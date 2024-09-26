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Локателли: «Не жалею, что выбрал „Ювентус“, а не „Арсенал“»

вчера, 17:45

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли рассказал, что не жалеет о выборе перейти в стан «зебр» в 2021 году, а не в «Арсенал»:

Я не жалею, что перешел в «Ювентус» вместо «Арсенала». Но я люблю смотреть их матчи. Мне нравится смотреть их игры, и я уважаю их тренера Микеля Артету.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:04
И вашим, и нашим))) не жалею, но слежу)
Вообще, итальянцы лучше всего выступают именно на Родине, поэтому, Мануэль сделал хороший выбор, тем более Ювентус один из топов Италии и с приходом Мотты снова стало интересно смотреть на них
r5m7bb8vc9mh
r5m7bb8vc9mh
вчера в 18:05
Дома играет, по любому лучше, что ему жалеть.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:52
И Юве похвалил и Арсенал не обидел...)))
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