Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2016/2017

Каррера: «„Спартак“ играл с самой сильной командой в чемпионате России»

02 октября 2016, 19:04
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после поражения от «Зенита» в поединке 9-го тура РФПЛ (4:2) в эфире телеканала «Наш футбол» заявил, что клуб с берегов Невы является сильнейшим в России, а также отметил, что «красно-белым» надо работать над реализацией:

«Сегодня мы играли с очень сильной командой, с самой сильной в чемпионате России.

Нам забили третий гол, мы не смогли больше держать некие позиции.

Не смогли хорошо воспользоваться голевыми моментами, надо работать над этим».

Подписывайся в ВК
Все новости
Гаджиев: «Хотел, чтобы „Амкар“ действовал более быстро и динамично»
02 октября 2016
Гончаренко: «Наверное, „Уфа“ была на полшага ближе к победе»
02 октября 2016
Шнуров: «Уверен, что „Зенит“ победит „Спартак“»
02 октября 2016
Кечинов: «Дзюба всегда будет иметь зуб на „Спартак“»
02 октября 2016
Бубнов: «„Ростов“ вполне может играть на победу в матче с ЦСКА»
02 октября 2016
Натхо: «Надеюсь, ЦСКА увезёт три очка из Ростова-на-Дону»
02 октября 2016
Сортировать
Все комментарии
кот сибиряк
кот сибиряк ответ MS SQL Server MVP (раскрыть)
03 октября 2016 в 18:30
Нам стыдно за такое судейство Бокети должны были удалять ещё в первом тайме ну а фол на 74 минуте заехав локтем Дзюбе однозначно вторая ж.к. и удаление с поля.Вот тогда бы мы посмотрели сколько вам влетело бы ещё PS:И фола Кришито на Промесе не было бы
За Сталина
За Сталина
03 октября 2016 в 08:52
Красавчик тренер...адекватных болельщиков Зенита с победой...судья на мусор...а нам удачи в след турах
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP ответ ДмиАлександрович (раскрыть)
02 октября 2016 в 23:20
У Зенита болел нормальных мало, адекваты признают, а другие просто глоры газпрома !
hiv85
hiv85
02 октября 2016 в 22:56, ред.
взгляд со стороны... к каррере нет претензий. даже считаю, что поросям с тренером наконец то повезло, если как эмери не выпрут, то результат придет.
Верг
Верг
02 октября 2016 в 22:26
впереди еще ростов и цска
SanitarForest
SanitarForest
02 октября 2016 в 22:11
Каррера))) с самой сильной командой России Спартак играет в следующем туре...
дальнобой
дальнобой
02 октября 2016 в 21:58, ред.
Массимо не надо пораженческих настроений Спартак был лучше без всяких сомнений У зенита был 12-й игрок который и сделал всю игру За комментарий-уважение Вы настоящий мужик
JoeCole№10
JoeCole№10
02 октября 2016 в 21:54
И ни слова про судью...Респект хоть и за Зенит болею
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ ДмиАлександрович (раскрыть)
02 октября 2016 в 21:36
Болельщики Зенита верят в Команду.А вы везде видите заговор.Но это не страшно,20 лет назад мы испытывали нечто подобное.Со временем прошло.
karus
karus ответ MS SQL Server MVP (раскрыть)
02 октября 2016 в 21:28
Есть такая поговорка:"Если бы у бабушки был бы х..,то она была бы дедушкой"
karus
karus ответ ДмиАлександрович (раскрыть)
02 октября 2016 в 21:27
Фол был,несомненно.А при чем тут Лига Европы?Если есть доказательства,то пожалуйста.А если нет,зачем нести бред?
karus
karus
02 октября 2016 в 21:25
Опять адекватные слова от Карреры.Все больше уважаю этого тренера.
Petergoff
Petergoff
02 октября 2016 в 21:19
Высказался как Мужик!!!!! Не искал в поносе твёрдое-типа судья,то,сё. Красава!!!!
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
02 октября 2016 в 21:17
Если бы судья( 3,14 До 1 ) зафиксировал бы фол очевидный на Промесе было бы удаление плюс еще 2й опенки не было ! Поссмотрел бы как Зенит находясь под давлением и в меньшинстве играл !!!! Болелам стыдно должно быть за Газпром и как Зенит купил судью ! Надо решать на поле , а не с помощью рефери !
AMIR-HAN
AMIR-HAN ответ Порядочная свинья (комментарий удален) (раскрыть)
02 октября 2016 в 21:16
Ну да игра придёт , подождём ещё лет 15 - 55 нам не превыкать
Sleiter
Sleiter
02 октября 2016 в 21:15
Мне если честно не понравилась игра и эти комменты после, эпизод не решил игру, я смотрел саму игру не болея ни за одну команду, ИГРА - ТАК себе средненькая, пожар в обороне при не самых сильных скоростях((, надо прибавлять и тем и другим, Спартак ищет игру и у него получается! Видно работу тренера комбинировала команда лучше, на контрасте посмотрел РОстов -ЦСКА , после 1 тайма ЦСКА уже полу мертвые были, РОстов -респект! На сегодня сильнейшая команда! Подготовка супер! У ЦСКА ни одного момента!
seregavj955
seregavj955
02 октября 2016 в 21:14
Вас еще Ростов ждет!!Привет от ЦСКА
ivo
ivo
02 октября 2016 в 20:52
Бессовестное бабло победило зло...
Слава Славкин
Слава Славкин ответ ДмиАлександрович (раскрыть)
02 октября 2016 в 20:39
Тебе уже тыщу раз сказали, что да, был фол на Промесе. Успокойся. Это вторая желтая. Вопросов никаких нет, что судья ошибся.
А теперь вспомни ручонку в первом тайме, которую судья "не заметил". Хватил уже стонать, что кто-то что-то там считает, а Спартак обидели. Были ошибки. Ты посмотри как Аткинсон в АПЛ судит иногда, были там и более "суровые" моржи. Даже Коллина допускал ошибки. Все. Не финал Лиги Чемпионов проиграли. Дальше едем.
P.S. Удачи Спартаку сохранить Карреру.
Слава Славкин
Слава Славкин ответ дальнобой (раскрыть)
02 октября 2016 в 20:36
Значит, плохо смотришь. Классическая игра форварда на опережение и сознательное стремление идти на "пенальти". Посмотри как играют быстрые игроки в АПЛ - Депай, Марсьяль, Азар и так далее. Обходят соперника на скорости и укрывают мяч корпусом. Все логично. Обрати внимание на игру Левандовски в Бундеслиге. То же самое.
По поводу пенальти: игра рукой была - формально повод есть. Разговоров быть не должно. По поводу второго пенальти - отписал выше.
CL2014
CL2014 ответ ДмиАлександрович (раскрыть)
02 октября 2016 в 20:34
У лукойла они видимо ограниченные! Гы-гы
smirnovlezha
smirnovlezha
02 октября 2016 в 20:08
Спартак играл против команды Зенит и еще судьи
CTAPbIU
CTAPbIU
02 октября 2016 в 20:07
Нормально сказал. Столкнул лбами всех, кто считает себя лучшими. Кони встрепенулись. Как Зенит мы лучшие))) Зенит вторым номером играл весь матч. Льстил вам Массимо, а вы расплылись. Не принято в Италии тренеров судить. В России реально играть не дают. Мне арбитр Николаев в этом плане понрааился, давал играть.
Фата лист
Фата лист
02 октября 2016 в 19:58
Хороший тренер. Все по игре не слова в сторону!
корабел
корабел
02 октября 2016 в 19:57
Ребятам Спартака - респект, они сражались достойно и не допустили разгрома от набравшего ход Зенита.
Gloomy59
Gloomy59 ответ дальнобой (раскрыть)
02 октября 2016 в 19:56
Ты футбол смотрел, или проспал все!!!!
Пересмотри запись!!!!!
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
02 октября 2016 в 19:54
Массимо, ты теряешь свой авторитет. Ты же иностранец, тебя ничто не должно удерживать говорить правду перед СМИ, никто другой "отечественный" о сегодняшнем .овённом судействе не смеет даже шепотом мяукать. Команда больше владеет мячом, и имеет больше нарушений: такого не бывает в НОРМАЛЬНОМ футболе. Кришито надо было удалять на 30-й минуте, зюба рухал от лёгкого касания, свистки за обычную игру. Про пенали вопросов нет, хотя когда мяч попадает в руку лежащего.... Но тут опять иванов усмотрел, хотя с небольшой задержкой в голове. Но вовремя вспомнил про увеличение своего благосостояния.
CTAPbIU
CTAPbIU
02 октября 2016 в 19:51
Сегодня не повезло. Бились до последнего, вот что радует. Удача и судья были на стороне Зенита.
Владислав Дудкин
Владислав Дудкин ответ ДмиАлександрович (раскрыть)
02 октября 2016 в 19:51
Спартаку только о ЛИГЕ ЕВРОПЫ рассуждать ахахахаха
DVOK68
DVOK68 ответ kolpino79 (раскрыть)
02 октября 2016 в 19:45
Адекваты согласны с Кареррой
А возмущаться судейскими решениями никто не запретит болелам,даже адекватам)
Тем более судейский дал для этого повод,а так да-Питер был посильнее.Без вопросов.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 