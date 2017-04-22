Сорокин: «К Кубку Конфедераций поле на „Крестовском“ будет в достойном состоянии»

Генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин оценил состояние поля на стадионе «Крестовский» после матча «Зенит» - «Урал»:

«Конечно, бывают поля лучше, бесспорно, мы с вами их видели. Но надо учитывать, что это новый стадион, поле от периода зимней спячки проснулось буквально 40 дней назад. Для 40 дней оно в том состоянии, в котором должно находиться. Специалисты, консультанты, наши эксперты заверяют, что надо дать еще немного времени и к Кубку конфедераций поле будет в достойном состоянии.

Есть ли план Б на случай, если поле не будет готово к турниру? Мы не можем исходить из этого, ничто не предвещает кризиса. Трава молодая. Следующая генерация поля подрастет и будет основательной, каждую следующую игру оно будет лучше и лучше».