Слуцкий: «Шансы на приглашение Гильерме и Нойштедтера в сборную высоки»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию с получением российского гражданства защитником «Шальке» Романом Нойштедтером.
«Вопрос к РФС. Я не до конца в курсе всех процедур. Но если юридические препоны будет успешно преодолены, то есть у Романа будет чисто юридическое право получить вызов в сборную России, то вероятность его приглашения очень высока.
Пригласим ли уже натурализованных? Это Гильерме. Вы же о нем говорите. Один человек такой, других пока нет. Отвечу так. Шансы на приглашение Гильерме и Нойштедтера в сборную достаточно высоки.
Не опасаюсь ли реакции других игроков? Нет, не опасаюсь».
По мне, так Викторыч технично и крайне политкорректно данных кандидатов отфутболил.
По мне, так Викторыч технично и крайне политкорректно данных кандидатов отфутболил.
Своих таких что ли нету......
Адаптация,сыгранность,новые партнёры.............нужно время .......к ЧЕ он точно не помощник......а к ЧМ может он и не нужен будет......
А Гильерме есть Гильерме.......он вчера уже выразил мнение о нашем народе.........он удивлён что на российском паспорте не увидел свастику........
Своих таких что ли нету......
Адаптация,сыгранность,новые партнёры.............нужно время .......к ЧЕ он точно не помощник......а к ЧМ может он и не нужен будет......
А Гильерме есть Гильерме.......он вчера уже выразил мнение о нашем народе.........он удивлён что на российском паспорте не увидел свастику........
Дзюба без Халка-как водка без пива !
Дзюба без Халка-как водка без пива !
Сколько сборная может играть без вратаря например ?
Сколько сборная может играть без вратаря например ?
Совпадение ?
Не думаю !
Совпадение ?
Не думаю !