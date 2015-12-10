Джеррард считает Рэмси лучшим хавбеком АПЛ

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард, ныне защищающий цвета «Лос-Анджелес Гэлакси», высоко оценил игровые качества хавбека «Арсенала» Аарона Рэмси.
«Я играл как справа в полузащите, так и в центре, и мне кажется, что Рэмси не очень комфортно играть на фланге.
Я думаю, что когда Аарон в форме, то он — лучший хавбек АПЛ. Но чтобы игроки показывали свою лучшую игру, они должны играть на своих позициях. Рэмси должен играть атакующего хава».
Вчера Рэмси помог «Арсеналу» разгромить «Олимпиакос» и выйти в раунд плей-офф Лиги чемпионов.
Поправьте меня, если я сезоном ошибся.
Поправьте меня, если я сезоном ошибся.