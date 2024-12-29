«Ман Сити» может отказаться от покупки Субименди и Бруно Гимарайнса

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29 декабря 2024, 12:53

По данным источника, «Манчестер Сити» попытается добавить в состав хотя бы пару игроков в январе, но убежден в том, что любые приобретения должны быть выгодны в долгосрочной перспективе, а не стать краткосрочными решениями.

«Горожане» по-прежнему хотят купить полузащитника, однако намерен остаться в «Реале Сосьедад», поскольку опасается, что будет вынужден уступить место в составе , когда тот вернется после травмы.

Что касается из «Ньюкасла», «Ман Сити» считает его трансфер слишком дорогим. «Ньюкасл» оценил бразильца почти в 100 миллионов фунтов.