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Джеррард считает Рэмси лучшим хавбеком АПЛ

10 декабря 2015, 11:08

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард, ныне защищающий цвета «Лос-Анджелес Гэлакси», высоко оценил игровые качества хавбека «Арсенала» Аарона Рэмси.

«Я играл как справа в полузащите, так и в центре, и мне кажется, что Рэмси не очень комфортно играть на фланге. 

Я думаю, что когда Аарон в форме, то он — лучший хавбек АПЛ. Но чтобы игроки показывали свою лучшую игру, они должны играть на своих позициях. Рэмси должен играть атакующего хава».

Вчера Рэмси помог «Арсеналу» разгромить «Олимпиакос» и выйти в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

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Все комментарии
hardpony
hardpony
10 декабря 2015 в 22:55
правильно. ремзи убийца
DEADP00L
DEADP00L ответ Monolo (комментарий удален) (раскрыть)
10 декабря 2015 в 20:57, ред.
игрок не может быть легендой апл если он ее не выиграл минимум 3 раза, а у них даже одной победы нет
leshiy92
leshiy92
10 декабря 2015 в 18:17
просто комплимент
Воин трои
Воин трои
10 декабря 2015 в 17:45
Cтиви не хватает в АПЛ
dzvinka
dzvinka
10 декабря 2015 в 16:15
ключевые слова "когда он в форме"... но такого уже давненько не водится...
nahan
nahan
10 декабря 2015 в 15:26
Джеррард просто не похвалит...
Санчо Панса
Санчо Панса
10 декабря 2015 в 14:47
Аарон универсальный игрок, который может, если что сыграть на правом фланге полузащиты, под нападающим и в опорной зоне. Универсальные игроки всегда ценились и ценятся в футболе!
666roza777
666roza777 ответ musa_terek (комментарий удален) (раскрыть)
10 декабря 2015 в 14:01, ред.
Сезон 12\13!!! Если бы в том сезоне он не получил бы травму, то мог стать лучшим игроком АПЛ того сезона. Это был лучший Рэмзи, которого я видел. Было нечто!
Поправьте меня, если я сезоном ошибся.
DEADP00L
DEADP00L ответ Monolo (комментарий удален) (раскрыть)
10 декабря 2015 в 13:43
а он тут причем?
sir_Alex
sir_Alex
10 декабря 2015 в 13:11
Имеет право так считать
Mr Siberian
Mr Siberian
10 декабря 2015 в 13:03
Стивен просто так не будет кидаться подобными фразами, дело говорит!
DEADP00L
DEADP00L
10 декабря 2015 в 12:59
Забавно читать что одна посредственность считает другую посредственность лучшей
waren61rus
waren61rus
10 декабря 2015 в 12:37
После той ужастной травмы котоую нанёс ему игрок Стока мне казалось что может и карьеру завершить! Сейчас что он творит на поле, настоящий лидер Арсенала!
Amanreca
Amanreca ответ Flamencoo (раскрыть)
10 декабря 2015 в 12:27
Туши пукан Индеец:)
Flamencoo
Flamencoo
10 декабря 2015 в 12:25
Рэмси считает Стиви Джо самым лучшим [Соблюдайте правила ]лизом в МЛС)))
enot7000
enot7000
10 декабря 2015 в 11:49
один из лучших точно
Vizor
Vizor
10 декабря 2015 в 11:39
Мнение Джеррарда авторитетно, а по этому вопросу - вдвойне
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