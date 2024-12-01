Стало известно, в какой клуб может перейти Мудрик

«Челси» планирует расстаться с полузащитником Михаилом Мудриком.
Сообщается, что за ситуацией следят «Ньюкасл Юнайтед» и «Фиорентина».
«Синие» намерены отдать игрока в аренду.
«Челси» планирует расстаться с полузащитником Михаилом Мудриком.
Сообщается, что за ситуацией следят «Ньюкасл Юнайтед» и «Фиорентина».
«Синие» намерены отдать игрока в аренду.
Всё, разговор закончен. Привет от Захаряна!!!
Всё, разговор закончен. Привет от Захаряна!!!
А Мудрик - это большой мыльный пузырь, которому место в чемпионате Молдавии и т.п.
А Мудрик - это большой мыльный пузырь, которому место в чемпионате Молдавии и т.п.
Так что, прежде, чем оскорблять- надо бы подучить некоторые вещи...
Так что, прежде, чем оскорблять- надо бы подучить некоторые вещи...
Уверен, если на Мудрика, в свое время обратили внимание такие большие клубы как Челси и Арсенал, значит парень чего-то стоит!!! Единственное, что хотелось бы пожелать Мудрику- это большего креатива и фантазии.
Желаю Михе- раскрыться в полной мере и заявить о себе в полный голос!!!!!!!
Уверен, если на Мудрика, в свое время обратили внимание такие большие клубы как Челси и Арсенал, значит парень чего-то стоит!!! Единственное, что хотелось бы пожелать Мудрику- это большего креатива и фантазии.
Желаю Михе- раскрыться в полной мере и заявить о себе в полный голос!!!!!!!