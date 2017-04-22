Президент «Урала»: «Ребята спрашивают у меня: „Почему нас так?“ А что я им скажу?»
Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги матча с «Зенитом». Во время матча арбитр Алексей Еськов удалил троих футболистов екатеринбургской команды, оставив «Урал» ввосьмером.
«Как я должен защитить своих ребят? Мне что, пойти к судье этому или что? Ребята сейчас спрашивают: „Григорий Викторович, почему нас так?“ А что я им скажу? Что я должен делать? Может, вы знаете? Я считаю, что мы играли лучше. Ребята молодцы. Они получат премию, потому что бились играли и показали, что они настоящие мужики. Судья испортил матч.
Не было мысли увести команду с поля после третьего удаления? Нет, конечно. Причём здесь болельщики? Они пришли посмотреть футбол. Местные болельщики гнали вас в атаку… Потому что болельщиков не обманешь. Будут со „Спартаком“ играть те, кто играет вторым номером у нас, что делать».
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всё по делу,это позор
всё по делу,это позор
После таких матчей, противно вообще смотреть и болеть в нашем чемпионате, клоуны одни)))
массовый распил в россии идет повсеместно
смешно читать такой бред с твоей аналогией на фашисткую германию...
если штаб газпрома находится в петербурге, то это не значит что мы купаемся в деньгах пока другие россияне ходят в оборванных шмотках
Это Россия ребята.
Аналогично: давно на Невском проспекте открыли газовые месторождения? что на эти денюжки проводится издевательство над остальной страной...
у меня же язык не поворачивается назвать этих наемников "питерцами"
кто вообще все эти люди?
Ребята взрослые, сами все поймут.
всё по делу,это позор
в чем они провинились перед тобой, или это они судили, или же бегали на поле?
почему админы не банят дурачков и глупых школьников?