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В «Локомотиве» положительно оценили работу клубной академии

вчера, 21:01

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов рассказал источнику о прогрессе молодых игроков команды.

Положительно смотрим на старт сезона, довольны молодыми футболистами. Академия даёт результаты! Как раз то, что мы затаивали.

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 07:57
Хорошая новость для любителей футбола.
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 23:18, ред.
Доброго Здоровья Alex!
А вот тут вы погорячились, фк Локомотив и самый бедный в плане финансирования воронежский факел имеют меньше всех в РПЛ иностранных игроков - по пять, даже у дебютанта РПЛ Акрона и то на два легионера больше. А в это трансферное окно москвичи прикупили всего двух иностранцев, мексиканца Монтеса и Севикяна, которого легионером язык не поворачивается назвать, потому как он родился в Москве и в юношеские годы долгое время играл как раз в академии Локомотива. Зато в заявке на этот сезон в основе Локомотива согласно Трансфермаркета восемь футболистов выпускников академии Локомотива. Поэтому красно-зелёных можно с полной уверенностью назвать самой российской командой.
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:43
А я тут, на днях, покритиковал Локомотив за покупку иностранных игроков...
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:17
Дай то Бог, чтобы так оно и было.
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