Каррера: «„Спартак“ играл с самой сильной командой в чемпионате России»

02 октября 2016, 19:04

Главный тренер «Спартака» после поражения от «Зенита» в поединке 9-го тура РФПЛ (4:2) в эфире телеканала «Наш футбол» заявил, что клуб с берегов Невы является сильнейшим в России, а также отметил, что «красно-белым» надо работать над реализацией:

«Сегодня мы играли с очень сильной командой, с самой сильной в чемпионате России.

Нам забили третий гол, мы не смогли больше держать некие позиции.

Не смогли хорошо воспользоваться голевыми моментами, надо работать над этим».