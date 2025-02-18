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«Балтика» рассматривала кандидатуру экс-тренера ЦСКА Федотова

вчера, 18:09

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов в интервью источнику сообщил, что клуб из Калининграда рассматривал кандидатуру бывшего главного тренера ЦСКА Владимира Федотова после ухода Сергея Игнашевича.

Не очень этично обсуждать тренеров после ухода из клуба. Могу сказать, что Сергей Николаевич — это большой специалист, с которым очень приятно и комфортно работать. Он полностью отдавался тренерской деятельности, погружаясь в работу 24/7. Хочу сказать Сергею Николаевичу огромное спасибо. Финал Кубка России для «Балтики» — это огромное достижение. Уверен, что впереди нас ждёт ещё очень много уже победных финалов.

Правда ли, что летом контактировали с Владимиром Федотовым? Да. Мы контактировали со многими тренерами, так как нуждались в большом профессионале. Сейчас в российском футболе их не так много. Мы провели очень много часов аналитики и исследований, выбирая главного тренера для команды. В итоге остановились на кандидатуре Андрея Викторовича Талалаева.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:03
Что уж теперь говорить с какими тренерами контактировали - лучше сосредоточится на концовке чемпионата.
9bqwpt6jgk7u
9bqwpt6jgk7u
вчера в 19:44
Федотов для периферийных команд самый нормальный тренер.
drug01
drug01
вчера в 19:30
А что тренер опытный и толковый. Только его надо понять!
Вещий
Вещий
вчера в 18:10
Как вариант для клуба и Федотова....
Гость
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