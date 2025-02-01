«Ювентус» хочет купить защитника «Ньюкасла»

1738411284

вчера, 15:01

«Ювентус» вновь обратился в «Ньюкасл», чтобы обсудить возможность подписания защитника «сорок» .

Напомним, Келли перешёл в стан «чёрно-белых» из «Борнмута» в июле 2024 года. Его контракт действует до июня 2029 года. В текущем сезоне 26-летний центральный защитник провёл 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает англичанина ямайского происхождения в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ланс» отказал «Ювентусу» в аренде защитника Кевина Дансо.