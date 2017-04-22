Президент «Урала»: «Ребята спрашивают у меня: „Почему нас так?“ А что я им скажу?»

Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги матча с «Зенитом». Во время матча арбитр Алексей Еськов удалил троих футболистов екатеринбургской команды, оставив «Урал» ввосьмером.

«Как я должен защитить своих ребят? Мне что, пойти к судье этому или что? Ребята сейчас спрашивают: „Григорий Викторович, почему нас так?“ А что я им скажу? Что я должен делать? Может, вы знаете? Я считаю, что мы играли лучше. Ребята молодцы. Они получат премию, потому что бились играли и показали, что они настоящие мужики. Судья испортил матч.

Не было мысли увести команду с поля после третьего удаления? Нет, конечно. Причём здесь болельщики? Они пришли посмотреть футбол. Местные болельщики гнали вас в атаку… Потому что болельщиков не обманешь. Будут со „Спартаком“ играть те, кто играет вторым номером у нас, что делать».