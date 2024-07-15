Soccer.ru
ГлавнаяБлогиТренерская доляЗаграница: тренерские слухиЕвро-2024

Саутгейту пора в отставку, Гарет испортил два финала Евро. Знаем тренеров, которые могут изменить Англию

сегодня, 12:04
Гарет Саутгейт
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Кейн Харри
Кейн Харри
Нападающий
Беллингем Джуд
Беллингем Джуд
Полузащитник
Райс Деклан
Райс Деклан
Полузащитник

На подобном уровне важно чувство стиля.

Саутгейт выбрал «автобус», за что был наказан

Вместо чувства стиля у сборной Англии чувство обречённости. Нет плана, нет убеждений. Только зависимость от прозрений футболистов и редких вспышек характера. Не надо выдумывать дешёвые оправдания. Достаточно напомнить, что за весь Евро-2024 Саутгейт ни разу не признал, что Англия играет плохо. Миллиарды людей видели кадр из британского комедийного шоу. Там скетч о нацистах. Один удивлённо спрашивает другого: «Ганс, мы что, плохие парни?»

Англичане часто попадались именно на непризнании очевидных для всех грехов и проблем. Ещё со времён Эрикссона, Макларена, Капелло и Ходжсона. Саутгейт скатился к их уровню именно на Евро-2024. Упрямо повторял в Германии, что его ужасный футбол на самом деле хороший, а зрители и эксперты ничего не понимают. Врал или сам обманывался, уже не важно. «Автобус» шёл по расписанию, но остановки с голами имеют одну важную особенность.

Мяч Беллингема словакам это 0.05 xG. Проще говоря, в 95 % случаев такие моменты не ведут к голам. Гол Сака в ворота Швейцарии – 0.03 xG. В 97 % случаев такие удары не становятся голевыми, их блокируют. Уоткинс против Нидерландов? Вероятность забить всего 6 %. Гол Палмера в ворота Испании в финале? 3 % на то, что мяч окажется в воротах. После беззубой игры и вялого турнира находятся странные защитники Саутгейта, которые рассказывают о былых заслугах.

Но здесь и сейчас победа Англии в финале стала бы преступлением против футбола. Жаль Кейна, бедняга. Жаль Пикфорда. Голкипер заслужил успех, тащил мячи на всех последних турнирах. Но Англию в целом и Саутгейта в отдельности не жаль. Трагичные фигуры, не спорим. Но на конкретном турнире они как команда не заслужили трофей. А всё потому, что остались безликими, невзирая на всех звёзд и огромный опыт работы в клубах с мощными тренерами.

Саутгейт так и не понял, как собирать кубки со сборными. Например, Манчини не великий наставник. Но Роберто с подачи друга Виалли поймал стиль сборной Италии три года назад. Де ла Фуэнте тоже прекрасно чувствовал свою Испанию. А Саутгейт выжимал из Англии антифутбол. Отвлёкся на неплохой первый тайм в финале, но затем вернулся к традиционным практикам. Был наказан. Стоунз сделал шаг вперёд и офсайд не спас Саутгейта с Испанией.

Англичане могли сыграть иначе на Евро-2024

Обидно, что Саутгейт впустую потратил потенциал такого состава. Как Мартинес раньше поступал с Бельгией. Как Дешам сейчас поступает с Францией. В мире сборных полно спорных наставников. Даже Лёв не всегда был тренером уровня Германии, полагался на помощников, вроде Флика. У Саутгейта такого чемпионского стратега нет. Его «план» – серия безумно удачных совпадений. Неожиданные развороты — часть жизни.

Но ставить на кон всё, не пытаясь улучшить качество футбола от игры с Сербией к поединку с Испанией – приговор Саутгейту как тренеру самого высокого уровня. Наставник для «Мидлсбро» получил один из самых сильных составов мира. У Анчелотти хавбек Беллингем играл лучше. Райс не Родри, никто не спорит. Но Деклан замечательный хавбек. Дайте установку играть в стиле Артеты в «Арсенале» – легко выполнит.

Александр-Арнольд тоже многое умеет, но тренер боялся Трента на поле. И Палмера боялся, хотя тот забил в финале. Также тренер испортил турнир для Кейна. У Харри одно касания внутри штрафной площади за два финала Евро. Форвард не может забивать без мяча. Причём критика Саутгейта не значит, что не признаём заслуги. Разумеется, многое изменил. Кроме главного. Не создал чемпионский коллектив с живой игрой.

Даже греки в 2004-м году работали интереснее, чем Англия сейчас. Будь британские футболисты морально на две головы выше всех соперников, то с их уровнем мастерства можно собирать трофеи даже с Гаскойном в роли тренера. Но психологически это до сих пор зажатая команда. В решающий момент всегда не могут показать максимум. Так что Саутгейту благодарность за работу, но ему срочно надо покинуть команду.

Без смены тренера у Англии не будет трофеев

Даже Лигу наций не выиграют. Саутгейт в головах футболистов стал символов двух проваленных тренером финалов. И символом деградации по сравнению с клубными наставниками. По ходу Евро-2024 был смешной момент. Защитника «Манчестер Сити» Стоунза спросили, чему его научил Саутгейт? Джон завис. После паузы начал отвираться. Заявил, что Саутгейт «многому его научил», но не назвал ничего конкретного.

Джон выдал, что сборная Англии «скромная» и получила «менталитет победителей». Где этот менталитет в финалах? И где скромность, в жестах Беллингема? Говорят, игроки обожают Саутгейта. Они и Грилиша обожают. Симпатии коллектива не значат, что Джека надо выбрать главным тренером сборной Англии. Внутри страны нет подходящих тренеров для этой команды. Значит, к ЧМ-2026 нужен неожиданный выход.

Британцам надо идти на поклон к Клоппу и Зидану. Оба сначала откажутся. Но победители Лиги чемпионов подходят. Без работы. Знают английский футбол. Зидан даже через переводчика объяснит, как не быть лузерами. Назначение француза в сборную Англии будет скандальным шагом. Но Зидан обиделся на чиновников из Парижа, что не выбрали его вместо Дешама. Зидан – выдающаяся личность, а Саутгейт без харизмы.

Для Англии важно получить вожака на бровке. Беллингем, Кейн, Фоден и Сака сыграли ниже собственных возможностей на Евро-2024. Причина не только в усталости, но также в главном тренере. Если оставят Саутгейта, то Англия обречена на провал на ЧМ-2026. Могут даже вылететь от новой Исландии. Дальше начнут экстренно искать человека для Евро-2028, ведь это домашний турнир. Потеряют ценные годы.

Разумеется, Клопп, Зидан и целый Гвардиола не гарантируют Англии кубок. Все в футболе проигрывают. Но с тренером Саутгейтом, раздавленным неудачами, близки к новым мучениям. Гарет не Клопп и не Симеоне, чтобы не сломаться после крупных поражений. Саутгейт испробовал все доступные ему методы. Не знает, как сделать Англию первой сборной Европы и мира. Пора уйти, ведь дальше будет только хуже.

СлухиВиейра может возглавить сборную США
12 июля
СлухиСаутгейт останется на посту главного тренера сборной Англии
12 июля
СлухиКлопп отказался от предложения возглавить сборную США
11 июля
Юрген Клопп может возглавить сборную США
11 июля
Тьяго принял предложение войти в тренерский штаб «Барселоны»
10 июля
Дешам продолжит работать на посту главного тренера сборной Франции
10 июля
Сортировать
Все комментарии
Zenit 1980
Zenit 1980
сегодня в 15:48
А кто из тренеров английской сборной достигал большего за последние 20-ть - 30-ть лет. Дважды вице-чемпионы Европы лучше чем вообще ничего.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 13:17
Мартинес и Саутгейт и в какой то степени Куман самые что ни на есть физруки разве можно так играть когда у вас в командах целая россыпь европейских звёзд
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 13:14
он упорно ставил в старт Кейна и Фодена особенно Фоден вообще на
этом Евро полный ноль Палмер намного эффективней был гол и передача, а сыграл в сумме наверное чуть больше тайма
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 12:35
Спасти этих "зажравшихся звёзд" может только чел, у которого есть атакующий стиль.. Например, Гвардиола.. Играть от обороны и не бегать с такой полузащитой - это позор..
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:12
От Физрукгейта ниче другого и не ждал
Grizly88
Grizly88
сегодня в 12:08
Саутгейт мне никогда не нравился я фанат АПЛ и болел раньше за эту сборную до этой евро, я писал после первого провала финала против Итальянцев надо было его уволить. Этот финал чисто на фарте дошел легкая сетка и итд, еше против Словакии должны были вылететь если не случайный удар через себя Джуда.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 