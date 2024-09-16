В «Локомотиве» положительно оценили работу клубной академии

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов рассказал источнику о прогрессе молодых игроков команды.
Положительно смотрим на старт сезона, довольны молодыми футболистами. Академия даёт результаты! Как раз то, что мы затаивали.
Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов рассказал источнику о прогрессе молодых игроков команды.
Положительно смотрим на старт сезона, довольны молодыми футболистами. Академия даёт результаты! Как раз то, что мы затаивали.
А вот тут вы погорячились, фк Локомотив и самый бедный в плане финансирования воронежский факел имеют меньше всех в РПЛ иностранных игроков - по пять, даже у дебютанта РПЛ Акрона и то на два легионера больше. А в это трансферное окно москвичи прикупили всего двух иностранцев, мексиканца Монтеса и Севикяна, которого легионером язык не поворачивается назвать, потому как он родился в Москве и в юношеские годы долгое время играл как раз в академии Локомотива. Зато в заявке на этот сезон в основе Локомотива согласно Трансфермаркета восемь футболистов выпускников академии Локомотива. Поэтому красно-зелёных можно с полной уверенностью назвать самой российской командой.
Болейте за своих, а не против чужих!
А вот тут вы погорячились, фк Локомотив и самый бедный в плане финансирования воронежский факел имеют меньше всех в РПЛ иностранных игроков - по пять, даже у дебютанта РПЛ Акрона и то на два легионера больше. А в это трансферное окно москвичи прикупили всего двух иностранцев, мексиканца Монтеса и Севикяна, которого легионером язык не поворачивается назвать, потому как он родился в Москве и в юношеские годы долгое время играл как раз в академии Локомотива. Зато в заявке на этот сезон в основе Локомотива согласно Трансфермаркета восемь футболистов выпускников академии Локомотива. Поэтому красно-зелёных можно с полной уверенностью назвать самой российской командой.
Болейте за своих, а не против чужих!