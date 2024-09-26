Тен Хаг выделил главную проблему «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о проблемах с реализацией:
Мы не забивали голов в двух последних матчах. В этом и заключается проблема, главное – забить как можно больше голов всей командой.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о проблемах с реализацией:
Мы не забивали голов в двух последних матчах. В этом и заключается проблема, главное – забить как можно больше голов всей командой.
это тактика команды великого ужасного Эрика Тен Хага.
но по всему, ему ничего не угрожает, в него очень сильно верят в клубе.
боссы клуба все предоставил Тен Хагу, купили игроков хорошего уровня.
играй и выигрывай.
это умно сделано, потому что к руководству вопросов никаких не будет.
когда они снесут Тен Хага с поста тренера, и все равно к руководству не будет претензий от болельщиков...
может, МЮ пригласит Хави?
ради разнообразия))
это тактика команды великого ужасного Эрика Тен Хага.
но по всему, ему ничего не угрожает, в него очень сильно верят в клубе.
боссы клуба все предоставил Тен Хагу, купили игроков хорошего уровня.
играй и выигрывай.
это умно сделано, потому что к руководству вопросов никаких не будет.
когда они снесут Тен Хага с поста тренера, и все равно к руководству не будет претензий от болельщиков...
может, МЮ пригласит Хави?
ради разнообразия))
вот пришел Хави Алонсо в Байер, и все получилось.
все эти команды показывают рисунок игры. качество игры.
да. у МЮ сейчас чуть чуть улучшилось качество игры.
но увы, не всегда дьяволам попадаются Барнсли под руку.
возможно, Ван Нистелрой изменит ситуацию.
у сильных команд - сильные тренеры.
должно быть такое соответствие между клубом и тренером.
МЮ большой клуб, а Тен Хаг не уровень большого клуба , отсюда и плачевные результаты, низкая реализация, и деградация футболистов.
вот пришел Хави Алонсо в Байер, и все получилось.
все эти команды показывают рисунок игры. качество игры.
да. у МЮ сейчас чуть чуть улучшилось качество игры.
но увы, не всегда дьяволам попадаются Барнсли под руку.
возможно, Ван Нистелрой изменит ситуацию.
у сильных команд - сильные тренеры.
должно быть такое соответствие между клубом и тренером.
МЮ большой клуб, а Тен Хаг не уровень большого клуба , отсюда и плачевные результаты, низкая реализация, и деградация футболистов.