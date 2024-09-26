Локателли: «Не жалею, что выбрал „Ювентус“, а не „Арсенал“»

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли рассказал, что не жалеет о выборе перейти в стан «зебр» в 2021 году, а не в «Арсенал»:
Я не жалею, что перешел в «Ювентус» вместо «Арсенала». Но я люблю смотреть их матчи. Мне нравится смотреть их игры, и я уважаю их тренера Микеля Артету.
Вообще, итальянцы лучше всего выступают именно на Родине, поэтому, Мануэль сделал хороший выбор, тем более Ювентус один из топов Италии и с приходом Мотты снова стало интересно смотреть на них
Вообще, итальянцы лучше всего выступают именно на Родине, поэтому, Мануэль сделал хороший выбор, тем более Ювентус один из топов Италии и с приходом Мотты снова стало интересно смотреть на них