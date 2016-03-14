Ярмоленко: «Мы приехали в Манчестер за победой, а не просто поиграть в футбол»

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14 марта 2016, 23:46

Нападающий киевского «Динамо» выразил надежду, что его команда сумеет в гостях обыграть «Манчестер Сити» в 1/8 финала после домашнего поражения со счетом 1:3.

«Мы приехали сюда за победой, а не за тем, чтобы просто сыграть в футбол. Дома мы уступили со счетом 1:3, и у нас не так много шансов пройти дальше. Но мы настроены оптимистично и готовимся показать хорошую игру ради болельщиков.

Мы уже провели четыре матча в 2016 году, и все парни находятся в хорошей форме. Оправданий из-за отсутствие игровой практики быть не может».