма неприличное на язык ко мне просится...В.Высоцкий.
    5ntn5wqrh2m6
    5ntn5wqrh2m6
    вчера в 10:00
    Ну кто бы сомневался?Меська отлично наладил покупку титулов,когда уж тебя выгонят!!!
    ESY
    ESY ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 09:44, ред.
    Я, лиш написал, что вам нет дела до Лаутаро. Что комент этот ,для того , что-бы задеть Месси.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    вчера в 09:42
    лучший футболист всех времен стал еще чуточку лучше )
    eleven LC
    eleven LC ответ AgamagA_______ (раскрыть)
    вчера в 09:30
    Радости не будет
    Мне пока что не нравится Мбаппе,пусть покажет себя в лучшем клубе мира,потом видно будет
    Мячик дадут Вини
    lotsman
    lotsman
    вчера в 09:04
    В этом никто и не сомневался. Аргентина молодцы. Месси выиграл свой последний кубок.
    eleven LC
    eleven LC ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 08:46
    Евро это Евро,конечно этот турнир как минимум не хуже ЛЧ!
    Да,защитникам редко дают зм но всё же я за Карвахаля,он провёл великий сезон,лучший в карьере безусловно!
    Скорее всего мячик получит Вини
    Incredulous
    Incredulous ответ ESY (раскрыть)
    вчера в 08:43
    И чем это я унизил вашего несчастного Месси? Тем что написал, что Месси практически ни чем не отличился в этом турнире. А разве это не правда? Или ваша слепая вера в вашего мессию не даёт вам адекватно посмотреть на реальность.
    Incredulous
    Incredulous ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 08:33
    Респект Вам. А то смотрю на комменты и понимаю, что одни болеют за Аргентину только потому что там Месси, другие за Португалию, потому что там Роналду, а болельщиков именно футбола как игры становиться всё меньше.
    Elliada_
    Elliada_ ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 08:30
    Прочти внимательней. Я сказал, что чемпионат + Евро круче, чем чемпионат + ЛЧ. Если убрать победы в чемпионатах, то Евро круче ЛЧ. Но все же АПЛ выиграть сложнее, чем Ла Лигу.
    eleven LC
    eleven LC ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 08:25
    И чем это чемпионат круче лч?
    Это тебе Гвардиола сказал?
    Лига Чемпионов всегда катировалась выше любого чемпионата страны,она просто престижней-это факт!
    Elliada_
    Elliada_ ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 08:21, ред.
    Защитники редко получают ЗМ. Если посмотреть на статистику, то защитники получали ЗМ исключительно за ЧМ. Вообще, на любого кандидата можно найти аргументы за и против. В этом году нет фаворита, весы в любую сторону могут качнуться.

    Лично я за Родри. Чемпионат + Евро круче, чем чемпионат + ЛЧ.
    Imrebellion
    Imrebellion ответ Grizly88 (раскрыть)
    вчера в 08:19
    Это у хейтеров отдельный образ Месси, который хвастается в каждом углу. Жестко путают с другим персонажем футбола.
    А был Уругвай сильнее, то одолел бы Колумбию, игравшую в меньшинстве весь матч.
    Imrebellion
    Imrebellion ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 08:16
      eleven LC
      eleven LC ответ Elliada_ (раскрыть)
      вчера в 08:16
      Да я спокоен,чё мне то переживать
      Ты вкурсе что такое ирония?
      Конечно же Месси не дудут зм 2024,за один гол Канаде!
      И Родри не получит зм
      Не знаю кто но зм получит игрок Реала,думаю Винисиус!
      Но я бы отдал Карвахалю-он лучший правый защитник мира сейчас
      баск
      баск
      вчера в 08:14, ред.
      Топил за колумбийцев.
      Из-за Кордобы и Карраскаля, конечно..
      Обидно, что Хорхе, выйдя на замену во втором экстра-тайме, удачно влился
      в игру и отметился тремя обостряющими передачами.

      Одной из них, на 110', по позиции левого инсайда он вывел на ворота Борре, тот обязан был забивать, но так долго примеривался к мячу, что его успели накрыть.
      А ведь забей он, могло бы иначе всё сложиться..
      STVA 1
      STVA 1 ответ Incredulous (раскрыть)
      вчера в 08:10
      Вы нашли одного это я. Я начал симпатизировать сборной Аргентины в начале 80-х. И не из за гения Марадоны, как ни странно. Мне нравилось как играл Даниель Пасарела. Да и вся сборная.
      Grizly88
      Grizly88
      вчера в 08:09
      Теперь Месси скажет я выиграл кубок Америки потому дали мячик за гол ворота Канадацы
      Grizly88
      Grizly88
      вчера в 08:08
      Колумбия ничего не показала , возможно для Аргов это был самый легкий соперник, Уругвай конечно выиграла бы у Аргов
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r
      вчера в 08:06
      Чет нет комментариев, что все куплено… Странно.
      А так очень символично вышло: Испания вышла на чистое первое место в Европе, а Аргентина - на КА.
      Elliada_
      Elliada_ ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 08:04
      Слышал, что мысли материальны? Тут все, как под копирку, говорят про каждое действие Месси: "Это ЗМ". Потом не обижайтесь, если сбудется.
      Гость
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