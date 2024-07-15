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Хау, Тухель, Почеттино или Поттер могут возглавить сборную Англии

вчера, 19:42

ФА сформировала список претендентов на пост главного тренера сборной Англии на случай, если Гарет Саутгейт уйдёт после Евро-2024 или не продлит контракт, рассчитанный до конца года.

Эдди Хау, возглавляющий «Ньюкасл», — основной кандидат. Также рассматриваются Томас Тухель, Маурисио Почеттино и Грэм Поттер, находящиеся без команды.

Ещё федерация рассмотрит главного тренера Англии U21 Ли Карсли, Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда.

При этом приоритетным вариантом является продление контракта с Саутгейтом.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:41
Почеттино исключается категорически. Назначать тренером сборной человека, уволенного из клуба в связи с профнепригодностью - такого англичане позволить себе не могут.
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:28
Так можно оправдать- любое преступление.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:24
Виктор,немцев за уши вытащили с датчанами и против испанцев им кое что простил чудо рефери. Но рука Кукурельи как и рука Марадоны на одном уровне, учитывая победный пас кудрявого в одно касание. Это футбол, никаких обид
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:18
Ты про офсайд? Ну там, ваще спорный момент был- неоднозначный, как в случае с пенальти в ворота Испании. Но я и не отрицаю ошибки судьи, в игре с Данией.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:14
Виктор, мне тебе Германия Дания напомнить, где судья немцев затащил? Я тогда сильно негодовал
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:08
Крооса удалять? Это знатная отмазка всех тех, кто пытается, хоть как-то, оправдать неназначенный пенальти...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:59
Во все времена я против отмененных голов и левых пенальти. Но когда не ставят надо играть. Там Кросса можно было удалить в первом тайме и немцев вынесли бы с не приличным счётом
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:54
Что значит не свиснул и не свиснул?! Я бы посмотрел на тебя, случись такой эпизод с твоиm Спартаком- как бы ты реагировал!!! Он убил весь турнир!!! Как ты можешь так говорить?!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:40
Виктор, понял, у тебя личное. И Англии помогали и Германии, но послушай меня, я во все времена скажу, что левый пенальти даёт в миллион раз больше преимущества чем не назначенный. Поэтому я спокоен в плане этого момента, ну не свистнули и не свистнули, играйте дальше. А вот когда нарисовали тогда приговор, и тогда о судьях
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:23
Привет, Яков!!!
Не прикалывайся, не надо, всё ты помнишь))). Помимо этого, меня задело его интервью, где на вопрос журналиста, что Кукурелья может сказать по поводу своего инцидента с неназначенным пенальти, тот ответил: "Мне на94 на ваши принципы"!

Понимаешь, Яков, это был не просто эпизод в центре поля, мимо которого можно пройти и забыть, этот случай изменил весь турнир и в конечном счете победителя. Я не отрицаю симпатичной и острой игры испанцев, но то, что произошло- неприемлимо для нормального человека. Поэтому, чемпионства Испании, я лично- не принимаю.

Я на прямую связан с Испанией, очень люблю Барселону, но после финала, я не позвонил в Барселону, и свою тётку, с победой не поздравил. Не могу лицемерить...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:13
Виктор, привет, напомни, пожалуйста, если не трудно.
Я крайне скептически к нему относился, но этот цепкий парень зарешал Евро
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:41
А что показал Кукурелья- напомнить, или сам вспомнишь?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:21
Они реально думают, что у них золотое поколение, но тот же Сака ничего не показал против Кукурельи
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:46
То есть сами увольнять его не будут. Ждут пока сам уйдет, так можно еще и следующий чм провалить
Гость
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