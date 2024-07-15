Хау, Тухель, Почеттино или Поттер могут возглавить сборную Англии

1721061742

вчера, 19:42

ФА сформировала список претендентов на пост главного тренера сборной Англии на случай, если уйдёт после Евро-2024 или не продлит контракт, рассчитанный до конца года.

, возглавляющий «Ньюкасл», — основной кандидат. Также рассматриваются , и , находящиеся без команды.

Ещё федерация рассмотрит главного тренера Англии U21 , и .

При этом приоритетным вариантом является продление контракта с Саутгейтом.