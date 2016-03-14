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Ярмоленко: «Мы приехали в Манчестер за победой, а не просто поиграть в футбол»

14 марта 2016, 23:46
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко выразил надежду, что его команда сумеет в гостях обыграть «Манчестер Сити» в 1/8 финала после домашнего поражения со счетом 1:3.

«Мы приехали сюда за победой, а не за тем, чтобы просто сыграть в футбол. Дома мы уступили со счетом 1:3, и у нас не так много шансов пройти дальше. Но мы настроены оптимистично и готовимся показать хорошую игру ради болельщиков.

Мы уже провели четыре матча в 2016 году, и все парни находятся в хорошей форме. Оправданий из-за отсутствие игровой практики быть не может».

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Все комментарии
id301977823
id301977823
19 марта 2016 в 20:11
ну конечно
Октопус
Октопус
15 марта 2016 в 14:42
Разум остался на майдане ЯрмоленкоАндрей
Kwinto555
Kwinto555
15 марта 2016 в 13:11
После игры языком мяти, а сейчас думать нужно о другом.
Круглый1
Круглый1
15 марта 2016 в 11:44
0 3 нужна победа
ВИЧВУД
ВИЧВУД
15 марта 2016 в 11:27
кому ты втираешь фантазер ЯрмоленкоАндрей
vitya valdes
vitya valdes
15 марта 2016 в 11:22
хорошие слова. правильные! вот только на деле то, собственно, и выиграть не удастся, да и от футбола врядли удовольствие получите)
khamilov
khamilov
15 марта 2016 в 10:33
Влетите еще больше. Ферна вам в этом поможет.
Michel-ukr
Michel-ukr
15 марта 2016 в 10:22
доказывайте. Играйте в свое удовольствие и на победу. Бояться нечего.
ДАША Д
ДАША Д
15 марта 2016 в 09:19
Осталось на поле выйти ЯрмоленкоАндрею и доказать.
Jurij_Mar
Jurij_Mar
15 марта 2016 в 09:13
Дежурная фраза.Тут вопрос стоит ,не в вашей победе,а сколько вам влетит.
Expert-disport
Expert-disport
15 марта 2016 в 08:01
Победим, майдан - как это все знакомо. Только из уважения к В. В. Лабоновскому удачи Вам.
spilo
spilo
15 марта 2016 в 07:47
удачи!
lobsterdam
lobsterdam
15 марта 2016 в 07:18
помечтай, малыш...
александр тарасов
александр тарасов
15 марта 2016 в 07:06
Скорее всего стоит ожидать повтора киевского результата.
ЮЗИК
ЮЗИК
15 марта 2016 в 06:45
Маловероятно,игра покажет ЭтоИнтересно
nahan
nahan
15 марта 2016 в 06:19
Оптимисты легче переносят поражения...
Санчо Панса
Санчо Панса
15 марта 2016 в 04:37
И этого не будет! Вернулся в строй Яя Туре у горожан и вероятнее всего появится Кевин Де Брюйне на поле. При таком раскладе даже на ничью у киевского Динамо в предстоящем матче очень мало шансов)
Andrumas
Andrumas
15 марта 2016 в 00:59
И что не так сказал? Настраиваются на победу, удивительная вещь в футболе оказывается для многих... Этот МанСити ЦСКА проигрывал дома, в ситуации когда им победа нужна была куда больше чем сейчас. Динамо уже вылетело, но почему бы не побороться за красивый результат на выезде?
KAFA2525
KAFA2525
15 марта 2016 в 00:52
Скорее шансы у вас нулевые, ЯрмоленкоАндрей
drug01
drug01
15 марта 2016 в 00:29
надо было дома лучше играть ЯрмоленкоАндрей
XimeRajke
XimeRajke
15 марта 2016 в 00:25, ред.
Ну пипец просто, местным "умникам" стоило бы быть поскромнее. Реально умные люди знают почему, поэтому и ведут себя соответственно.
yane4ort88
yane4ort88
15 марта 2016 в 00:18
Если такой настрой на игру то это хорошо и ЭтоИнтересно , но победить это не поможет, Ман сити уверенно и на классе пройдет дальше
savik1995
savik1995
15 марта 2016 в 00:15
Ярмола, это хвастовство еще никогда не давало позитива в результате
enot7000
enot7000
15 марта 2016 в 00:05
амбициозно, влетите мяча в 3-4 ЯрмоленкоАндрей
roberto sanz
roberto sanz
14 марта 2016 в 23:55
вы приехали просто в нормальную страну на пару дней)))
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