Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2024/2025

«Ювентус» хочет купить защитника «Ньюкасла»

вчера, 15:01

«Ювентус» вновь обратился в «Ньюкасл», чтобы обсудить возможность подписания защитника «сорок» Лойда Келли.

Напомним, Келли перешёл в стан «чёрно-белых» из «Борнмута» в июле 2024 года. Его контракт действует до июня 2029 года. В текущем сезоне 26-летний центральный защитник провёл 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает англичанина ямайского происхождения в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ланс» отказал «Ювентусу» в аренде защитника Кевина Дансо.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Тоттенхэм» вступил в борьбу за защитника «Челси»
Вчера, 14:22
«Марсель» и дортмундская «Боруссия» ведут борьбу за защитника «Челси»
Вчера, 14:10
Дортмундская «Боруссия» ведёт переговоры по одному из лидеров «Лиона»
Вчера, 14:02
Томори вслед за Телем отклонил предложение «Тоттенхэма»
Вчера, 13:48
Защитник «Лечче» и сборной Дании Доргу переходит в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 13:38
«Лацио» близок к аренде вингера «Наполи»
Вчера, 13:27
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:42
Келли был основным в Борнмуте, но решил покинуть клуб, для перехода в более сильный Ньюкасл, но увы, там не стал основным. Усилит ли он Юве сказать сложно, но вот Ньюкасл точно подправит своё состояние в плане ФФП, а им это важно! Еще учитывая то, что сороки получили его свободным агентом они и подзаработают какие-то деньги
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:13
Нужно скаутам Юве напрягаться... времени для раскачки не особо много.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 