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Тен Хаг выделил главную проблему «Манчестер Юнайтед»

вчера, 21:15

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» ​Эрик тен Хаг рассказал о проблемах с реализацией:

Мы не забивали голов в двух последних матчах. В этом и заключается проблема, главное – забить как можно больше голов всей командой.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:27
Главная проблема МЮ Тен Хаг
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:49
Главная проблема это ТЫ! Удивляюсь как тебя без толкового физрука до сих пор терпят??
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:21
вот у Арсенала, МанСити, Ливерпуля, даже у Тоттенхэма получается забивать голы...даже Челси Мареска выдает феерия голов.
вот пришел Хави Алонсо в Байер, и все получилось.
все эти команды показывают рисунок игры. качество игры.
да. у МЮ сейчас чуть чуть улучшилось качество игры.
но увы, не всегда дьяволам попадаются Барнсли под руку.
возможно, Ван Нистелрой изменит ситуацию.
у сильных команд - сильные тренеры.
должно быть такое соответствие между клубом и тренером.
МЮ большой клуб, а Тен Хаг не уровень большого клуба , отсюда и плачевные результаты, низкая реализация, и деградация футболистов.
qhuss3z5b8ys
qhuss3z5b8ys
вчера в 22:19
Нужно просто взят и забить, все так просто.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:51
В следующем туре пойдут забивать всей командой?)) я бы посмотрел на это)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:35
не забивают игроки - это не ошибка игроков.
это тактика команды великого ужасного Эрика Тен Хага.
но по всему, ему ничего не угрожает, в него очень сильно верят в клубе.
боссы клуба все предоставил Тен Хагу, купили игроков хорошего уровня.
играй и выигрывай.
это умно сделано, потому что к руководству вопросов никаких не будет.
когда они снесут Тен Хага с поста тренера, и все равно к руководству не будет претензий от болельщиков...
может, МЮ пригласит Хави?
ради разнообразия))
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:25, ред.
Неужели Эрик сделал селфи , развернул фото и показал всем "главную проблему" МЮ...)))
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