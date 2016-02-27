Слуцкий: «Шансы на приглашение Гильерме и Нойштедтера в сборную высоки»

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27 февраля 2016, 08:38

Главный тренер сборной России прокомментировал ситуацию с получением российского гражданства защитником «Шальке» .

«Вопрос к РФС . Я не до конца в курсе всех процедур. Но если юридические препоны будет успешно преодолены, то есть у Романа будет чисто юридическое право получить вызов в сборную России, то вероятность его приглашения очень высока.

Пригласим ли уже натурализованных? Это Гильерме. Вы же о нем говорите. Один человек такой, других пока нет. Отвечу так. Шансы на приглашение Гильерме и Нойштедтера в сборную достаточно высоки.

Не опасаюсь ли реакции других игроков? Нет, не опасаюсь».