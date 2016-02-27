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Слуцкий: «Шансы на приглашение Гильерме и Нойштедтера в сборную высоки»

27 февраля 2016, 08:38

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию с получением российского гражданства защитником «Шальке» Романом Нойштедтером.

«Вопрос к РФС. Я не до конца в курсе всех процедур. Но если юридические препоны будет успешно преодолены, то есть у Романа будет чисто юридическое право получить вызов в сборную России, то вероятность его приглашения очень высока.

Пригласим ли уже натурализованных? Это Гильерме. Вы же о нем говорите. Один человек такой, других пока нет. Отвечу так. Шансы на приглашение Гильерме и Нойштедтера в сборную достаточно высоки.

Не опасаюсь ли реакции других игроков? Нет, не опасаюсь».

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ТОС
ТОС
03 марта 2016 в 07:21
какой гильермо? - дырище ...
Mi6
Mi6
27 февраля 2016 в 16:51
И, чего только не болтал слуц...
ОлегаТэ
ОлегаТэ
27 февраля 2016 в 16:32, ред.
Гилерме за высказывание о расизме как черте русской нации надо двухлетнее путешествие за дальние пределы МКАД оформить. Маркшейдер? А хто такой? Средненький середняк, в Шальке даже не всегда в основу попадающий и, само собой, с нашими игроками не сыгранный... На хэхэ...
По мне, так Викторыч технично и крайне политкорректно данных кандидатов отфутболил.
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответ АНИЩ (раскрыть)
27 февраля 2016 в 16:17
Ну ты реальный АНИЩЩЩ... Леонида спросили, он технично впрямую не "отфутболил". Какие претензии? С чего сразу такая агрессия, девушки не дають? ;)
mensk
mensk
27 февраля 2016 в 16:05
Посмотрели на эту Гильерме в двух последних матчах. Слабо.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
27 февраля 2016 в 15:55, ред.
Роман Нойштедтер только на днях гол от Шахтёра привёз.......
Своих таких что ли нету......
Адаптация,сыгранность,новые партнёры.............нужно время .......к ЧЕ он точно не помощник......а к ЧМ может он и не нужен будет......

А Гильерме есть Гильерме.......он вчера уже выразил мнение о нашем народе.........он удивлён что на российском паспорте не увидел свастику........
moderatoр
moderatoр ответ Коляныч (комментарий удален) (раскрыть)
27 февраля 2016 в 14:48
На ваш комментарий поступила жалоба. Не провоцируйте других болельщиков
moderatoр
moderatoр ответ Коляныч (комментарий удален) (раскрыть)
27 февраля 2016 в 14:47
На ваш комментарий поступила жалоба. Не провоцируйте других болельщиков
moderatoр
moderatoр ответ Рубин или Зенит (комментарий удален) (раскрыть)
27 февраля 2016 в 14:44
На ваш комментарий поступила жалоба. Не провоцируйте других болельщиков
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
27 февраля 2016 в 14:40
Пластинку про Черышева заменили на Ной- ной- , тьфу, не выговоришь!!!
moderatoр
moderatoр ответ Аланский патриот (комментарий удален) (раскрыть)
27 февраля 2016 в 14:37
На ваш комментарий поступила жалоба. Не провоцируйте других болельщиков
muza81
muza81
27 февраля 2016 в 14:30
согласен СлуцкийЛеонид
112910415
112910415
27 февраля 2016 в 14:05
надо попробовать
Lucius Vorenus
Lucius Vorenus
27 февраля 2016 в 13:56
вот уж не надо их
АНИЩ
АНИЩ
27 февраля 2016 в 13:55
Бегемот, очнись!, не нужны эти второсортные иностранные игрочишки. Очень переоценены все те кого сватают в сборную Только и без того шаткую дисциплину подорвут с большой вероятностью
spartach n1
spartach n1 ответ Рубин или Зенит (раскрыть)
27 февраля 2016 в 13:54
А нападающие ?
Дзюба без Халка-как водка без пива !
Рубин или Зенит
Рубин или Зенит ответ spartach n1 (раскрыть)
27 февраля 2016 в 13:44
Он же сказал про Гильерме !
fanspam
fanspam
27 февраля 2016 в 13:44
Совершенно не с точки зрения болельщика Спартака,хочу вот что сказать. Почему бы уважаемому Леониду Викторовичу не обратить внимание на Мелкадзе. Ну пока он не заигран за Грузию. Настырный,пробивной и умелый правый край. Пусть не на игру,хотя бы минут на 10. Что бы был некий запас для сборной. А то ведь поманят грузины парня и не будет хорошего игрока на подмену. А там может и игрока основного состава. Ведь нынешние "сборники" не молодеют.
spartach n1
spartach n1
27 февраля 2016 в 13:35
Почему Слуцкий не обозначил проблемные позиции ?
Сколько сборная может играть без вратаря например ?
spartach n1
spartach n1 ответ Рубин или Зенит (комментарий удален) (раскрыть)
27 февраля 2016 в 13:32
Да,на ветке хоть в субботу спокойно,наверное на лыжах катаются !
spartach n1
spartach n1 ответ Рубин или Зенит (раскрыть)
27 февраля 2016 в 13:31
Да они же хотели переехать в Севастополь,к сожалению не во время,теперь Крым и Севастополь наш ))
Совпадение ?
Не думаю !
Рубин или Зенит
Рубин или Зенит ответ spartach n1 (раскрыть)
27 февраля 2016 в 13:28
Тогда зачем они в России , пусть едут базируются в другой стране , что у них российского , деньги ? Ну вот Есть Шальке , тоже за российские деньги клуб , они такие же как Зенит !
spartach n1
spartach n1 ответ Рубин или Зенит (раскрыть)
27 февраля 2016 в 13:20
Зенит например можно назвать португалоговорящей командой,они и тренера соответствующего ищут .
Рубин или Зенит
Рубин или Зенит
27 февраля 2016 в 13:04
Вначале футболистам раздадим российские паспорта , так и до Кончиты Вурст дойдем , и это импортозамещение ?
Ляпис-Трубецкой
Ляпис-Трубецкой ответ starche (раскрыть)
27 февраля 2016 в 13:02
ясень пень,за деньги.
rhodes
rhodes
27 февраля 2016 в 12:57
А я вот за натурализацию. И не потому что они там сильнее, или толлерантность или еще какая фигня, нет. Просто есть маленькая надежда, что наши сборники увидят что их место могут занять другие, и начнут лучше играть. Это хороший расклад. Плохой расклад - они начнут ныть по всем СМИ..
Медив
Медив ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
27 февраля 2016 в 12:53
Ну а если футболист без русских корней, но воспитанник академии с раннего детства?
Рубин или Зенит
Рубин или Зенит ответ fczpkossidspb (раскрыть)
27 февраля 2016 в 12:48
Плохо ищут , или не хотят искать !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Медив (раскрыть)
27 февраля 2016 в 12:46
Вполне. Я не расист, цветом кожи не интересуюсь. Вон у немчуры в составе бегают наполовину или турки или поляки. Но на другую-то половину они немцы. Германия вообще теперь не чистокровная...
Omar Izmailov
Omar Izmailov
27 февраля 2016 в 12:46
при слуцком гильерме не поиграть , хотя он как минимум не хуже акинфеева, гильерме хотя бы не привозит , и мяч в руках держит
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