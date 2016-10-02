Каррера: «„Спартак“ играл с самой сильной командой в чемпионате России»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после поражения от «Зенита» в поединке 9-го тура РФПЛ (4:2) в эфире телеканала «Наш футбол» заявил, что клуб с берегов Невы является сильнейшим в России, а также отметил, что «красно-белым» надо работать над реализацией:
«Сегодня мы играли с очень сильной командой, с самой сильной в чемпионате России.
Нам забили третий гол, мы не смогли больше держать некие позиции.
Не смогли хорошо воспользоваться голевыми моментами, надо работать над этим».
А теперь вспомни ручонку в первом тайме, которую судья "не заметил". Хватил уже стонать, что кто-то что-то там считает, а Спартак обидели. Были ошибки. Ты посмотри как Аткинсон в АПЛ судит иногда, были там и более "суровые" моржи. Даже Коллина допускал ошибки. Все. Не финал Лиги Чемпионов проиграли. Дальше едем.
P.S. Удачи Спартаку сохранить Карреру.
По поводу пенальти: игра рукой была - формально повод есть. Разговоров быть не должно. По поводу второго пенальти - отписал выше.
Пересмотри запись!!!!!
А возмущаться судейскими решениями никто не запретит болелам,даже адекватам)
Тем более судейский дал для этого повод,а так да-Питер был посильнее.Без вопросов.
