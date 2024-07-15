Хау, Тухель, Почеттино или Поттер могут возглавить сборную Англии

ФА сформировала список претендентов на пост главного тренера сборной Англии на случай, если Гарет Саутгейт уйдёт после Евро-2024 или не продлит контракт, рассчитанный до конца года.
Эдди Хау, возглавляющий «Ньюкасл», — основной кандидат. Также рассматриваются Томас Тухель, Маурисио Почеттино и Грэм Поттер, находящиеся без команды.
Ещё федерация рассмотрит главного тренера Англии U21 Ли Карсли, Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда.
При этом приоритетным вариантом является продление контракта с Саутгейтом.