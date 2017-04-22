Мутко: «Сегодня на поле не было судьи, который носит эмблему ФИФА»

Президент российского футбольного союза Виталий Мутко раскритиковал судейство матча «Зенит» - «Урал», в котором арбитр Алексей Еськов удалил троих футболистов гостей:

«Есть специальные органы, которые должны анализировать и ставить оценки. Могу сказать - может, на эмоциях - я не увидел на поле судью, который носит эмблему ФИФА».

Игра, конечно, выльется в дискуссию. Вы знаете, я никогда стараюсь не давать оценку, у нас есть эксперты; правда, иногда они немного субъективны, посмотрим, что они сейчас будут рассказывать. Главный тренер «Зенита» часто говорит, что все против его команды, но хотел бы еще раз отметить, что матч длится до 90-й минуты и надо анализировать собственную игру, собственные ошибки".