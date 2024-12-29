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«Ман Сити» может отказаться от покупки Субименди и Бруно Гимарайнса

29 декабря 2024, 12:53

По данным источника, «Манчестер Сити» попытается добавить в состав хотя бы пару игроков в январе, но убежден в том, что любые приобретения должны быть выгодны в долгосрочной перспективе, а не стать краткосрочными решениями.

«Горожане» по-прежнему хотят купить полузащитника, однако Мартин Субименди намерен остаться в «Реале Сосьедад», поскольку опасается, что будет вынужден уступить место в составе Родри, когда тот вернется после травмы.

Что касается Бруно Гимарайнса из «Ньюкасла», «Ман Сити» считает его трансфер слишком дорогим. «Ньюкасл» оценил бразильца почти в 100 миллионов фунтов.

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Alex_67
Alex_67
29 декабря 2024 в 13:12
Сейчас много разного говорят о Манчестер Сити... Каких только игроков молва не отправляет в клуб, переживающий острый кризис. Много матчей МС провёл без побед, но, пока, как ни странно, не рассматривает вопрос замены главного тренера. Мне кажется, что пора начинать составлять список кандидатов на эту должность - Пеп не может руководить командой...
shlomo2
shlomo2
29 декабря 2024 в 13:06
У МС сейчас не простые времена... так что громких трансферов зимой не стоит ждать.
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