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Стало известно, в какой клуб может перейти Мудрик

сегодня, 08:33

«Челси» планирует расстаться с полузащитником Михаилом Мудриком.

Сообщается, что за ситуацией следят «Ньюкасл Юнайтед» и «Фиорентина».

«Синие» намерены отдать игрока в аренду.

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Все комментарии
Casa_Nostra
Casa_Nostra
сегодня в 15:38
Серия А как была топовым чемпионатом, так и остаётся. А Мудрик просто пустышка.
Capral
Capral
сегодня в 15:32
Мудрик еще не раскрылся в полной мере. Наберись терпения. Играть в АПЛ- это не в дохлой Серии А стоять на месте и изображать из себя героя- от которого мяч летит за пределы поля, или пиарить свой дешевый дриблинг, от которого уже устал даже Конте...

Всё, разговор закончен. Привет от Захаряна!!!
Casa_Nostra
Casa_Nostra
сегодня в 15:23
Я не уходил от ответа. То что там есть хорошие игроки не отменяет того, что лига настоящее дно. Чемпионат Сербии или Хорватии тоже низкого уровня, но там талантов столько, что украинскому и не снилось. Здесь речь о другом, что мог на уровне этого днищенского чемпионата Мудрик, то не может сделать на гораздо более высоком уровне. В этом как раз суть, а не в том, что в этом болоте есть интересные игроки.
Capral
Capral
сегодня в 15:14
Ты очень грубо ушел от ответа по поводу днищенской лиги, которая дала немало талантов в Европу. Я забыл про Трубина, который стал основным кипером Бенфики. Что касается Мудрика, то у него есть всё, чтобы стать приличным футболистом и он им станет, поверь мне. Он уже выходит из кризиса. А что касается слона, от которого мяч отскакивает на 10метров, то он, также как и дешевка из Наполи- только то и умеет, что забивать подвалу и середнякам. Стоит как истукан и ждет пока ему мяч поднесут, убожество. Хотя тоже- из днищенской лиги...
Casa_Nostra
Casa_Nostra
сегодня в 14:50
Ничего не надо учить. Мудрик - это пустышка у которого вообще ничего нет. Жалкий симулянт к тому же. Цыганков игрок с интеллектом. Довбик таранный нап и когда у команды есть игра, заточеная на него он будет забивать.
А Мудрик - это большой мыльный пузырь, которому место в чемпионате Молдавии и т.п.
Capral
Capral
сегодня в 14:06
    Casa_Nostra
    Casa_Nostra
    сегодня в 13:53
    Политический трансфер пустышки. Или отмывание денег. Но все в итоге поняли, что это настоящее г.
    Capral
    Capral
    сегодня в 13:42
    Да, но именно из этой днищенской лиги его и пригласили в Челси, кроме того, что им интересовался Арсенал!!!
    Capral
    Capral ответ Mishka_Sakhalin (раскрыть)
    сегодня в 13:19
    Не знаю, насколько глубоко вы знаете Челси, сейчас же модно живя в другой стране считать себя большим знатоком футбола. Я тоже не очень большой знаток английского футбола. Но я регулярно следил за Мудриком, еще когда он играл в Украине, поэтому отвечаю за свои слова. Так вот, в Шахтере- он был незаменимым универсалом, который, в свою очередь отрабатывал и в обороне...
    Casa_Nostra
    Casa_Nostra
    сегодня в 13:16
    Да кому нужно то, что он делал в Шахтёре в днищенской украинской лиге.
    Capral
    Capral ответ Mishka_Sakhalin (раскрыть)
    сегодня в 13:07
    Вы не видели его в Шахтере, поэтому вам смешно, а я видел- поэтому и пишу.
    Mishka_Sakhalin
    Mishka_Sakhalin ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 13:02
    Мудрик помочь в обороне?) не смешите, он в обороне, к рыба в лесу 😁
    Capral
    Capral
    сегодня в 11:08, ред.
    Не самые плохие команды, и если они интересуются Мудриком, значит, он, точно чего-то стоит. Парень может сыграть очень продуктивно, как в центре поля, так и в атаке. Одинаково успешно может разогнать атаку и помочь в обороне, а играя ещё в Шахтере, мог качественно маневрировать на флангах. В случае с Мудриком, очень важно раскрыть в парне все его таланты, коих, у парня предостаточно. Кроме всего прочего, Мудрик отлично готов физически и очень мобильный, а его голы- достойны самых ярких оваций!!!!!!!

    Уверен, если на Мудрика, в свое время обратили внимание такие большие клубы как Челси и Арсенал, значит парень чего-то стоит!!! Единственное, что хотелось бы пожелать Мудрику- это большего креатива и фантазии.

    Желаю Михе- раскрыться в полной мере и заявить о себе в полный голос!!!!!!!
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 10:34
    Всё что с украинским штампом чисто мыльный пузырь...
    Casa_Nostra
    Casa_Nostra
    сегодня в 10:22
    Ньюкасл с такими трансферами так и продолжит быть никем. Да и фиалкам эта бестолочь вряд ли поможет.
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 09:57
    Тоже неплохие клубы,можно и туда.
    Гость
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