Саутгейту пора в отставку, Гарет испортил два финала Евро. Знаем тренеров, которые могут изменить Англию

1721034296

сегодня, 12:04

На подобном уровне важно чувство стиля.

Саутгейт выбрал «автобус», за что был наказан

Вместо чувства стиля у сборной Англии чувство обречённости. Нет плана, нет убеждений. Только зависимость от прозрений футболистов и редких вспышек характера. Не надо выдумывать дешёвые оправдания. Достаточно напомнить, что за весь Евро-2024 Саутгейт ни разу не признал, что Англия играет плохо. Миллиарды людей видели кадр из британского комедийного шоу. Там скетч о нацистах. Один удивлённо спрашивает другого: «Ганс, мы что, плохие парни?»

Англичане часто попадались именно на непризнании очевидных для всех грехов и проблем. Ещё со времён Эрикссона, Макларена, Капелло и Ходжсона. Саутгейт скатился к их уровню именно на Евро-2024. Упрямо повторял в Германии, что его ужасный футбол на самом деле хороший, а зрители и эксперты ничего не понимают. Врал или сам обманывался, уже не важно. «Автобус» шёл по расписанию, но остановки с голами имеют одну важную особенность.

Мяч Беллингема словакам это 0.05 xG. Проще говоря, в 95 % случаев такие моменты не ведут к голам. Гол Сака в ворота Швейцарии – 0.03 xG. В 97 % случаев такие удары не становятся голевыми, их блокируют. Уоткинс против Нидерландов? Вероятность забить всего 6 %. Гол Палмера в ворота Испании в финале? 3 % на то, что мяч окажется в воротах. После беззубой игры и вялого турнира находятся странные защитники Саутгейта, которые рассказывают о былых заслугах.

Но здесь и сейчас победа Англии в финале стала бы преступлением против футбола. Жаль Кейна, бедняга. Жаль Пикфорда. Голкипер заслужил успех, тащил мячи на всех последних турнирах. Но Англию в целом и Саутгейта в отдельности не жаль. Трагичные фигуры, не спорим. Но на конкретном турнире они как команда не заслужили трофей. А всё потому, что остались безликими, невзирая на всех звёзд и огромный опыт работы в клубах с мощными тренерами.

Саутгейт так и не понял, как собирать кубки со сборными. Например, Манчини не великий наставник. Но Роберто с подачи друга Виалли поймал стиль сборной Италии три года назад. Де ла Фуэнте тоже прекрасно чувствовал свою Испанию. А Саутгейт выжимал из Англии антифутбол. Отвлёкся на неплохой первый тайм в финале, но затем вернулся к традиционным практикам. Был наказан. Стоунз сделал шаг вперёд и офсайд не спас Саутгейта с Испанией.

Англичане могли сыграть иначе на Евро-2024

Обидно, что Саутгейт впустую потратил потенциал такого состава. Как Мартинес раньше поступал с Бельгией. Как Дешам сейчас поступает с Францией. В мире сборных полно спорных наставников. Даже Лёв не всегда был тренером уровня Германии, полагался на помощников, вроде Флика. У Саутгейта такого чемпионского стратега нет. Его «план» – серия безумно удачных совпадений. Неожиданные развороты — часть жизни.

Но ставить на кон всё, не пытаясь улучшить качество футбола от игры с Сербией к поединку с Испанией – приговор Саутгейту как тренеру самого высокого уровня. Наставник для «Мидлсбро» получил один из самых сильных составов мира. У Анчелотти хавбек Беллингем играл лучше. Райс не Родри, никто не спорит. Но Деклан замечательный хавбек. Дайте установку играть в стиле Артеты в «Арсенале» – легко выполнит.

Александр-Арнольд тоже многое умеет, но тренер боялся Трента на поле. И Палмера боялся, хотя тот забил в финале. Также тренер испортил турнир для Кейна. У Харри одно касания внутри штрафной площади за два финала Евро. Форвард не может забивать без мяча. Причём критика Саутгейта не значит, что не признаём заслуги. Разумеется, многое изменил. Кроме главного. Не создал чемпионский коллектив с живой игрой.

Даже греки в 2004-м году работали интереснее, чем Англия сейчас. Будь британские футболисты морально на две головы выше всех соперников, то с их уровнем мастерства можно собирать трофеи даже с Гаскойном в роли тренера. Но психологически это до сих пор зажатая команда. В решающий момент всегда не могут показать максимум. Так что Саутгейту благодарность за работу, но ему срочно надо покинуть команду.

Без смены тренера у Англии не будет трофеев

Даже Лигу наций не выиграют. Саутгейт в головах футболистов стал символов двух проваленных тренером финалов. И символом деградации по сравнению с клубными наставниками. По ходу Евро-2024 был смешной момент. Защитника «Манчестер Сити» Стоунза спросили, чему его научил Саутгейт? Джон завис. После паузы начал отвираться. Заявил, что Саутгейт «многому его научил», но не назвал ничего конкретного.

Джон выдал, что сборная Англии «скромная» и получила «менталитет победителей». Где этот менталитет в финалах? И где скромность, в жестах Беллингема? Говорят, игроки обожают Саутгейта. Они и Грилиша обожают. Симпатии коллектива не значат, что Джека надо выбрать главным тренером сборной Англии. Внутри страны нет подходящих тренеров для этой команды. Значит, к ЧМ -2026 нужен неожиданный выход.

Британцам надо идти на поклон к Клоппу и Зидану. Оба сначала откажутся. Но победители Лиги чемпионов подходят. Без работы. Знают английский футбол. Зидан даже через переводчика объяснит, как не быть лузерами. Назначение француза в сборную Англии будет скандальным шагом. Но Зидан обиделся на чиновников из Парижа, что не выбрали его вместо Дешама. Зидан – выдающаяся личность, а Саутгейт без харизмы.

Для Англии важно получить вожака на бровке. Беллингем, Кейн, Фоден и Сака сыграли ниже собственных возможностей на Евро-2024. Причина не только в усталости, но также в главном тренере. Если оставят Саутгейта, то Англия обречена на провал на ЧМ -2026. Могут даже вылететь от новой Исландии. Дальше начнут экстренно искать человека для Евро-2028, ведь это домашний турнир. Потеряют ценные годы.

Разумеется, Клопп, Зидан и целый Гвардиола не гарантируют Англии кубок. Все в футболе проигрывают. Но с тренером Саутгейтом, раздавленным неудачами, близки к новым мучениям. Гарет не Клопп и не Симеоне, чтобы не сломаться после крупных поражений. Саутгейт испробовал все доступные ему методы. Не знает, как сделать Англию первой сборной Европы и мира. Пора уйти, ведь дальше будет только хуже.